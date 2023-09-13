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Уралвагонзавод возобновил производство «летающего» танка – абсолютно новый модернизированный Т-80БВМ
Благодаря модернизации танк способен составить конкуренцию современной западной технике

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По некоторым данным, сегодня военно-промышленный комплекс РФ способен выпускать до 1500 танков. От 200 до 300 единиц составляют новые Т-90 «Прорыв», тогда как большая часть работы заключается в модернизации уже готовых Т-72Б3М и Т-80БВМ. В списке значатся и более старые Т-64, но узнать точное количество танков, которые проходят модернизацию, не представляется возможным. При этом иностранные аналитики указывают, что за первые полгода ведения боевых действий армия РФ потеряла до 2000 тысяч танков, а значит потребности возросли, а в будущем планируется ускорить темпы производства современной бронетехники. Как стало известно, «Уралвагонзавод» принял решение о возобновлении производства легендарных танков Т-80, которые впервые вступили на боевое дежурство в ряды Советской армии ещё в далёком 1976 году. 

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Эксперты не рекомендуют впадать в панику, ведь новая машина будет кардинально отличаться от старого советского танка. Указывается, что модернизированные Т-80БВМ хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО, что и послужило основой для принятия решения о восстановлении серийного производства. Генеральный директор концерна подчеркнул, что Минобороны поставило приоритетную задачу, выполнением которой предприятие займётся уже в ближайшее время. Александр Потапов отметил, что в сегодня производится подготовка производства, что позволит обеспечить новые мощности всем необходимым. Напомним, Т-80БВМ в последней модификации уже состоит на вооружении Российской армии. Машина оснащена 125-мм пушкой с возможностью запуска управляемых ракет, продвинутой системой наведения и прицеливания и усовершенствованным газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с.

По некоторым данным, на момент возобновления серийного производства на складах Министерства обороны России находилось приблизительно три тысячи экземпляров Т-80. Речь идёт о стратегическом резерве, при этом машины не получали последние модификации и стоят в законсервированном виде. По словам полковника в отставке и военного эксперта Анатолия Матвийчука, Т-80 считается основным боевым танком армии РФ. Одной из ключевых особенностей машины является возможность применения как дизельного, так и газотурбинного двигателей. Последний считается более эффективным, поскольку более тихий и устойчив к различным климатическим условиям. Дальность прямого выстрела составляет примерно три тысячи метров, а возможность запуска управляемых ракет существенно увеличивает точность и эффективность применения. Танк весит 40 тонн, а одной из главных его фишек считается способность набирать скорость до 80 км/ч.

Именно поэтому Т-80 называют «летающим» танком, поскольку его скоростные показатели позволяют ему занимать выгодные тактические позиции на поле боя и наносить удары там, где противник не ожидает. По мнению экспертов, нужно задуматься об оснащении модернизированной версии танка современными средствами защиты от ракетных ударов и атак беспилотников. Известно, что сегодня именно дроны-камикадзе доставляют технике массу неприятностей, а значит противодронавая защита увеличит живучесть Т-80БВМ как в условиях реального боя, так и во время стоянки в лагере в случае атаки со стороны противника. В полном боевом снаряжении вес танка превышает 45 тонн, что намного меньше аналогов стран НАТО. Эксперты полагают, что американский Abrams в последней модификации и с использованием урановой брони Т-80БВМ окажется не по зубам, но в Украину приедет более примитивная версия, поэтому сравнивать технику сложно. А вот против Leopard 2A4 у Т-80БВМ есть все шансы на успех. При этом, если будут учтены рекомендации по установке защиты от дронов, то танк окажется близок с современным машинам по универсальности и защищённости. 

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#военные технологии #танки #т-80бвм
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