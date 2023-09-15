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Химическая промышленность Германии разрушается – санкции против РФ обходятся слишком дорого
Объёмы производства во втором квартале упали на 14.2%

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По данным европейских аналитиков, в попытке избавиться от российского газа промышленность Старого света столкнулась с новыми вызовами. Долгое время российские энергоносители оставались драйвером для экономики Германии, ну а сжиженный газ обходится в два раза дороже, что приводит к формированию неблагоприятных факторов для промышленников. При этом избавиться от российского газа не удалось, ведь теперь он поставляется в Европу в виде СПГ, но на этом проблемы не оканчиваются. Оказалось, что химическая отрасль Германии испытывает мощнейшее давление, поскольку рос цен на газ привёл к подорожанию удобрений на внутреннем рынке. Ну а поскольку российские удобрения дешевле и доступнее, то фермеры быстро переключились на продукцию из РФ, что привело к неприятным сюрпризам для немецких промышленников. Правительство обещало предпринять некие меры для стимулирования, но пока всё идёт к тому, что химическая отрасль Германии медленно, но очень уверенно разрушается. 

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Как стало известно, во втором квартале 2023 года немецкие химические предприятия резко сократили объёмы производства, так как спрос на продукцию остаются слабым, а перспективы восстановления в ближайшем будущем кажутся неопределёнными. Информацию подтвердили специалисты Ассоциации предприятий химической промышленности Германии (VCI), представив всё это в рамках очередного доклада, о чём с грустью пишут журналисты Das Erste. Оказывается, председатель ассоциации снова обратится к правительству, призывая принять неотложные меры, поскольку действующие цены на энергоносители разрушают химическую промышленность страны. Маркус Штайльман подчёркивает, что политические заявления недостаточны, а сегодня необходимы конкретные действия. Штайльман крайне недоволен пассивностью властей, ведь установить специальные тарифы на электричество для энергоёмких производств и сохранить налоговые льготы нужно было ещё вчера. Время поджимает, так как некоторые компании уже объявили о приостановке производства и переводе инвестиций за рубеж. Штайльман опасается, что вскоре и другие промышленники предпочтут вложиться в бизнес в США, тогда как предприятия в Германии останутся не у дел, а десятки тысяч квалифицированных сотрудников будут выброшены на улицу. Всё это только ухудшит и без того не радужный экономический фон, лишив бюджета значительных сумм. 

Представители Ассоциация сообщают, что химическая промышленность находится в глубоком кризисе. Продажи с апреля по июнь упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объём производства сократился на 8%. Если исключить фармацевтическую промышленность, то объем производства упал на 14.2%. Производственные мощности были загружены всего на 77.3%, в то время как нормальный уровень загрузки составляет около 85%. Аналитики ожидают, что положение значительно ухудшится во второй половине года и прогнозируют, что в итоге производство сократится ещё на 8%. Штайльман приходит к выводу, что если в ближайшее время в Германии не подешевеют энергоносители, что страна станет непривлекательной для размещения производства. В итоге возродить отрасль будет крайне сложно или даже невозможно. Ожидать экономического подъёма не приходится, поэтому стране придётся пересматривать траты на 2024 год, поскольку найти денег на все запланированные проекты не удастся. Штайльман подытожил, что ситуация критическая, и общее настроение промышленников крайне пессимистичное. 

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#аналитика #санкции #экономика #экономика германии #экономика польши #химическая промышленность германии
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