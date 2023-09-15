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Украинский офицер: в небе постоянно кружат Ланцеты, а антидроновые ружья не эффективны
По этой причине приходится постоянно прятать артиллерию от российских Ланцетов

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Украинское командование довольно часто даёт интервью иностранным журналистам. При этом иногда в прессу попадают крайне любопытные факты, которыми власти обычно не делятся со своими гражданами. Например, там открыто говорят о провале наступательной операции, рассказывая о том, насколько реально продвинулись ВСУ за 3 с половиной месяца. Вчера британское издания Defense One опубликовало интервью с офицером Главного управления ракетных войск и полевой артиллерии Украины. Юрий Пацкан был довольно откровенен и даже признал некоторые существующие проблемы. По его словам, за полтора года ВСУ получили огромное количество артиллерийских установок. Несмотря на то, что все они имеют калибр 155-мм, снаряды для них выпускаются разными странами, а значит отличаются по характеристикам, включая состав пороха. Из-за этого таблицы для расчёта угла возвышения орудия могут быть неточными, если в орудие загружается снаряд из другой страны. В некоторых случаях снаряды и вовсе не входят в ствол, а в качестве примера приводится случай, когда пришлось срезать часть дула французского миномёта для стрельбы итальянскими снарядами.

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В итоге Украина активно ведёт работу по анализу данных о различных видах артиллерийского вооружения и боеприпасах, поступивших от союзников со всей Европы. Для решения проблемы был создан специальный испытательный полигон, на котором работает команда, включающая баллистиков, ИТ-специалистов и экспертов по погодным условиям. Они собирают данные о различных артиллерийских системах и зарядах всех иностранных производителей, а затем проводят расчёты баллистических характеристик. Эта информация передаются артиллерийским расчётам, что позволяет им использовать снаряды разных стран с высокой точностью. Пацкан отмечает, что это позитивно сказывается на работе артиллерийских систем, но указывает на российские Ланцеты, ставшие настоящей головной болью для ВСУ. 

Оказывается, особое внимание уделяется угрозе контрбатарейной борьбы, ведь в арсенале армии РФ есть не только артиллерия и авиация, но и барражирующие боеприпасы. Пацкан заявил, что контрбатарейный огонь со стороны России может начаться всего через несколько минута после выстрела украинской артиллерийской установки. Пацкан отметил, что российская артиллерия, управляемая дронами, работает не очень быстро, поэтому чаще всего удаётся увести установки в безопасное место. Вот только русские используют разнообразные средства для обнаружения украинской артиллерии, включая мощные радары. Кроме того, над позициями постоянно кружат Ланцеты, избавиться от которых крайне сложно. Дело в том, что гаубица стоит миллионы долларов, тогда как российский дрон-камикадзе обходится в 40 000 долларов и способен уничтожить установку в считанные секунды. 

ВСУ используют различные способы перехвата, но в итоге там пришли к выводу, что не могут использовать высокую манёвренность, что сводит на нет все преимущества артиллерийских самоходных установок, поставленных европейскими союзниками. Приходится натягивать сетки, а после отстрела боекомплекта быстро уходить с занятых позиций. При этом сам Пацкан изучал несколько типов антидроновых ружей, которые предлагают ведущие мировые производители. Как оказалось, все они бесполезны против Ланцета, поэтому приходится решать проблему подручными средствами. Офицер ВСУ добавил, что в какой-то момент логистические сложности вопросы усложнили решение поставленных задач, но в какой-то момент решение было найдено. Теперь одно артиллерийское подразделение может использовать только американские гаубицы M777 или польские самоходные артиллерийские установки Krab, а в итоге всё это не смешивается и не создаёт дополнительные трудности. 

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#сво #всу #военные технологии #беспилотники #ланцет #дроны-камикадзе
Источник: defenseone.com
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