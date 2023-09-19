Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Министр обороны Германии пропустит Рамштайн из-за COVID-19 и не даст Киеву ракеты Taurus
Писториус рассказал о новом пакете помощи на сумму 400 миллионов евро

реклама

Многие из нас прогуливали уроки в школе, а уж пропустить лекцию в университете – это святая обязанность каждого студента. Ну а поскольку тема нам всем знакома, то каждый может вспомнить десяток причин, позволяющих оправдать своё отсутствие на парах или за школьной партой. Не будем глубоко копать, ведь вчера интересное решение проблемы придумал министр обороны Германии.

Напомним, сегодня состоится встреча министров обороны НАТО на американской базе Рамштайн. Ожидалось, что Борис Писториус, как обычно, возглавит собрание спонсоров Зеленского, но министр обороны сослался на болезнь и не сможет присутствовать. В пресс-службе Минобороны пишут, что Писториус сдал положительный тест на коронавирус, поэтому не хочет заражать своих коллег и пропустит встречу. Отмечается, что несмотря на это Германия продолжает оставаться одним из важнейших поставщиков оружия для Украины, о чём с гордостью пишет Bild, ссылаясь на слова министра обороны.

реклама

Утверждается, что до конца текущего года количество обученных солдат ВСУ на немецких полигонах превысит 10 тысяч, и в следующем году страна возьмёт на себя повышенные обязательства и сможет предоставить больше квалифицированных инструкторов. Писториус подчеркнул, что ключевым аспектом очередного военного пакета помощи станут боеприпасы, на экономию которых Украине нужно обращать особое внимание. В рамках нового пакета Германия поставит Украине взрывчатку, защищённые транспортные средства, миномётные боеприпасы, системы разминирования, ракеты для минирования, зимнюю одежду и электрогенераторы. Всего поставка оценивается в 400 миллионов евро, что позволит усилить ВСУ на ряде направлений.

А вот крылатые ракеты Taurus, о которых давно говорят в Киеве, Германия пока дать не может. Писториус подчёркивает, что его страна занимает второе место в мире по военной поддержке Украины, но должна соблюдать осторожность в некоторых вопросах, поэтому до вынесения окончательной оценки экспертов дальнобойные крылатые ракеты останутся на боевом посту и не попадут в руки ВСУ. Министр объяснил, что федеральному правительству необходимо тщательно взвешивать каждую поставку оружия, учитывая политические, правовые, военные и технические аспекты. Он подтверждает, что задержка не связана с недоверием к Украине, а скорее с технической сложностью данных ракет и необходимостью присутствия солдат бундесвера на украинской территории.

Писториус подтвердил, что Германия пока не станет принимать участие в программе обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Политик подчёркивает, что намерен сосредоточить свою помощь на артиллерии, противовоздушной обороне, боевых бронированных машинах и инженерных решениях. С учётом приближающейся осени бундесвер в настоящее время думает о том, как быстрее передать Украине тёплую одежду для бойцов ВСУ. Что до политической подоплёки происходящего, то Писториус в очередной раз выразил поддержку Киева, но признаёт сложность и неопределённость положения. Несмотря ни на что, министр обороны ещё раз подчеркнул, что необходимо быть готовым ко всем возможным сценариям, но заявил, что поставки оружия не делают Германию одной из сторон конфликта. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика #германия
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Украине предложили купить велогенераторы и заставить заключённых генерировать электричество
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
36
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
2
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
11
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
11
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
TSMC уже к 2040 году рассчитывает полностью перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников
+
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
4
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
10
53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
4
iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
1
Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
2
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
+
Инспекторская группа "Царские волки" испытает в зоне Спецоперации новые дроны-камикадзе «БАС-80»
1
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+
НАТО: снабжать Украину вооружением в необходимом объеме невозможно
+
Обещанные Украине в 2022 году БТР М1117 Guardian 4x4 ещё не скоро попадут в зону боевых действий
2
Налог на установку Unity спровоцировал разработчиков игр предпринять жесткие меры
1
Китайские производители бытовой техники задумались о разработке собственных чипов
+
Молдавия расплатится за газ деньгами оштрафованной российской компании
+
Аналитики: игровые видеокарты могут снова стать дефицитным продуктом и подорожать
17

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
15
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
29
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
61
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
29
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
46
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Русский язык: почему "великий и могучий"
10
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+
На фоне спецоперации на Украине Китай представил новый план "интеграции" с Тайванем
1
Китай представил самую передовую сеть квантовой связи
+

Сейчас обсуждают

Bisaimon
11:39
А как он доедет до Франции??)))
«Известия»: Франция не введет запрет на въезд машин с российскими номерами
Эдуард Кузнецов
11:37
Тут два варианта, либо тупой автор, либо тупой вброс, для хайпа. Третьего не дано.
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Ваня Кислицын
11:34
проще через пару лет купить gtx970 или gtx980 и всё
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
Евгений Шрайнер
11:30
Госдолг, госдолг. Но так то остальной мир должен США больше, чем их госдолг. Они ж не просто так деньги на спмом деле по миру раздали, а под проценты)
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
Чaтo-Б0t
11:30
Конечно есть прогресс в контрнахрюке, за сентябрь уже более 11,6 тыс. какловояк выбыло к бандере на встречу.
Представитель Белого дома Кирби заявил о прогрессе ВСУ в контрнаступлении
Ярослав Голованов
11:29
Купить можно и за 120. Только с чего взял что это не б/у
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Андрей Чигинёв
11:27
Н-да, воочию хэйтинг АМД. Мой первый комп был zx-spectrum, поэтому всю историю противоборства Intel и Nvidia с and/ati я наблюдаю чуть ли не с их основания и знаю о чем говорю. У каждой компании были ...
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Чaтo-Б0t
11:27
>В Украине... В Дупе у них там ещё и не такое предложат. Хотя.., опыт ципсятника - в массы, Вежливый в своё время замечательно пЭдальки крутил. Но устал.
Аналитики Bernstein не верят, что акции Arm удержатся на текущих значениях
Чaтo-Б0t
11:25
Ничего нового, КГ/АМ кака бычно.
График Litecoin (LTC) подает зеленые сигналы
Docent
11:24
весь вопрос в цене...
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем