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Китай создал самый мощный суперкомпьютер на Земле и держит характеристики в тайне из-за санкций США
Российские суперкомпьютеры пока отстают и в 100 раз уступают китайской машине по скоростным показателям

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Спустя десятилетия после своего появления суперкомпьютеры продолжают будоражить фантазии обычных пользователей. В сети то и дело появляются слухи о неправомерном использовании вычислительной мощности, когда вместо поиска лекарственных препаратов от коронавируса, предприимчивые владельцы занимались добычей криптовалюты. Насколько всё это соответствует действительности, нам сегодня не важно, ведь есть не менее интересные темы. Как вы могли слышать, ещё недавно США безраздельно властвовали в мире суперкомпьютеров, тогда как Китай скромно оказывал незначительную конкуренцию. Очевидно, что рано или поздно амбиции Поднебесной должны были взять верх над осторожностью, ведь Америка не терпит конкуренции. Обычно янки вводят санкции или войска в другие страны для решения собственных экономических проблем, вот только ограничения против Китая уже давно работают, тогда как Байден продолжает активно вооружать Тайвань. 

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Похоже, несмотря на всё это Китай умудрился опередить США, о чём заявил американский учёный Джек Донгарра. Лауреат премии Тьюринга и один из создателей рейтинга 500 самых производительных суперкомпьютеров в мире утверждает, что сегодня первое место принадлежит одной из систем в Поднебесной. Но давайте обо всё по порядку. По информации учёного, если верить рейтингу TOP500 за июнь 2023 года, то в США существует только одна машина, способная похвастать мощностью больше 1 экзафлопс. Речь идёт о Frontier, с пиковой производительностью 1.7 экзафлопса. Это невероятное достижение, но уже совсем скоро будет запущена Aurora, которая начнёт работать до конца 2023 года и обещает ещё более впечатляющую производительность. И вот здесь и кроется самое интересное, ведь Донгарра обнаружил, что Китай уже располагает тремя суперкомпьютерами экзафлопсного класса. Как оказалось, ни одна такая машина не была включена в рейтинг TOP500, что вызывает удивление у учёного.

Оказывается, всё гораздо проще, ведь участие в рейтинге добровольное, а обычно владельцы и создатели мощных систем хотят попасть в TOP500 из-за престижа и дополнительной рекламы. Похоже, Китай решил избегать лишнего внимания, опасаясь попасть под более сильные санкции со стороны США. Именно поэтому все три суперкомпьютера не попали в список, а значит остаются в тени. Донгарра полагает, что все три машины находятся в рабочем состоянии, а одна из них (OceanLight) была создана в Национальном суперкомпьютерном центре в Уси и начала работу ещё в 2021 году. Её пиковая производительность доходит до 1.3 экзафлопса, а ранее эта же компания отметилась сборкой суперкомпьютера TaihuLight, который занимает седьмое место в рейтинге TOP500 с пиковой производительностью на уровне 125 петафлопс. Что до второго компьютера, о котором говорит Донгарра, то речь идёт о Tianhe-3. Данные о системе появились благодаря участию китайских учёных в премии Гордона Белла. Согласно предварительной информации, суперкомпьютер может похвастать пиковой мощностью 1.7 экзафлопса.

Ну и на первом месте машина, которая до сих пор остаётся безымянной. Работу над этим суперкомпьютером вела китайская компания Sugon, а система запущена совсем недавно, что сильно удивило учёного, ведь сделать это во время суровых санкционных ограничений было невозможно. По сути санкции на то и существуют, чтобы не дать Китаю перегнать Америку, но пока наблюдается обратный эффект. История его разработки была несколько сложной, а Sugon должна была создать суперкомпьютер мощностью 2 экзафлопса по заказу Национального суперкомпьютерного центра в Шэнчжэне к 2022 году. Оказалось, что из-за санкций проект действительно был отложен, ведь система должна была быть построена вокруг кастомного x86-процессора Hygon, основанного на лицензированных технологиях AMD. Для этого было создано совместное предприятие американского чипмейкера и китайской компании Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co (THATIC) в 2016 году. В 2019 году THATIC была включена в чёрный список Минторга США, что сделало сотрудничество между Америкой и Китаем в этом вопросе невозможным. AMD отказалась лицензировать архитектуру Zen следующих поколений, а янки полагали, что смогли добиться желаемого эффекта. Донгарра ссылается на надёжные источники и уверен, что суперкомпьютер всё же был запущен, но даже не представляет, как это удалось осуществить. Стоит напомнить, что контрактный производитель TSMC ещё в 2021 году разорвал все партнёрские отношения с китайской Phytium. Именно эта компания ответственна Arm-процессоры для суперкомпьютера Sugon, о котором мы писали выше. Где и каким образом были произведены процессоры Hygon, также остаётся загадкой, а вопросов пока больше, чем ответов. 

Что до российских суперкомпьютеров, то пока отечественные производители не рвутся вперёд и не демонстрируют невероятных результатов. Так, самым быстрым в РФ считается «Червоненкис», способный предложить мощность до 29.42 петафлопса. Суперкомпьютер располагается на 27 месте и создан специалистами «Яндекса» в 2021 году. На момент своего выхода он занимал 19-ю позицию, но после появления новых систем немного просел в рейтинге. Что любопытно, «Яндексу» принадлежат ещё две системы: «Галушкин» и «Ляпунов», которые сегодня занимают 46-ю и 52-ю позицию. Первый имеет пиковую мощность до 20.64 петафлопса, а второй – 20.03 петафлопса. Есть ещё две машины «Сбербанка», занимающие 55-е и 96-е места. Это Christofari Neo и Christofari, обладающие производительностью 14.91 петафлопса и 8.79 петафлопса. Ну а если перейти к цифрам, то указанный выше «Ляпунов» примерно в 100 раз медленнее того самого безымянного китайского компьютера. 

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#технологии #суперкомпьютеры #статистика
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