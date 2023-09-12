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Даня Милохин снова покинул Москву – блогер испугался перспективы срочного призыва в ряды ВС РФ
Тиктокер ранее писал, что с деньгами становится сложно, но предпочитает сидеть без средств в Дубае

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Спросите себя, много ли вы знаете популярных американских блогеров, общественных деятелей, актёров и других медийных личностей, которые открыто выступили бы против политики своей страны? Пожалуй, для пересчёта вам хватит пальцев на одной руке, а происходящее связано с чёткой позицией местных властей, которые крайне болезненно реагируют на критику. Проще говоря, в США все прекрасно знают, что лучше помалкивать, поскольку любые попытки разобраться в проблеме и донести её до массового зрителя могут обойтись крахом карьеры. За последние два десятка лет американские власти умудрились разрушить несколько стран, но никому из известных актёров и в голову не приходило критиковать Белый дом за кассетные удары по Сербии, за сотни тысяч смертей среди мирного населения в Иране и Афганистане, а также Сирию, из которой Вашингтон упрямо качает нефть и не собирается уходить. 

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В США все понимают, что нужно молчать, убеждая весь мир в том, что если от американских снарядов гибнут дети, то это всего лишь цена восстановления демократии. Российский бомонд отреагировал на начало СВО своеобразным образом, а в результате нашлось немало тех, кто высказался против властей, а некоторые открыто поддержали Украину. Большая часть из этих людей уехала в другие государства, а некоторые живут в Израиле. Слышали о том, как власти этой страны бомбят Сирию и сектор Газа? А теперь припомните, слышали ли вы от перебравшихся туда российских артистов слова критики по этому поводу. Надеемся, вступление не было слишком долгим, поскольку основная тема нашего материала тесно связана с миграцией российских граждан в 2023 году. Напомним, известный российский блогер Даня Милохин покинул Россию в 2022 году и поселился в Дубае. Очевидно, что там собирать донаты и получать деньги за рекламу от российских компаний стало невозможно, поэтому в какой-то момент блогер заявил, что свободные средства у него подходят к концу. Недавно он вернулся в Россию, где тут же попал под шквал критики. В какой-то момент в дело вмешалась глава Лиги безопасного интернета, вспомнив о том, что Даня не служил в армии. 

Екатерина Мизулина обратилась в Министерство обороны с просьбой внести Милохина в список потенциальных призывников по месту регистрации. Она попросила изучить причины, на основании которых блогер не был до сих пор призван для прохождения срочной службы. Известно, что Милохин с 2018 года числится на воинском учёте в Краснодарском крае и не имеет реальных оснований для отсрочки. Мизулина отметила, что призыв блогера в ряды Вооружённых сил России будет способствовать патриотическому воспитанию, а молодой человек сможет доказать свою преданность Родине на деле. Похоже, Даня быстро понял, что за свои слова придётся отвечать, а перспектива попасть в ряды срочников, блогера не обрадовала. Сразу же после озвученного выше предложения к делу подключились и другие российские общественные деятели, включая первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко.

Сегодня стал известно, что Милохин собрал вещи и в спешке покинул Москву. Информацию подтвердил менеджер блогера, рассказавший, что Даня вечером улетел из аэропорта во Внуково. Место назначения не афишируется, но можно предположить, что блогер снова вернулся в Дубай. Приёмный отец Дани уверяет, что у его сына плохое зрение. Якобы, он не носит очки, поскольку всё время проводит в контактных линзах, без которых не видит решительно ничего. Менеджер Милохина добавила, что её клиент не получал повестки из военкомата, но давать развёрнутые комментарии на эту тему отказалась. Чем будет блогер заниматься в Дубае, неясно. Найти спонсоров опальному тиктокеру будет сложно, поскольку подавляющее большинство его подписчиков живёт в России. Ну а каждый неверный шаг Дани фанаты воспринимают болезненно, а число поклонников постоянно снижается. Не исключено, что если Милохин и дальше продолжит вести себя непоследовательно, то ему придётся отправляться на работу, как простому смертному. 

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