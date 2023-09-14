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Все Фаталити Mortal Kombat 1 в одном видео – новый взгляд на добивающие приёмы культовой серии
Игра уже доступна по предзаказу, но обычные геймеры смогут купить её только 19 сентября

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Сегодня все оформившие предзаказ геймеры могут на вполне официальных основаниях скачать с игровых магазинов Mortal Kombat 1. Все остальные получат доступ к новому файтингу только 19 сентября, а вот любителей бесплатного сыра порадовать нечем. Известно, что игра получила несколько уровней защиты, в том числе обновлённую Denuvo, поэтому взлом её может осложниться. В прошлый раз хакерам потребовалось полтора года, поэтому ожидать каких-то чудес не рекомендуем. Стоит учитывать, что игра действительно стоит дорого, поскольку за обычную версию просят 70 долларов, тогда как за лот с премиальным контентом (включающий бойца по имени Шанг Цунг) придётся выложить почти 100 долларов. Пока неясно, как Mortal Kombat 1 будет продаваться, а значит делать выводы по этому поводу слишком рано.

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Если вы просто хотите посмотреть видео, то сразу переходите в самый конец материала, а мы поговорим немного о самой игре. Известно, что речь идёт о полном перезапуске серии, поскольку последние несколько сюжетных арок явно завели Mortal Kombat в тупик. В итоге Лю Кан перезагружает Вселенную, откатывая время назад. Никаких больше зомби, а история будет развиваться по-новому, поскольку многие герои показаны в несколько переосмысленном виде. В целом, немногие фанаты серии вообще интересуются сюжетом, поэтому вообще ничего не заметят. Журналисты уже как следует изучили игру и начали публиковать рецензии. По большей части Mortal Kombat 1 критикам нравится. Игру описывают как более живую и реалистичную, хотя графика и не претерпела кардинальных изменений. Отмечается, что разработчики из NetherRealm Studios довели движок до совершенства, а в результате придраться почти не к чему, ведь всё отполировано до блеска. 

ПО факту, это всё та же игра, которая с минимальными изменениями выходит уже много серий подряд. Кто-то пишет, что это даже хорошо, но некоторым журналистам хотелось бы чего-то особенного. Увы, но разработчики на революционные изменения идти не готовы. Если сравнивать Mortal Kombat 1 и Mortal Kombat 11 (вышла в 2019 году), то во время поединков различия могут увидеть только настоящие фанаты. Вообще, даже по сравнению с Mortal Kombat 9, которая вышла в далёком 2011 году. Разницу найти бывает трудно, но это уже мелочи. Как вы знаете, особенно тщательно ребята из NetherRealm Studios подходят к созданию добивающих приёмов. Часто так называемые Фаталити приводят фанатов в восторг, ну а на этот раз есть небольшое нововведение. 

Так, добивающие приёмы бойцы проводят в парах. Некоторые журналисты отмечают, что такой подход далёк от идеала, ну а автор данного материала пока не разобрался. Кажется, что решение интересное, но в прошлой серии добивающие приёмы выглядели более эффектно. Или нет, сложно сказать. Журналисты пишут, что собрали воедино все Фаталити. Скорее всего, на момент запуска так и будет, но уже вскоре появятся новые герои, а вместе с дополнениями расшириться и арсенал добивающих приёмов. Пожалуй, если вы играли хотя бы в одну из игр серии Mortal Kombat, то посмотреть видео вам будет интересно. 


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#компьютерные игры #mortal kombat 1 #фаталити
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