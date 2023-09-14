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В Японии обвинили в ухудшении вкуса кофе Россию – что происходит, и кто виноват на самом деле
Похоже, реальная проблема намного сложнее, но политики предпочитают на эту тему не распространяться

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Так повелось, что американские власти никогда не были и не будут готовы признавать собственные ошибки. Что бы не случилось, виноват всегда будет кто-то другой. Если у белых не было работы в конце 19 века, то виноватыми считались китайцы, если мир находится на грани мировой войны, то виноваты коммунисты, ну а с тех пор дядюшка Сэм не придумал ничего нового. Когда в 2022 году резко взлетели цены на Бензин, то сонный Джо прямо указал в сторону Москвы, называя рост стоимости топлива налогом Путина. Более здравомыслящие люди указывали на просчёты властей, но в Белом доме заседают лучшие умы человечества, которые никогда не ошибаются. Похоже, пришло время и японцам обвинять русских в своих бедах. 

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На этот раз речь идёт не об экономике и даже не о политике, а об обычном кофе. Итак, если вы проживаете в Японии и замечаете, что ваш утренний кофе больше не доставляет того же удовольствия, как раньше, то знайте, что виноваты русские, о чём сообщают местные журналисты из издания Asahi Shimbun. Оказывается, качество кофейных зёрен, которые экспортируются в Страну восходящего солнца, заметно ухудшилось. Одной из главных причин этого падения качества является резкий рост стоимости российских удобрений, которые активно закупают фермеры из Колумбии. В интервью Asahi Shimbun, лицензированный эксперт по оценке кофе Ю. Шимада поделился своими наблюдениями. Он отметил, что кофейные бобы стали менее ароматными по сравнению с теми, которые он видел на ферме в Колумбии год назад. По внешнему виду они оставались без изменений, но вкус кофейного напитка существенно пострадал. Шимада проводил беседы с фермерами из разных регионов, чтобы узнать, не меняли ли они свой способ возделывания кофейных плантаций. Большинство фермеров подтвердили, что начали использовать меньше удобрений. Азотные удобрения способствуют росту кофейных листьев, а уменьшение их использования негативно сказывается на урожае и качестве кофейных зёрен.

По словам эксперта, Россия является ведущим мировым производителем удобрений, а Колумбия – крупным импортёром этой продукции. Вот только после начала СВО цены на удобрения значительно возросли, а Колумбия вынуждена была сократить свои закупки. Мало того, страны Запада и вовсе мешали осуществлять закупки, что привело к дефициту, поскольку в европейских портах заблокировано огромное количество удобрений, которые должны были попасть в Колумбию ещё в 2022 году. Фермеры жалуются на то, что им больше не по карману закупать удобрения, ведь цены выросли в 3 раза, тогда как стоимость кофейных зёрен растёт не так быстро. Пожалуй, фермеры немного лукавят, поскольку реальные данные отличаются от указанных выше заявлений. Так, из-за стремительного роста стоимости логистических услуг и колебаний курсов иностранных валют цены на кофе на мировом рынке ещё недавно были в 2.5 раза выше, чем до пандемии. Несмотря на небольшое снижение, стоимость зёрен всё равно ощутимо превышает все допустимые границы, а эксперты уверены, что горячий напиток станет ещё дороже. 

Известно, что японские специализированные магазины столкнулись с этой проблемой ещё летом прошлого года, когда им пришлось повысить цены на разливной кофе. В мае текущего года цены на популярные кофейные напитки в банках выросли впервые за 25 лет. Чтобы поддержать качество своей продукции, некоторые представители японской кофейной индустрии начали искать альтернативных поставщиков. Другие пытаются улучшить качество кофе путём изменения процесса обжарки и состава смесей. Благодаря этим усилиям, потребители кофе в Японии, возможно, не заметят разницу во вкусе, но и это далеко не всё. Аналитики полагают, что есть так называемая проблема 2050 года. Предполагается, что по причине глобального потепления на Земле почти не останется пригодных для выращивания кофе регионов. По данным международной некоммерческой исследовательской организации World Coffee Research, половина земель, где выращивается кофе арабика, станут непригодными намного раньше 2050 года. Эти изменения в основном затронут жаркие и засушливые регионы, такие как Бразилия и Никарагуа. 

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#аналитика #интересное
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