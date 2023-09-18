Если подсчитать конечную стоимость F-35 вместе с полной эксплуатацией до утилизации, то самолёт всего в 2 раза дешевле веса золота в пересчёте на снаряжённую массу

США не только первыми подняли в воздух истребитель пятого поколения, но и успешно масштабировали производство. Сегодня в 9 странах НАТО (за пределами Америки) на территориях 23 авиабаз находится больше 500 единиц F-35 Lighting II. Сравнивать с российским Су-57 нет никакого смысла, но пока показатель в разы превышает количество выпущенных китайских J-20, что открыто говорит о полном доминировании американской авиации.

Можно сколько угодно ругать F-35 за те или иные огрехи, вот только самолёт изначально создавался как компромисс, а эксперты делятся любопытной информацией. Так, несмотря на то, что внешне истребитель с 2006 года почти не изменился, его начинка постоянно подвергается модернизации.

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Программная архитектура совершенствуется, а действующие пилоты называют самолёт уникальным, поскольку ни одна машина на планете не даёт экипажу такой осведомлённости, как F-35. Компьютерная часть постоянно меняется, что позволяет совершенствовать функциональность и боевые возможности на основе реального опыта или потребностей одной из стран НАТО. Фактически самолёт для одного региона может технически сильно отличаться от аналогов, бороздящих просторы США, и эксперты склонны полагать, что через 10 лет истребитель станет ещё более технически продвинутым. Отдельно отмечается, что F-35 становится площадкой для испытания и разработки технологий будущих поколений реактивных истребителей. Проводятся попытки координации между F-35 и беспилотными летательными аппаратами, управляемыми искусственным интеллектом. Многие полагают, что самолёт 6-го поколения будет летать без экипажа, а технологии, которые сегодня только изучаются, впервые появятся в одном из F-35. Как уже было сказано выше, без компромиссов не обошлось, поскольку истребитель действительно имеет ряд ограничений и по многим показателям уступает российским аналогам 4+ (обычно ставится несколько плюсов) поколения, например, Су-35.

Особый интерес вызывают заявления экспертов, утверждающих, что даже несмотря на двадцатилетний опыт разработки, программа все ещё находится в начальной стадии производства. Оказывается, в рамках подхода, называемого параллелизмом, «Lockheed Martin» и Пентагон заключили соглашение о закупке небольших партий самолётов. Заводы выпускают уже модернизированные машины с улучшенными техническими характеристиками, одновременно продолжая внедрять инновации и в уже ранее произведённые боевые единицы. Это позволяет соответствовать единому стандарту и снизить общие затраты на программу. Не секрет, что важной составляющей любого продукта считается экономический аспект. Первоначально стоимость базовой версии F-35 легко переваливала за 100 миллионов долларов, но благодаря оптимизации и масштабированию производства цена F-35A в рамках контракта от 2019 года составила 89.2 миллиона долларов, что на 5.4% дешевле, чем предыдущая партия по контракту 2018 года (был 94.3 миллиона долларов).

В какой-то момент была снижена цена и F-35B со 122.4 миллиона до 115.5 миллиона долларов, а F-35C с 121.2 миллиона до 107.7 миллиона долларов. Производители уверяют, что главная цель состоит в том, чтобы цена F-35A ушла ниже отметки в 80 миллионов долларов, но пока точные сроки достижения такой отметки не названы. Отдельно указывается, что стоимость часа полёта F-35 в 2011 году составляла 30.7 тысячи долларов, что сравнимо с аналогичным показателем истребителя четвёртого поколения F-15. Вот только к 2017 году расходы на боевое использование этой машины возросли до 44 тысяч долларов в час. В январе 2020 года было объявлено, что затраты на эксплуатацию одного самолёта продолжают снижаться уже четвёртый год подряд, начиная с 2015 года, и упали на 35%. Но если учесть общую стоимость создания и обслуживания истребителя вплоть до его утилизации (что составляет около 8 000 часов налёта на самолёт), то эта цифра достигает уровня около 670 миллионов долларов. Если учитывать, что тонна золота на утро 18 сентября 2023 года стоила порядка 62 миллионов долларов (5.9 миллиарда рублей), а один истребитель весит 18.4 тонны, то выходит, что за время эксплуатации F-35 обходится американским властям всего в 2 раза дешевле, чем стоит аналогичной массы драгоценного металла (около 1.2 миллиона за 18.4 тонны).