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Bublik1
Илон Маск: "Историю пишут победители, а проигравшие редактируют Википедию"
Такое заявление сделал Илон Маск на встрече с премьером Израиля

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Илон Маск считается одним из самых знаковых и одиозных персонажей в мире высоких технологий. Долгое время считалось, что миллиардер и филантроп сделал сам себя, заработав уставной капитал честным путём, но позднее выяснилось, что за Илоном всегда стояли большие деньги, а первые крупные контракты были обеспечены государственными средствами. Несмотря на это Маск продолжает будоражить воображение фанатов и вызывать оскомину у своих оппонентов. Он не раз делал громкие заявления, а недавно стало известно, что основатель Tesla ещё в 2022 году принял решение отключить работу спутникового интернета Starlink у берегов Крыма. Это не позволило украинским беспилотникам атаковать Черноморский флот и в целом сыграло на руку Москве. 

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Отдельные конгрессмены США уже потребовали начать разбирательство по этому делу, но пока такие идеи не нашли одобрения в обществе. Команда Байдена теряет контроль над ситуацией, а Республиканцы становятся всё более популярными как в народе, так и среди представителей крупного капитала. Всё просто, ведь Республиканцы не планируют мешать бизнесу работать в Китае и России, а значит более привлекательны с точки зрения получения прибыли. Илон часто ругает действующего президента США, но достаётся и украинским властям. Вчера Маск сделал очередное замечание, которое вызвало недовольство американских либералов. Так, во время беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, миллиардер отметил, что «Историю пишут победители, а проигравшие редактируют Википедию».

Нетаньяху оценил эту шутку, ведь сегодня всем известно, что глобальная энциклопедия превратилась в средство пропаганды. Доступ к её редактированию получили десятки фондов, спонсирующих тысячи активистов по всему миру. В результате обычные люди читают открытую дезинформацию, поскольку уровень доверия в Википедии действительно высок. В ответ премьер Израиля заметил, что можно сделать вывод, что сегодня историю пишут те, у кого есть деньги нанять как можно больше редакторов Википедии. Ну а поскольку разговоры вокруг Starlink не утихают, то пресса всё больше внимания обращает на действия украинских властей. По данным испанского издания El Pais, сегодня в Киеве пытаются найти альтернативы спутниковой системе Илона Маска, поскольку хотят использовать возможности беспилотных устройств в полной мере. Журналисты полагают, что отказ миллиардера от обслуживания спутниковой системы возле Крыма способен серьёзно подорвать оборонную систему Украины. Стоит напомнить, что Илон ранее заявлял, что Крым является частью России, а в отношении других спорных территорий предлагал провести референдум для определения их статуса. 

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Позиция Маска находит как сторонников, так и противников в американском обществе, поскольку очень многие уже устали от конфликта. Бизнес хочет вернуться в Россию, продолжая терять деньги из-за решений и ограничений властей. Многие и вовсе опасаются, что после снятия санкций вернуться в Россию будет трудно, ведь место займут китайцы и российские бренды, которые ранее не могли конкурировать с иностранными гигантами. В итоге многие просто ждут выборов президента США, поскольку договориться с командой Байдена невозможно.

#илон маск #илон маск starlink
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