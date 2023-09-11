Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Пока ВСУ мечтали пройти первую линию обороны, армия РФ создала несколько линий окопов и минных полей
Об этом пишут Западные журналисты, основываясь на спутниковых снимках

реклама

Известно, что есть объективные факты, которые отражают те или иные успехи наступательной операции ВСУ. В сети достаточно спутниковых снимков, точно указывающих на оборонительные позиции России. Подробности известны, а информация доступна и есть как на российских сайтах, так и в Западном сегменте интернета. Несмотря на это по сети курсируют самые противоречивые факты, а вбросы со стороны украинских властей и вовсе запутывают обычных людей. Подливают и масла в огонь российские военкоры, которые часто дают неточные данные со ссылками на украинских журналистов, а многие факты и вовсе не доходят до обычных читателей. В итоге никто не знает, где начинается и где заканчивается первая линий обороны армии РФ, но всем хочется высказать собственное мнение. Похоже, ВСУ приближается в первой линии обороны, пытаясь стремительным ударом вклиниться как можно глубже. Сегодня стало известно о неожиданной контратаке российских войск, но наш материал не об этом.

реклама

По данным некоторых Западных журналистов, положение ВСУ осложняется, ведь даже если путём огромных жертв украинская армия прорвётся через первую линию обороны, то всё это ничего не решит. Оказывается, пока 3 месяца ВСУ топтались в серой зоне, Россия успела создать дополнительные оборонительные эшелонированные позиции и провести тщательное минирование территории. Согласно указанным данным, российские военнослужащие за это время вырыли несколько новых линий окопов и укреплений, а всё это находится на расстоянии 10 километров от существующих позиций. Учитывая такие неожиданные данные, аналитики полагают, что Украине потребуется на 50% больше живой силы и техники, чтобы пройти построенные укрепления. При этом никто не знает характер второй и третьей линии обороны, а значит она может оказаться намного прочнее, чем пройдённые позиции в серой зоне.

Где Украина возьмёт такие резервы, остаётся только догадываться, ведь мобилизация сталкивается с сопротивлением, а отлавливать население становится всё сложнее. Похоже, американские власти не унывают, о чём недавно поведал журналистам председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США. По словам Марка Милли, наступательная операция ВСУ развивается медленнее, чем хотелось бы Киеву и Вашингтону, а темпы действительно не устраивают обе стороны. Мили отметил, что ему приходится постоянно изучить реальную обстановку, а в итоге приходится констатировать, что на кону реальные жизни. Из-за большого количества минных полей бойцам приходится продвигаться осторожно, ну а танки и другая техника склонны разрушаться в ходе постоянных боевых действий. Мили показал журналистам карты, на которых можно увидеть, что ВСУ пытаются пройти минные поля и фортификационные сооружения. Отмечается, что главные оборонительные позиции российской армии расположены к югу от передовой линии, а украинским войскам не удалось прорваться туда даже спустя 3 месяца активного наступления.

Милли заявил, что США предоставляют Украине разведывательную информацию о российских вооружённых силах, но не участвуют в боевых действиях ВСУ. Похоже, генерал делает вид, что его ведомство по уши увязло в конфликте и делает происходящее взрывоопасным. Мили заявил, что боевые действия в Украине будут продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не достигнет своих целей, либо обе стороны не решат прекратить конфликт и начать переговоры. Ну а поскольку всем известно, что Зеленский приступит к переговорам только после отмашки из Белого дома, то нет никаких сомнений, что конфликт и не думает прекращаться. Тем более, что ранее Киев получит от США обещание поставить какое-то количество оружия для очередной наступательной компании 2024 года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #украина #сво #политика #всу
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайская оперная певица Ван Фан объяснила, почему она приехала на Донбасс
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
6
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
19
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
2
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
4
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
10
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
+
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией
1
Зеленский заявил, что ощущает неискренность в словах Запада о вечной поддержке Украины
2
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3
Для Starfield анонсирован HD Reworked Project
+
Британские эксперты признали уничтожение Challenger 2 на Украине
+
Вышла Bun 1.0 — среда выполнения JavaScript и TypeScript с поддержкой популярных фреймворков
+

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
37
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
13
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
31
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
158
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
13
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
9
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
16
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
23
Учимся правильно использовать Furmark
11
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
6

Сейчас обсуждают

Анатолий Павлюшин
20:00
И кто только в эту пропаганду верит...
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
REY_B_
19:55
+100000! - Украина вообще юридически денонсировала свой выход из СССР. Никаких договоров об этом, а так же о границах с Россией и прочем, у неё теперь нет. Декларация о независимости предполагала вне...
Китайская оперная певица Ван Фан объяснила, почему она приехала на Донбасс
REY_B_
19:54
"Коллекционный", значит никто его даже распаковывать не будет. Интересно, сколько в США накопили таких "ценностей", в виде бейсбольных карточек, марок, карточек покемонов? В криптовалюты они вложили б...
Disney выпустит коллекционный сборник из 100 своих главных мультфильмов на Blu-ray за $1500
ASh_XX
19:41
Этот сезон слабоват получился.
Стартовал новый сезон мультсериала «Футурама» — спустя 10 лет после завершения предыдущего
Владимир Никифоров
19:38
Димон вошёл в раж!
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
Andri Klin
19:36
Это если они собираются жить в своей же стране. Но неужели вы такой наивный? Вон Горбачев слинял - и что? Отлично жил, 91 год пожил, пиццу рекламировал без проблем.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Виталий Секрет
19:36
Кроме Alan Wake II - все гувно мыльное. Было бы там чего боятся, прящавая гвардия одна.
Alone in the Dark переносится на 2024 год из-за напряженного октября
Евгений Ситкевич
19:27
Железному Феликсу обязаны своей жизнью многие сироты, оставшиеся без родителей после гражданской войны!
В штаб-квартире Службы внешней разведки России открыли памятник Дзержинскому
FelsheR-BAN100913
19:22
Так он же в Сочи родился и жил. Он русский чурка)) Давича видел его домишко в Красной поляне - там можно действительно всю Армению разместить))
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
corsi
19:21
Из них половину украли, вторая половина в виде хлама, списанного со складов. Отдавать будут ресурсами и землей, все остальное в руинах.
Глава МИД Германии уточнила, сколько миллиардов евро Берлин выделил Киеву в качестве «помощи»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем