Российские эксперты отмечают, что на самом деле вместе с модернизацией оборонные предприятия могут вводить в строй около 1500 единиц танков различных моделей

В начале 2023 года Европа пообещала передать Украине 1 миллион снарядов. После этого было принято решение расширить выпуск боеприпасов, а также выделить из Фонда мира побольше денег под нужды европейских военных корпораций. Несмотря на все попытки нарастить производство, сделать этого в сжатые сроки не вышло, а в итоге европейские союзники не могут договориться о финансировании даже спустя много месяцев после дачи соответствующих обещаний. Предполагается, что выйти на запланированные мощности удастся через несколько лет, тогда как в США положение немногим лучше. Там уже полтора года отгружают технику и боеприпасы Киеву, что привело к значительному снижению складских запасов. Согласно планам Пентагона, восполнить запасы удастся через несколько лет, но более реальные прогнозы указывают на 2030 год.

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Нет никаких сомнений, что российская оборонная промышленность сталкивается с массой вызовов, но Западные аналитики снова пытаются манипулировать цифрами. На страницах Reuters появился любопытный материал, автор которого явно не договаривает, о чём мы с вами и побеседуем. Прежде всего отмечается, что темпы производства снарядов и танков в России в несколько раз выше, чем прогнозировалось. Якобы, уже в ближайшие годы оборонные предприятия смогут выпускать до 2 миллионов снарядов для артиллерии в год. Кроме того, растёт и выпуск танков. Приводятся следующие цифры: ранее предполагалось, что Москва сможет производить только 100 машин в год, но реальное количество в 2 раза превышает прогнозы.

Ну а поскольку материал написан для европейских и американских читателей, то не обошлось без критики. Авторы отмечают, что всё это несущественно, поскольку за 2022 год Россия потратила 10 миллионов снарядов, а активная стадия конфликта не завершена, а значит армия РФ продолжает расходовать боеприпасы. Даже после наступления мира потребуется 10 лет на наполнение складских запасов. Что до танков, то Reuters уверяют, что русские потеряли 2000 машин за полтора года, поэтому здесь снова потребуется активно выпускать технику целых 10 лет. Сложно сказать, насколько заявления о потерях и расходе боеприпасов соответствуют действительности, но российские аналитики приводят немного другие факты.

Так, армия получает не только совершенно новые Т-90М, но и активно модернизирует выпущенные при советской власти Т-72Б3М и Т-80БВМ. Это даёт в общей сложности около 1000 танков в год, при этом последние две машины не уступают немецким Leopard 2, но количество их на передовой в разы превышает то, чем располагают ВСУ. Не стоит забывать, что ведётся восстановление Т-72 и Т-80БВ, а также восстановление и модернизация Т-62М и Т-64. Последний танк пойдёт на восполнение потерь тем или иным подразделениям ДНР и ЛНР, поскольку военнослужащие там имеют большой опыт эксплуатации подобной техники. Эксперты полагают, что всего за год Россия таким образом может вводить в строй около 1500 танков, а реальное количество Т-90М «Прорыв» может достигать 30% от общего количества.