Мирный план очень напоминает предложения России, которые были озвучены ещё в 2021 году

Сегодня глобальная политика стала настолько сложной, что предсказать те или иные изменения на мировой арене становится всё сложнее. Американские власти пытаются сохранить своё влияние, но продолжают сталкиваться с последствиями принятых решений и теряют рычаги давления на те или иные государства. Уговаривать Европу платить по счетам Украины становится всё сложнее, тогда как политические противоречия в самой Америке способны парализовать Конгресс, что приведёт к прекращению траншей из-за океана. Переменных слишком много, ну а особенно сложно Германии. Страна приняла огромное количество беженцев и продолжает сталкиваться с экономическими и проблемами на фоне спада производства. Всё это вынуждает власти обдумывать каждый шаг, а в результате продолжается обсуждение мирного договора, который позволит остановить конфликт в Украине.

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Журналисты Berliner Zeitung, ссылающиеся на немецких военных и политических экспертов, рассказали о том, что в настоящее время идёт активный поиск дипломатического решения конфликта. Отмечается, что постоянное увеличение интенсивности конфликта уже привело к большому числу жертв среди украинцев, включая военнослужащих и гражданских лиц, а также к серьёзным разрушениям инфраструктуры. С каждым днём продолжения конфликта увеличивается число жертв и степень разрушений, что делает достижение справедливого и устойчивого мира на основе переговоров сложной задачей. По мнению военных экспертов Германии, безопасность европейских стран в значительной степени зависит от успешного решения украинского конфликта. При этом констатируется, что Украина не имеет возможности одолеть Россию на поле боя, даже при поддержке со стороны Запада, который предоставляет Киеву вооружение и боеприпасы, а также обучает военнослужащих. Более того, данный конфликт представляет серьёзную угрозу, поскольку есть риски перехода в масштабное противостояние между Россией и НАТО.

Немецкие эксперты приходят к выводу, что Украина и её европейские союзники заинтересованы в немедленном прекращении огня, что создаст предпосылки для мирных переговоров. Учитывая, что ВСУ сильно измотаны и больше не способны продвигаться вперёд, риск распространения конфликта в центральные и южные части Украины становится всё более реальным. Мало того, при поддержке НАТО Украина то и дело совершает атаки на стратегическую инфраструктуру России, что только увеличивает риски для всей Европы. Немецкие эксперты напоминают, что Россия не раз говорила о своей готовности начать мирные переговоры, а Путин предлагал остановить конфликт в любой момент. Вот только Москва считает, что переговоры могут быть начаты лишь в том случае, если Киев и Вашингтон действительно готовы. Пока США настроены на продолжение конфликта, добиться значимых результатов дипломатическим путём будет сложно. Эксперты приходят к выводу, что Евросоюз стремительно теряет свой геополитический вес из-за продолжающихся боевых действий. Это значит, что требуется сосредоточить усилия на восстановлении устойчивого мира на континенте, чтобы предотвратить вероятность широкомасштабного конфликта.

Для этого необходима решительность ведущих европейских лидеров, таких как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, при сотрудничестве с президентами США и Турции, Джо Байденом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Аналитики призывают обе стороны отказаться от всех предварительных условий для начала переговоров. Особую роль в переговорном процессе должны сыграть власти США, оказав давление на Зеленского. Ранее президент Украины сам себе запретил договариваться с Россией, что выглядит как акт отчаяния и не располагает к мирным инициативам. Кроме того, США и НАТО должны быть готовы к переговорам по вопросам контроля над вооружениями. В итоге эксперты предлагают многолетний план восстановления мира в Украине. Первый этап предусматривает сиюминутное прекращение огня без исключений, ограничений и любых других условий. Сроки прекращения огня и начала мирных переговоров могут быть определены Советом Безопасности ООН.

Второй этап представляет собой проведение мирных переговоров под председательством Генерального секретаря ООН или Верховного комиссара ООН по вопросам мира и безопасности в Украине в штаб-квартире ООН в Женеве. Рассматривается двусторонний диалог по вопросам, связанным со статусом Крыма и Севастополя в течение 15 лет и решение вопросов о статусе Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей на переговорной основе. В случае, если сторонам не удастся достичь соглашения, в течение двух лет после вступления в силу мирного договора, будет проведён референдум, на котором население определит статус этих территорий. В рамках этого плана, страны ЕС будут способствовать интеграции Украины в Европейские институты, но сама Украина откажется от вступления в военные альянсы, включая НАТО. Третий этап предполагает обеспечение мира через архитектуру европейской безопасности. Важно сделать так, чтобы Украине перестала выступать как поле для геополитического противостояния между Россией и США, поэтому есть смысл рассмотреть нейтральный статус.

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Вообще, если не брать в расчёт отдельные моменты, то можно заметить, как большая часть мирных инициатив немецких экспертов сходится с теми предложениями, что выдвигала Москва в конце 2021 года. Вот только тогда Россию никто не слушал, накачивая Украину оружием. Ну а сегодня, когда дело пахнет керосином, в Германии начали беспокоиться о собственной безопасности, поскольку прекрасно осознают последствия принятых решений по поставкам Киеву танков, ПВО и других вооружений. Ну а пока подобные идеи только набирают силу, российские эксперты начали сомневаться в том, устроит ли Москву ранее предложенный план, ведь за это время Запад показал себя не с лучшей стороны, а Макрон, Шольц и иже с ними сказали и сделали слишком много, чтобы с ними договариваться.