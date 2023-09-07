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Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, а поставки газа из РФ уже не вернуть
Потребуется восстановление Северных потоков, но вначале придётся выяснить, кто стоит за подрывом и заплатить России страховку

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Многие эксперты отмечают, что до подрыва Северных потоков в Германии сомневались в необходимости полного отказа от российского газа. В правительстве полагали, что можно временно ограничить поставки, а после завершения конфликта в Украине вернуться к закупкам российского сырья. Подобные планы не нравились США, поскольку янки давно хотели наложить лапу на газовый рынок Европы, а в 2022 году были созданы идеальные условия для этого. В результате российский газ сегодня идёт в Европу через украинскую ГТС, а наиболее активно закупает его Австрия. Что до других государств, то по Турецкому потоку голубое топливо потребляет Болгария, Сербия и Венгрия, тогда как большинство стран Европы перешло на СПГ. И вот здесь и кроется настоящая ловушка, ведь несмотря на все попытки создать так называемую стратегию энергетической безопасности, ЕС стала ещё больше зависеть от внешних поставок. 

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Представители CNN изучили проблему детальнее, получив комментарии от чиновников и аналитиков и уверяют, что главная сложность заключается в том, что большая часть запасов газа в Европе представляет собой сжиженный природный газ (СПГ). Первоначально казалось, что СПГ можно назвать идеальным решением всех проблем. Да, пришлось строить перерабатывающие заводы и тратить на это деньги, но подобная инвестиция обещала окупиться за счёт политических реверансов. Вот только казавшееся удобным решение обернулось головной болью для европейских политиков. Выяснилось, что отследить происхождение СПГ невозможно, а значит газ может поступать из любой точки планеты, включая Россию.

В Европе любят рассказывать, что почти весь сжиженный газ закупается у США, Катара и Нигерии. Вот только большая часть СПГ продаётся на биржах без прямой связи с источником сырья, на что с тревогой указывают опрошенные аналитики. Некоторые обращают внимание на отчёты российских трейдеров, где прямо отмечается, что поставки СПГ в Европу за 2023 году выросли до двузначных значений в процентном эквиваленте. Но даже если отбросить проблему с СПГ, то слова об энергетической безопасности всё равно оказались неправдой, ведь ЕС пересел с российской на американскую газовую иглу. Но если российские энергоносители были недорогими, то стоимость СПГ как минимум в 2 раза дороже. Но в конечную сумму не закладывается переработка, ведь прежде чем пускать газ в трубы, его потребуется из жидкого состояния перекачать в газообразное. 

Не стоит забывать о «зелёных» планах Европы, ведь содружество планирует перейти к парадигме климатического нейтралитета к 2050 году. Затраты на проект потребует инвестиции порядка 1 триллиона долларов. Но это только обязательства отдельных государств, поскольку обычные люди вынуждены будут потратить гораздо больше. Электрокары намного дороже бензиновых аналогов, а стоимость энергии растёт, тогда как жидкое топливо остаётся более стабильным. Эксперты отмечают, что Европа находится в сложном положении, поскольку взяла на себя политические обязательства, но не может разорвать экономические связи. Проще говоря, на политиков давят власти США, вынуждая снизить зависимость от России и Китая, но сделать это без финансовых потерь невозможно. В Брюсселе считают, что отношения ЕС с Китаем в настоящее время далеки от идеальных, а главная угроза заключается в том, что Китай уже является стратегически важным игроком во многих технологиях и поставках ключевых ресурсов для перехода к «зелёной» экономике. В CNN полагают, что Поднебесная – это не единственная угроза для энергетической безопасности Европы. ЕС зависит от импорта энергоресурсов из многих стран, которые могут иметь свои собственные геополитические цели, часто идущие в разрез интересам Брюсселя. К таким странам относятся Катар, Саудовская Аравия, Казахстан, Ливия и, конечно же, Россия. Похоже, Европе придётся делать сложный выбор, но денег на такие вольности уже нет, ведь коронавирус и украинский конфликт сожгли большую часть резервных фондов. 

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