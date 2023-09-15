Похоже, никого больше волнует, что США ввели так называемый потолок цен на российскую нефть

Сегодня значительная часть Европы гордо заявляет о том, что смогла отказаться от российского трубного газа, вот только даже немецкие аналитики уверены, что содружество не в состоянии достичь так называемой энергетической безопасности. Норвегия не только не может быстро нарастить добычу газа и нефти, но и не хочет инвестировать миллиарды долларов в проекты, которые окажутся неконкурентными уже через несколько лет. Многие эксперты полагают, что уже вскоре Европа вернётся к российским энергоносителям, но пока Старый свет ориентируется на поставки СПГ. Главную скрипку здесь играют американские поставщики, но на второе место неожиданно вышла Россия. Подобная проблема уже вызвала бурные дебаты в Европарламенте, но политики пока не нашли решения. Похоже, окончательно теряет всякий смысл так называемый потолок цен на российскую нефть.

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Сегодня можно констатировать, что глобальные цены на нефть продолжают демонстрировать устойчивый рост. В настоящее время нефть сорта Brent торгуется выше 94 доллара за баррель, а аналитики ставят на то, что стоимость «чёрного золота» продолжит идти вверх. В итоге многие действующие игроки уверены, что уже к концу году нефть перевалит за 100 долларов, что в значительной степени увеличит доходы российского бюджета. Важно отметить, что растут не только цены на нефть марки Brent, но и российскую Urals. Данные с биржи указывают на значительное увеличение стоимости Urals, которая сегодня торгуется на 17 долларов выше установленного потолка цен в 60 долларов. В прошлом месяце Urals продавалась за 70 долларов за баррель, а очередное повышение цен свидетельствует о растущем спросе на российскую нефть на мировом рынке. Проще говоря, покупатели игнорируют требования США, поскольку видят не только риски, но и значительные экономические выгоды.

Рост цен на нефть уже вызвал обеспокоенность у администрации США, поскольку предвыборная кампания в стране скоро начнётся, а подорожание бензина не входят в планы Байдена. Такое повышение цен может стать предметом активных обсуждений со стороны республиканцев, которые могут использовать это как аргумент в своей критике финансовой политики действующих властей. При этом не стоит забывать, что происходящее оказывает негативное давление и на Россию. Например, стоимость дизельного топлива превысила 60 рублей за литр, что может быть отчасти связано с продолжающейся уборочной компанией. Это создаёт реальные риски для завершения сельскохозяйственных работ, поскольку аграрии вынуждены будут либо ограничить закупки, либо увеличить цены на продовольствие, чтобы компенсировать увеличение издержек из-за роста цен на топливо.

Ну а пока Байден пытается воплотить в жизнь очередной план по уничтожению российской экономики, журналисты Business Insider опубликовали любопытные данные. Оказывается, Россия увеличивает доходы от экспорта нефти, поскольку наблюдается медленное снижение объёмов поставок «чёрного золота». По информации Международного энергетического агентства (МЭА), в прошлом месяце Россия заработала 17.11 миллиарда долларов от экспорта нефти, что на 1.8 миллиарда больше, чем было в июле. МЭА указывает, что что повышенные цен компенсируют потенциальные негативные последствия сокращения общего объёма российской добычи на примерно 150 тысяч баррелей в сутки. С начала июня цена на нефть сорта West Texas Intermediate (WTI) выросла на 26%, почти достигнув уровня в 96 долларов за баррель, в то время как российская нефть сорта Urals подорожала на 33% за тот же период. Рост цен усилился в результате снижения поставок со стороны нефтяной коалиции ОПЕК+, а оба ключевых показателя почти достигли десятимесячных максимумов. Саудовская Аравия уже в июле сократила свою добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а аналитики ожидают, что ограничения будут продлены до конца октября, о чём сегодня говорит большая часть сырьевых трейдеров.