При этом Британия обещала дать технику бесплатно, но в итоге все машины были выкуплены волонтёрами

Не секрет, что многие европейские страны поставляют Украине старую технику, которая десятилетиями пылилась на складах и стояла в очередь на утилизацию. Ну а поскольку процесс разборки сложный и требует соблюдения регламента, то приходилось тратить на это солидные суммы денег и держать штат специалистов. В такой ситуации было бы удивительно, если бы европейцы отказались от возможности заработка, ведь за всё заплатит Германия, Франция и Италия, являющиеся основными донорами фондов ЕС. Например, уже не раз замечен за финансированием поставок вооружения Киеву Фонд мира, но проблема здесь в том, что техника действительно старая. В какой-то момент поставки стали централизованными и проходят через Польшу. Там созданы все условия для ремонта и даже модернизации, поэтому техника пусть и выпущена много десятилетий назад, но всё же способна передвигаться самостоятельно.

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При этом иногда в Украину попадают действительно древние боевые единицы. Как стало известно, члены «Всемирного конгресса украинцев» решили увеличить потенциал ВСУ за счёт небольшого количества бронетехники, но остановили свой выбор на устаревших боевых единицах. Не исключено, что задача стояла показать единство и поставить галочку, ведь реальной пользы от таких машин будет мало. Итак, подразделения территориальной обороны Украины получили 13 британских бронетранспортёров FV432, один CVRT Stormer и один CVRT Shielder. Кроме того, были переданы десять автомобилей ГАЗ-66 и два тягача МТ-ЛБ. Отдельно отмечается, что британские БТР планируется немного улучшить собственными усилиями за счёт установки приборов ночного видения. Представители дарителя пишут, что всё это поступит в одну из бригад территориальной обороны и не будет использоваться непосредственно во время сражения. Якобы, там понимают, что бронетехника старая, поэтому таким образом решено доставлять военнослужащих до передовой.

Если обратить внимание на время разработки и сроки эксплуатации подобных видов транспорта, то можно увидеть, что FV432 выпускался до конца 60-х годов. CVRT Stormer разрабатывался в 70-х годах, но в качестве основы используется более древняя платформа. ГАЗ-66 не нуждается в представлении, как и тягачи МТ-ЛБ. В украинской прессе пишут, что представители территориальной обороны были благодарны за такой ценный подарок, а церемония передачи новой техники прошла в Киеве в торжественной обстановке. Что любопытно, ранее в той же украинской прессе заявляли, что подразделения территориальной обороны имели ограниченный доступ к бронетехнике. Вот только по мере истощения ресурсов ВСУ, бойцы ТРО, которые изначально не должны были попасть на передовую, всё чаще бросаются в реальный бой. Обычно, подготовки у таких военнослужащих нет, ну а теперь у батальона ТРО появится своя бронетехника, с которой можно штурмовать российские позиции.

По словам командующего силами территориальной обороны, технику можно использовать для эвакуации раненых, что позволит обеспечить бойцам максимальную безопасность, комфорт и быстро перебросить их в тыловые лагеря. Игорь Танцюра не стал напоминать, что ранее совершенно бесплатно всю эту и другую технику обещал поставить бывший министр обороны Британии Бен Уоллес. Неясно, что пошло не так, но подготовленные для передачи бронемашины выкупили сами украинцы и поставили в войска.