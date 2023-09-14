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Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
Видео предоставлено немецким телеканалом Focus

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За время так называемого контрнаступление ВСУ мы видели много кадров, на которых легендарные немецкие танки подрываются на минах, попадают под огонь вертолётов и авиации. Журналисты и военкоры зафиксировали десятки подбитых Leopard 2, а в результате можно сделать вывод, что техника не имеет значительных преимуществ перед устаревшими советскими боевыми единицами. Назвать точное количество сгоревших немецких кошек не представляется возможным, поскольку часть техники отвозится в Польшу, где восстанавливается и снова бросается в бой. При этом за все 100 дней наступательной операции мы не видели ни одной героической победы со стороны Leopard 2. Сегодня немецкая пресса опубликовала любопытный ролик, разбором которого мы с вами и займёмся. 

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Подбодрить местных бюргеров и заодно показать всеми миру, что у немцев ещё есть порох в пороховницах решили авторы издания Focus. На видео ниже можно увидеть столкновение танка Leopard 2 с российским ОБТ Т-72. Точная модель танка армии РФ не указывается, но в данном случае это не так важно. Журналисты уверяют, что инцидент произошёл в начале контрнаступления, а бравый экипаж украинского танка вышел из боя победителем и обратил противника в бегство. Судя по кадрам, экипаж немецкого танка атаковал российские машины из засады, воспользовавшись эффектом неожиданности. По мнению немецких аналитиков, это подтверждается относительно незащищённой позицией немецкой бронетехники, которая не была хорошо подготовлена к прямому столкновению. В момент обнаружения российского танка Leopard 2 делает выстрел, а по вспышке и характеру взрыва при попадании снаряда можно судить о применении фугасного боеприпаса. По мнению немецких экспертов, использование именно фугасного снаряда (нужно было выбрать бронебойный) указывает на то, что экипаж танка взял первый попавшийся боеприпас. После вспышки и большого количества дыма можно увидеть, что оба Т-72 способны продолжать движение и после небольшого ремонта обязательно вернутся в строй. Видео снято с дрона, но высота не позволяет разглядеть все детали, а качество камеры просто отвратительное. Мы не видим, что было дальше, но можно предположить, что немецкий танк не решился преследовать российскую технику. 

В целом ролик вызывает несколько вопросов. Прежде всего неясно, почему его опубликовали только сейчас. Украине нужны победы, а это пусть и не тянет на звезду героя, но лучше, чем ничего. В итоге экипаж немецкого танка смог остановить бронированную колонну из двух российских Т-72 и даже вынудил танки отступить. При этом было произведено точное попадание, хотя мы и не видим реального расстояния между танками. Одним словом, тот факт, что видео так долго пролежало без освещения вызывает вопросы, а в итоге и вовсе можно предположить, что речь идёт об обычной постановке. Смотрите: у ВСУ есть Т-72, а значит найти такие танки для постановки было несложно. Кроме того, видео как бы специально низкого качества, что мешает изучить детали, ну а использование фугасного снаряда позволяет создать красивый эффект, но легко объясняет, почему лучший на планете Leopard 2 не справился со старым Т-72. Выбор не того снаряда списали на неопытность экипажа, а ещё мы с вами не видим момент попадания снаряда в российский танк. 

А вот это уже странно, ведь для постановки там могла стоять стена, в которую снаряд и угодил, а дым, идущий из танка, легко сымитировать. Не исключено, что подобные событий всё же реальны, но всё это не отменяет вопросов, о которых мы писали выше. В итоге даже одна крошечная победа ничего не меняет, ведь после потери десятков Leopard 2 становится ясно, что танк никогда не был и уж точно не будет лучшим на планете. 


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#аналитика #сво #военные технологии #танки #leopard 2 #т-72
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glavhyilo
16:40
их так может и не остаться укроплемяни,их пиндосы на убой гонят всю нацию,уже зеля-югент выпускают на мясо,женские полки готовят,там всё плохо
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
Bot0-Chat
16:39
Все переходим сюда: https://overclockers.ru/blog/cool-gadgets/show/108950/ukrainskij-leopard-2-povredil-i-obratil-v-begstvo-2-tanka-rf-t-72-video-mozhet-byt-postanovkoj Там ресурсные каклы уже скачут ...
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Bot0-Chat
16:37
Чем меньше скакуасов останется на территории Малороссии, тем нам же лучше.
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
Bot0-Chat
16:36
Ты море чОрное выкопал у себя на хуторе, великий потомок протоукров?
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
glavhyilo
16:35
70500 убили уже всушников за наступ их,это провал.
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
glavhyilo
16:34
хохол мигрант ты
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
Truth Seeker
16:34
Конечно же, что видео фейк, ведь весь мир знает, что российские танки и экипажи непобедимы, по крайней мере в танковом биатлоне
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
Truth Seeker
16:33
Все проблемы в твоей голове
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
glavhyilo
16:30
70500 всушников убили за наступление,вчера Путин сказал так.Не давно Шойгу 66000 сказал.Пощитали,говорят 800 человек в день ложит зеля,в этих мясных штурмах.
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
Truth Seeker
16:30
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