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Журналисты New York Times доказали: Удар по Константиновке был нанесён украинской ракетой «Бук»
Доказательства собраны тщательно, но реакции международного сообщества не последовало

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5 сентября 2023 года был нанесён удар по Константиновке. Это небольшой город в Донецкой области, находящийся под контролем украинских властей. По опубликованным данным, погибло не меньше 15 человек, ещё 36 получили ранения различной тяжести. Громкие заявления делали многие украинские политики, включая Зеленского, обвинившего Россию в использовании артиллерии для удара по мирным жителям.

Реакция мирового сообщества была сдержанной, поскольку за полтора года там уже привыкли к подобным публикациям, но спустя какое-то время даже иностранные журналисты стали замечать некоторые нестыковки, вызывающие много вопросов. Например, известный автор немецкого Bild и по совместительству главный русофоб издания с грустью констатировал, что ракета прилетела с территории Украины. При этом журналист не стал открыто обвинять Киев в нанесении намеренного удара, сославшись на ошибку. Похоже, спустя более десяти дней после этих событий даже в New York Times начали о чём-то догадываться. 

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Вчера на страницах американского издания появилась публикация, авторы которой уверены в том, что в Константиновку прилетала ракета, выпущенная из системы ПВО «Бук» Вооружённых сил Украины. Указывается, что был проведён тщательный анализ свидетельских показаний, обломков и следов на местности, что позволило проанализировать все доказательства и определить характер и направление прилёта ракеты. New York Times сообщила, что после удара украинские власти пытались ограничить доступ журналистов к району происшествия, но впоследствии СМИ всё же удалось пробраться туда и собрать осколки ракеты. При этом авторы статьи указали, что не имеют на руках точных данных о том, как ракета украинской армии могла попасть в Константиновку. Журналисты предположили, что это могло быть вызвано сбоем в электронике или повреждением при запуске. 

Авторы утверждают, что инцидент, скорее всего, связан с боевыми действиями в соседних районах, но у них нет никаких сомнений, что ракеты прилетела с территории, находящейся под контролем Украины. Вывод был сделан ещё до изучения осколков, ведь на видео, снятым за считанные секунды до взрыва, можно заметить, как люди поворачивают головы в сторону летящей ракеты. Ну а на указанном направлении российской армии нет. В качестве дополнительных доказательств выступило отражение силуэта ракеты, а окончательные выводы об использовании «Бука» подтвердили эксперты по взрывчатым веществам. Похоже в New York Times поставили цель доказать непричастность Украины, но не смогли этого сделать по объективным причинам. 

В конце материала авторы расследования признают, что есть доказательства запуска двух ракет класса «земля-воздух» со стороны ВСУ из города Дружковка, который находится в 15 минутах к северо-западу от Константиновки. Очевидцы утверждают, что видели ракеты, направляющиеся к пострадавшему населённому пункту, а спутниковые изображения также подтверждают следы ракетных запусков в окрестностях Дружковки. Журналисты тщательно зафиксировали воронку, а американские эксперты подтвердили, что место взрыва и характер повреждений свидетельствуют о применении ракеты 9M38, используемой в системах «Бук». Информацию подтвердили два независимых эксперта, пожелавших остаться анонимными. Как и ожидалось, никакой реакции от спонсоров Украины не последовало, поскольку на кону стоит нечто большее, чем жизни людей, пришедших на рынок за продуктами питания. 

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#украина #сво #константиновка
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