Подобные устройства стоят недорого, позволяя проводить разведку без значительных потерь для парка беспилотников

По словам министра обороны Украины (бывшего), каждый день ведения боевых действий обходится стране в 100 миллионов долларов. Неясно, как велись подсчёты, а также не совсем понятно, кто и каким образом проводил экспертную оценку, но сумма действительно кажется значительной. И всё же, мы постоянно слышим информацию о том, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов, а волонтёры собирают деньги на беспилотники и закупку тепловизионных систем. По данным российских бойцов, которые держат позиции на Артёмовском направлении, в последнее время украинская сторона начала применять довольно сомнительные устройства, собранные из грязи и палок.

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Так, часто в сторону российских позиций прилетают беспилотники, авторами которых являются солдаты ВСУ. В качества основы выступает обычная фанера и картон, а крепление и жёсткость поддерживается за счёт пластиковой трубы. Резиновые колёса от тележек (похожие используются в скейтбордах) неплохо справляются со своими задачами, а после всё это снабжается камерой и другими электронными приспособлениями. Самодельные беспилотники стоят не больше 100 тысяч рублей, но оценка явно выше реальной, поскольку на видео нет ничего, что имеет такую высокую цену. При этом дрон может пролететь от 50 до 100 километров, что зависит от количества топлива в пластиковых контейнерах. Аппарат может нести и боевую часть, но в таком случае количество топлива приходится ограничивать, а значит и расстояние полёта снизится. Самым дорогим элементом является простенький мотор, а вся электронная часть куплена на китайских площадках.

Боец с позывным «Альфа» отмечает, что все запчасти поставлены на конвейер. Проще говоря, отдельные элементы пронумерованы, что позволяет собирать их в полноценное летательное устройство без значительных знаний. Части присоединяются при помощи клея, а использование таких дронов позволяет изучать позиции российских войск. Оказывается, прежде чем запускать дорогостоящий беспилотник, ВСУ бросают вперёд кустарный аппарат. Если БПЛА сможет пролететь далеко, то следом отправят полноценный дрон с боевой частью. В данном случае российским военнослужащим удалось посадить самодельный аппарат при помощи систем РЭБ. Беспилотник получил значительные повреждения при ударе, но сохранил все свои части, что позволило оценить размеры и комплектацию.

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Российский боец отметил, что в первые месяцы СВО приходилось туго, поскольку преимущество по количеству летательных аппаратов было на стороне украинской армии. Но со временем удалось сократить отставание, а сегодня российские военнослужащие опережают противника по количеству и качеству беспилотников. Ну а решающим в данном случае считается плотность, ведь при помощи БПЛА удаётся сохранить жизни обычных солдат и нанести ВСУ значительный урон как в живой силе, так и в технике. Как уже было сказано выше, низкая стоимость кустарного дрона позволяет не переживать о его потере, ведь американцы дадут ещё, а недорогое и простое производство позволяет и дальше запускать подобные аппараты в пустоту. Посмотреть видео вы можете по ссылке: https://t.me/rt_russian/172420