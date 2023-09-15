Похоже, придётся дождаться завершения СВО

СВО продолжается уже полтора года, а аналитики продолжают размышлять о том, когда и каким образом завершится специальная военная операция. Сегодня В. Путин намекнул, что вместо танго украинским властям придётся танцевать «барыню», а накануне отметил, что перемирие и отставника боевых действий пойдёт на пользу Киеву, поскольку власти там попытаются вооружиться ещё больше, а после снова устраивать провокации. Можно сделать вывод, что пока точных сроков завершения СВО нет, тогда как отдельные эксперты полагают, что мир наступит после президентских выборов в США. Как бы там ни было, но многие спрашивают о том, когда бойцы, которые находятся на передовой уже полтора года, попадут домой. Если верить председателю комитета Государственной Думы по обороне Андрею Картаполову, то произойдёт это нескоро.

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Генерал отметил, что российские граждане, призванные в СВО, смогут вернуться домой после её завершения. Не исключено, что со временем может быть принято решение о ротации с использованием контрактников, но пока об этом ничего не известно. Решения, которые приняты на сегодня указывают на то, что мобилизованные граждане будут возвращаться домой по завершении специальной военной операции, а ротация пока не предусматривается. При этом каждый военнослужащий имеет право на отпуск, после прохождения 6 месяцев в СВО, а все бойцы, которые провели на передовой указанный срок, уже побывали дома.

Картаполов подчеркнул, что сроки отпуска не включают в себя время, проведённое в дороге. Он также упомянул, что активный набор контрактников проводится Министерством обороны для обеспечения непрерывного процесса службы. Это включает в себя формирование новых воинских частей, пополнение личным составом и поддержание боеспособности подразделений, даже в случае ранений военнослужащих, временно выбывающих из строя. Ранее В. Путин рассказал о том, что только за 2023 год удалось взять на контракт около 300 тысяч человек. Президент отметил, что все люди прекрасно осознают опасности, но готовы идти на службу поскольку руководствуются патриотическими мотивами.

Депутат Государственной Думы (генерал-лейтенант Андрей Гурулев) 8 сентября рассказал, что ротация призванных на зону СВО не будет производиться путём новой мобилизации. Андрей Картаполов подтвердил это, уточнив, что для ротации будут задействованы контрактники. Как вы могли прочесть выше, если такие планы и есть, то пока реализация их откладывается, а значит гражданам России, которые уже достаточно долго находятся в СВО, приходится рассчитывать только на скорое завершение конфликта.