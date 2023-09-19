Средняя заработная плата в США составляет 54 тысячи долларов в год

Ещё совсем недавно американская валюта считалась надёжной, а способность США платить по счетам гарантировала стабильность вкладов. Проще говоря, если у того или иного государства появлялись лишние деньги, то всегда можно было инвестировать в трежерис. Процент по вкладам был небольшой, а доходная часть невысокой, но в данном случае решающим фактором считалась стабильность. Любой аналитик вам скажет, что даже самые надёжные акции крупной международной компании могут обвалиться, тогда как ценные бумаги американского казначейства гарантируют 100% сохранность средств. Кроме того, трежерис в любой момент можно продать, ведь спрос на них всегда оставался высоким. Пожалуй, первый удар по национальной валюте был нанесён в 2020 году, когда правительство США напечатало 9 триллионов долларов. Деньги лились рекой и попали в руки как крупных банков и компаний, просивших государство о помощи, так и достались обычным бомжам.

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В результате продажи смартфонов Apple какое-то время били рекорды, ну а власти многих государств не оценили такой шаг со стороны США. Известно, что сегодня 80% всех долларов, которые находятся на рынке, были напечатаны за последние 4 года. При этом нужно понимать, что речь не идёт о прямой печати, поскольку триллионы долларов ходят в цифровом виде. Это напоминает компьютерную игру, в которой у вас есть доступ к чит-кодам, а значит в любой момент можно добавить себе золота в казну, направив средства на армию, социальные нужды и другие направления. Похоже, всё это не помогает, ведь недоверие к доллару растёт, а всё больше стран переходят на взаиморасчёты в национальных валютах. При этом под чутким руководством Байдена американский государственный долг достиг новой рекордной отметки, превысив 33 триллиона. Ну а поскольку никаких ограничений больше нет, то власти продолжат заимствовать то, что никто никогда никому не вернёт.

Аналитики отмечают, что государственный долго США не только имеет все признаки пирамиды, но и в какой-то момент утерял свою стабильность и надёжность. Таким образом сегодня уже нельзя инвестировать в трежерис миллиард долларов, а после не волноваться об их судьбе. Скорее всего, большая часть инвесторов уже не сможет вернуть свои деньги, но пока крупные доноры предпочитают не трогать пирамиду, поскольку падающий доллар способен погрузить нашу планету в финансовый хаос. Ну а если перевести указанные выше 33 триллиона долларов в более понятные цифры, то можно прийти к выводу, что каждый американец должен 100 тысяч долларов внешним кредиторам. Поскольку только часть населения является плательщиками налогов (дети, пенсионеры и малообеспеченные не платят налоги), то каждый работающий гражданин имеет долг порядка 255 тысяч долларов. Если вспомнить, что средний доход в США составляет 54 тысячи долларов в год на человека, то среднестатистическому налогоплательщику потребуется примерно пять лет, что бы расплатиться с кредиторами. Но это без учёта повседневных трат, поэтому можно смело сказать, что предпосылок для возврата госдолга в ближайшей перспективе нет.

По данным аналитиков, с превышением государственного долга США выше отметки в 33 триллиона долларов, государству необходимо выделять около 1.1 триллиона долларов ежегодно из бюджета на обслуживание кредитной части. Сегодня администрация США справляется с этой финансовой нагрузкой (за счёт печатания долларов в огромном масштабе), но с каждым годом делать это становится всё сложнее. Как мы уже сказали, многие страны хотят отказаться от расчётов в долларах, а перелом может случиться, когда БРИКС введёт альтернативную валюту. Пока основатели блока решили сосредоточиться на других вопросах, оставив финансовую инициативу без должного внимания.