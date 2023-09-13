Проблема не только в санкциях, но и низком курсе рубля

Несмотря на то, что большая часть российских граждан не ощутила последствий санкций, эксперты полагают, что ограничения будут заметны со временем, а многие проблемы начнут оказывать давление на экономику только спустя несколько лет. При этом существуют направления, в которых требуется предпринимать срочные решения уже сегодня, поскольку риски отстать от других государств слишком велики. Пожалуй, наиболее перспективной считается сотовая связь, где продолжается бурное развитие, а высокоскоростной стандарт 5G уже принят в целом ряде стран. Россия изначально числилась в списке отстающих, поскольку подсказанные акты так и не были приняты, но сегодня есть все основания полагать, что операторы больше не готовы инвестировать собственные средства.

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По данным «Комменсанта», темпы роста установки базовых станций в России значительно снизились. Если сравнивать с показателями 2022 года, то дела идут не так уж и плохо, но тогда санкции заставили вообще отказаться от построения новых вышек. Ну а если сравнивать с 2019 годом, то дела действительно идут очень плохо. Эксперты полагают, что виной всему санкции. Крупные иностранные поставщики оборудования (Nokia, Huawei и Ericsson) покинули российский рынок, а отечественное оборудование пока не соответствует требованиям операторов. Эти и другие факторы привели к беспрецедентному дефициту оборудования, о чём прямо говорят аналитики компании AC&M. По их мнению, операторы решили сфокусироваться на развитии сетей в крупных населённых пунктах, а расширение зоны покрытия больше не является приоритетной задачей. Сейчас основное внимание уделяется обслуживанию трафика в крупных городах, а строительство новых объектов для расширения покрытия откладывается на неопределённый срок.

Ну а в итоге происходящее на рынке антенно-мачтовых сооружений (АМС) в 2023 году можно рассматривать как некоторое развитие, но только в сравнении с 2022 годом. За первое полугодие текущего года участники рынка совместными усилиями установили около 1900 новых башен для размещения антенн. Согласно тем же источникам, к концу второго квартала 2023 года в России было около 98.1 тысячи АМС, что всего на 3.2% больше, чем в конце 2022 года. По оценке аналитиков, в 2022 году в России было построено меньшее количество башен, что не идёт никакое в сравнение с 2019 годом, когда никто не слышал о санкциях и коронавирусе. Есть мнение, что на происходящее влияют не только планы операторов связи и санкции, но и низкий курс национальной валюты. Кроме того, негативным фактором считается повышение ключевой ставки Центробанка до 12%, а значит брать кредиты в таких условиях становится сложно и даже нецелесообразно. Ну а поскольку многие эксперты ожидают повышения ключевой ставки в ближайшие дни, то говорить о перспективах роста рынка АМС в России не приходится.

Напомним, в настоящее время российский рынок АМС разделён между четырьмя основными игроками, которые в сумме контролируют 95% всех башенных сооружений. На четвёртом месте с 18% находится компания «Пилар», входящая в структуру Tele2. На третьем месте закрепилась группа «Сервис-телеком», куда входит «Независимая башенная компания», с долей 20%. У оператора связи МТС второе место, поскольку «Башенная инфраструктурная компания» контролировала 24% рынка. Лидером рынка признаётся группа компаний «Новые башни», включающая в состав «Первую башенную компанию», «Вертикаль» и «Русские башни». По данным аналитиков, совокупная доля группы «Новые башни» составляет порядка 33%. Небольшое место на рынке занимают небольшие региональные компании, но конкурировать с гигантами подобные структуры не могут и не хотят, предоставляя услуги местным жителям в строго ограниченном районе.

Не стоит забывать, что не так давно на рынке происходили масштабные изменения, когда в период с 2021 по 2022 годы оператор связи «Вымпелком» передал «Национальную башенную компанию» в собственность «Сервис-телекома». Вскоре после этого аналогичная смена владельца произошла у региональных компаний «Опора телеком» и «Дача на связи». Можно сделать вывод, что консолидация на рынке АМС привела не только к возникновению крупных игроков с высокими долями, но и к появлению десятков мелких владельцев, управляющих портфелями от 10 до 600 объектов. В качестве примера можно привести бывшего генерального директора компании «Русские башни» Александра Чубу. В конце прошлого года он основал «Русскую инфраструктурную компанию», основной деятельностью которой является строительство АМС для размещения базовых станций сотовых операторов. Уже в феврале 2023 года была основана компания «Новые городские сервисы», занимающаяся строительством башен в Москве.

Участники рынка неохотно делятся своим мнением относительно происходящих изменений. Генеральный директор группы компаний «Новые башни» связывает замедление темпов строительства с экономической обстановкой в России. Евгений Чермашенцев отмечает, что изменения курса валюты и высокая ключевая ставка отрицательно сказываются на стоимости строительства и владения объектами. Это касается как инфраструктурных операторов, так и операторов связи. Для последних вопрос о целесообразности инвестиций в собственную инфраструктуру становится более актуальным. На этом фоне примечательно выглядит статистика строительства аналогичных объектов в Китае, где стремительно развивается высокоскоростная технология 5G. Темпы развёртывания там уступают только нескольким странам, но превосходят таковые в России на порядок.