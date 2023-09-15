Бой произошёл на Южнодонецком направлении

У каждого поколения есть свои герои. Ещё совсем недавно были популярны блогеры в розовой одежде, а до этого страна с придыханием смотрела мексиканские и бразильские сериалы. Не обошлось без «идеальных» актрис и актёров американского кино, ну а сегодня всё чаще пресса пишет о героических подвигах российских солдат. Изменить фундаментальные взгляды подростков будет крайне сложно, поскольку формировались вкусы и предпочтения на совершенно другой культурной почве, но тот курс, который взяло государство, доказывает о серьёзности намерений.

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Ну а поскольку подрастающему поколению нужны новые ориентиры, то особое внимание привлечено к персоналиям – людям, совершающим настоящие подвиги в реальной жизни, о чём мы и расскажем в данном материале. Так, любопытной информацией поделился начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, бойцы совершили успешную операцию, вынудив украинские вооружённые силы отступить несмотря на численное преимущество. Сообщается, что российский танк под командованием ефрейтора Владимира Цацулина встретился с колонной украинской бронетехники. Бой произошёл на Южнодонецком направлении, а в ходе сражения экипаж российского танка нанёс противнику серьёзный урон, уничтожив несколько единиц бронированной техники. Остальная часть колонны вынуждена была отступить, что позволило остановить наступление на данном участке. В настоящее время неясно, какой танк использовал указанный выше экипаж, а значит эта информация станет известна позднее. Чехов подчеркнул, что военнослужащие группировки «Восток» проявили выдающееся мужество и профессионализм во время выполнения боевых задач.

Отдельно отмечается, что за короткий промежуток времени бойцы «Востока» отразили сразу 3 атаки ВСУ, в результате противник был вынужден отступить, понеся значительные потери. Также была предотвращена попытка ротации украинских сил в районе Новодонецкого, а техника и живая сила полностью уничтожена. Активно работала артиллерия, а огонь был направлен на поражение пункта временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Угледаре, а также на два склада боеприпасов в Углесборочной. Пункты временной дислокации 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ в Пречистовке и Золотой Ниве также были уничтожены. Спутниковая станция Starlink и пункт управления беспилотной авиацией перестали выполнять свои задачи, а реактивной артиллерией была уничтожена станция РЭБ в Новомихайловке.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены буксируемая гаубица Д-30 в Великой Новосёлке, гаубица «Мста-Б» в районе Темировки, а также миномётные расчеты в Новодаровке и Углесборочной. Также места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного, севернее Новодонецкого и Новомайорского подверглись бомбардировке, штурму и атакам армейской авиации». Добавим, что вчера появился любопытный ролик, на который стоит обратить внимание. Там можно увидеть первый и единственный успех немецкого танка Leopard 2, который смог отразить наступление двух российских Т-72. Все машины остались целы, а мы не исключаем, что происходящее было постановкой, о чём вы можете почитать по ссылке.