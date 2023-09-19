Писториус рассказал о новом пакете помощи на сумму 400 миллионов евро

Многие из нас прогуливали уроки в школе, а уж пропустить лекцию в университете – это святая обязанность каждого студента. Ну а поскольку тема нам всем знакома, то каждый может вспомнить десяток причин, позволяющих оправдать своё отсутствие на парах или за школьной партой. Не будем глубоко копать, ведь вчера интересное решение проблемы придумал министр обороны Германии.

Напомним, сегодня состоится встреча министров обороны НАТО на американской базе Рамштайн. Ожидалось, что Борис Писториус, как обычно, возглавит собрание спонсоров Зеленского, но министр обороны сослался на болезнь и не сможет присутствовать. В пресс-службе Минобороны пишут, что Писториус сдал положительный тест на коронавирус, поэтому не хочет заражать своих коллег и пропустит встречу. Отмечается, что несмотря на это Германия продолжает оставаться одним из важнейших поставщиков оружия для Украины, о чём с гордостью пишет Bild, ссылаясь на слова министра обороны.

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Утверждается, что до конца текущего года количество обученных солдат ВСУ на немецких полигонах превысит 10 тысяч, и в следующем году страна возьмёт на себя повышенные обязательства и сможет предоставить больше квалифицированных инструкторов. Писториус подчеркнул, что ключевым аспектом очередного военного пакета помощи станут боеприпасы, на экономию которых Украине нужно обращать особое внимание. В рамках нового пакета Германия поставит Украине взрывчатку, защищённые транспортные средства, миномётные боеприпасы, системы разминирования, ракеты для минирования, зимнюю одежду и электрогенераторы. Всего поставка оценивается в 400 миллионов евро, что позволит усилить ВСУ на ряде направлений.

А вот крылатые ракеты Taurus, о которых давно говорят в Киеве, Германия пока дать не может. Писториус подчёркивает, что его страна занимает второе место в мире по военной поддержке Украины, но должна соблюдать осторожность в некоторых вопросах, поэтому до вынесения окончательной оценки экспертов дальнобойные крылатые ракеты останутся на боевом посту и не попадут в руки ВСУ. Министр объяснил, что федеральному правительству необходимо тщательно взвешивать каждую поставку оружия, учитывая политические, правовые, военные и технические аспекты. Он подтверждает, что задержка не связана с недоверием к Украине, а скорее с технической сложностью данных ракет и необходимостью присутствия солдат бундесвера на украинской территории.

Писториус подтвердил, что Германия пока не станет принимать участие в программе обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Политик подчёркивает, что намерен сосредоточить свою помощь на артиллерии, противовоздушной обороне, боевых бронированных машинах и инженерных решениях. С учётом приближающейся осени бундесвер в настоящее время думает о том, как быстрее передать Украине тёплую одежду для бойцов ВСУ. Что до политической подоплёки происходящего, то Писториус в очередной раз выразил поддержку Киева, но признаёт сложность и неопределённость положения. Несмотря ни на что, министр обороны ещё раз подчеркнул, что необходимо быть готовым ко всем возможным сценариям, но заявил, что поставки оружия не делают Германию одной из сторон конфликта.