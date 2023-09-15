В проекте участвуют как государственные, так и частные компании

Ещё до начала пандемии Россия вместе с Британией реализовывала проект спутниковой сети. OneWeb должна была выводиться в космос при помощи российских ракет, а после обеспечить эффективную конкуренцию американской Starlink. Планам не суждено было осуществиться, а сегодня российские власти обсуждают создание национальной спутниковой группировки. Сообщается о новой стратегии Минцифры, в рамках которой до 2035 года на орбите появится 900 спутников, способных осуществлять передачу данных в сетях 5G и 6G. План включает постепенное обновление спутниковой группировки на геостационарной орбите за счёт создания нового поколения отечественных космических аппаратов, оснащённых цифровой полезной нагрузкой.

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К 2030 году планируется вывод на геостационарную орбиту 10 спутников, а к 2035 году – от 15 до 17 спутников. Особую роль должна сыграть отечественная НГСО-система (негеостационарная спутниковая орбита). К 2030 году в этой системе будет 622 спутника, а к 2035 году – 924 космических аппарата. Кроме того, предусматривается разработка гибридных сетей связи, которые объединяют наземные и космические платформы. Эти системы будут использоваться, в том числе, для развития беспилотных авиационных систем. Для привлечения инвестиций в космическую отрасль планируется увеличить привлекательность данного направления для частных лиц и компаний, что позволит реализовать космическую стратегию в долгосрочной перспективе. При этом в России уже существуют следующие проекты в сфере НГСО-систем:

Госкорпорация « Роскосмос » работает над проектом «Сфера», который предусматривает создание и запуск до 2030 года 158 космических аппаратов группировки «Скиф». Эти аппараты будут использоваться для связи, вещания и дистанционного зондирования Земли. Также планируется создание системы передачи данных интернета вещей «Марафон IoT» с развёртыванием орбитальной группировки из 132 космических аппаратов.

» работает над проектом «Сфера», который предусматривает создание и запуск до 2030 года 158 космических аппаратов группировки «Скиф». Эти аппараты будут использоваться для связи, вещания и дистанционного зондирования Земли. Также планируется создание системы передачи данных интернета вещей «Марафон IoT» с развёртыванием орбитальной группировки из 132 космических аппаратов. Компания « Ситроникс » запланировала запуск 157 космических аппаратов до 2025 года, которые будут использоваться для дистанционного зондирования Земли, навигации судов, интернета вещей и мониторинга лесных пожаров.

» запланировала запуск 157 космических аппаратов до 2025 года, которые будут использоваться для дистанционного зондирования Земли, навигации судов, интернета вещей и мониторинга лесных пожаров. «Бюро 1440» планирует запустить более 500 космических аппаратов к 2030 году и увеличить эту группировку до более чем 700 спутников к 2035 году. Эти спутники будут оснащены новыми технологиями, позволяющими передавать данные с низкой задержкой и высокой скоростью.

Все участники космической гонки отмечают, что спутниковая связь играет ключевую роль в современной цифровой инфраструктуре России. На текущий момент более 80% территории России охвачены спутниковыми каналами связи, а в арктической зоне показатели даже выше и превышают 90%. В настоящее время российская орбитальная группировка спутников связи и вещания обеспечивает ряд ключевых услуг на геостационарной орбите. Среди них:

Телерадиовещание Обеспечение стабильной работы удалённых базовых станций сотовой связи Резервные каналы связи в рамках чрезвычайных ситуаций Поддержка корпоративных сетей Обеспечение магистральных каналов связи Обеспечение широкополосного доступа в интернет Телемедицинские и дистанционные образовательные услуги Связь с подвижными объектами

Потребителей спутниковых связанных услуг в России можно разделить на четыре основных сектора:

Телекоммуникационный (B2O) с провайдерами спутникового интернета и пользователями IoT Корпоративный (B2B, B2G) с государственными и муниципальными учреждениями, большими компаниями с разветвлённой сетью филиалов и средними малыми региональными бизнесами. Мультимедийный (B2B) с телерадиокомпаниями и СМИ Частные пользователи (B2C).

На сегодняшний день 17 космических аппаратов орбитальной группировки России занимают 80% российского рынка. Лидерами в этой области являются госпредприятие «Космическая связь» с 12 спутниками серии «Экспресс» и «Газпром космические системы» с пятью спутниками серии «Ямал». Эксперты отмечают, что в свете текущей геополитической обстановки и введения международных санкций против России, поставка зарубежного оборудования и комплектующих для создания отечественных космических аппаратов столкнулась с препятствиями. Ранее иностранные технологии превышали 80% в отечественных спутниках связи. При этом срок службы спутников составляет 10-15 лет, что означает, что к 2030 году заканчивается срок активной службы 11 спутников, а к 2036 году – ещё шести.

Рынок спутникового широкополосного доступа в России сегодня относительно невелик и составляет около 1% от общего объёма рынка связи. В 2022 году рынок спутниковой связи в России вырос на 5% и составил 150 тысяч станций VSAT. Однако рынок VSAT в последние три года приближается к насыщению. В мировом масштабе общее число пользователей услуг VSAT составляет 2.5 миллиона абонентских станций, и Россия вносит свой вклад, предоставляя 6% от общего числа активных терминалов VSAT. Крупнейшие российские операторы спутниковой связи, предоставляющие широкополосный доступ в интернет (VSAT), на конец 2022 года включают в себя «РТКомм.Ру» (дочернее предприятие «Ростелекома») с 32 800 станциями, AltegroSky с 28 600 станциями, «Евтелсат нетворкс» с 2430 станциями, «КБ Искра» с 24 100 станциями и «Русат» с 9300 станциями.

Эксперты полагают, что необходимость создания НГСО-системы в России заключается в том, что подобные сети представляют собой наиболее перспективную технологию связи, способную обеспечить доступ к цифровым сервисам на удалённых территориях. Это особенно важно в отраслях, таких как добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, здравоохранение и общественная безопасность. Гибридные орбитально-наземные сети могут обеспечить высокоскоростную связь с низкой задержкой на всей территории России и в арктической зоне, что сделает их востребованными не только для развития отдалённых регионов, но и для интеграции решений интернета вещей и предоставления универсальной связи. Это предоставляет возможности для расширения рынков спутниковой связи и использования её в различных отраслях, включая жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и сельское хозяйство. Такие системы также имеют значительный экспортный потенциал, что делает их ключевой составной частью развития российской космической отрасли.