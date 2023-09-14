Видео предоставлено немецким телеканалом Focus

За время так называемого контрнаступление ВСУ мы видели много кадров, на которых легендарные немецкие танки подрываются на минах, попадают под огонь вертолётов и авиации. Журналисты и военкоры зафиксировали десятки подбитых Leopard 2, а в результате можно сделать вывод, что техника не имеет значительных преимуществ перед устаревшими советскими боевыми единицами. Назвать точное количество сгоревших немецких кошек не представляется возможным, поскольку часть техники отвозится в Польшу, где восстанавливается и снова бросается в бой. При этом за все 100 дней наступательной операции мы не видели ни одной героической победы со стороны Leopard 2. Сегодня немецкая пресса опубликовала любопытный ролик, разбором которого мы с вами и займёмся.

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Подбодрить местных бюргеров и заодно показать всеми миру, что у немцев ещё есть порох в пороховницах решили авторы издания Focus. На видео ниже можно увидеть столкновение танка Leopard 2 с российским ОБТ Т-72. Точная модель танка армии РФ не указывается, но в данном случае это не так важно. Журналисты уверяют, что инцидент произошёл в начале контрнаступления, а бравый экипаж украинского танка вышел из боя победителем и обратил противника в бегство. Судя по кадрам, экипаж немецкого танка атаковал российские машины из засады, воспользовавшись эффектом неожиданности. По мнению немецких аналитиков, это подтверждается относительно незащищённой позицией немецкой бронетехники, которая не была хорошо подготовлена к прямому столкновению. В момент обнаружения российского танка Leopard 2 делает выстрел, а по вспышке и характеру взрыва при попадании снаряда можно судить о применении фугасного боеприпаса. По мнению немецких экспертов, использование именно фугасного снаряда (нужно было выбрать бронебойный) указывает на то, что экипаж танка взял первый попавшийся боеприпас. После вспышки и большого количества дыма можно увидеть, что оба Т-72 способны продолжать движение и после небольшого ремонта обязательно вернутся в строй. Видео снято с дрона, но высота не позволяет разглядеть все детали, а качество камеры просто отвратительное. Мы не видим, что было дальше, но можно предположить, что немецкий танк не решился преследовать российскую технику.

В целом ролик вызывает несколько вопросов. Прежде всего неясно, почему его опубликовали только сейчас. Украине нужны победы, а это пусть и не тянет на звезду героя, но лучше, чем ничего. В итоге экипаж немецкого танка смог остановить бронированную колонну из двух российских Т-72 и даже вынудил танки отступить. При этом было произведено точное попадание, хотя мы и не видим реального расстояния между танками. Одним словом, тот факт, что видео так долго пролежало без освещения вызывает вопросы, а в итоге и вовсе можно предположить, что речь идёт об обычной постановке. Смотрите: у ВСУ есть Т-72, а значит найти такие танки для постановки было несложно. Кроме того, видео как бы специально низкого качества, что мешает изучить детали, ну а использование фугасного снаряда позволяет создать красивый эффект, но легко объясняет, почему лучший на планете Leopard 2 не справился со старым Т-72. Выбор не того снаряда списали на неопытность экипажа, а ещё мы с вами не видим момент попадания снаряда в российский танк.

А вот это уже странно, ведь для постановки там могла стоять стена, в которую снаряд и угодил, а дым, идущий из танка, легко сымитировать. Не исключено, что подобные событий всё же реальны, но всё это не отменяет вопросов, о которых мы писали выше. В итоге даже одна крошечная победа ничего не меняет, ведь после потери десятков Leopard 2 становится ясно, что танк никогда не был и уж точно не будет лучшим на планете.



