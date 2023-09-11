Об этом пишут Западные журналисты, основываясь на спутниковых снимках

Известно, что есть объективные факты, которые отражают те или иные успехи наступательной операции ВСУ. В сети достаточно спутниковых снимков, точно указывающих на оборонительные позиции России. Подробности известны, а информация доступна и есть как на российских сайтах, так и в Западном сегменте интернета. Несмотря на это по сети курсируют самые противоречивые факты, а вбросы со стороны украинских властей и вовсе запутывают обычных людей. Подливают и масла в огонь российские военкоры, которые часто дают неточные данные со ссылками на украинских журналистов, а многие факты и вовсе не доходят до обычных читателей. В итоге никто не знает, где начинается и где заканчивается первая линий обороны армии РФ, но всем хочется высказать собственное мнение. Похоже, ВСУ приближается в первой линии обороны, пытаясь стремительным ударом вклиниться как можно глубже. Сегодня стало известно о неожиданной контратаке российских войск, но наш материал не об этом.

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По данным некоторых Западных журналистов, положение ВСУ осложняется, ведь даже если путём огромных жертв украинская армия прорвётся через первую линию обороны, то всё это ничего не решит. Оказывается, пока 3 месяца ВСУ топтались в серой зоне, Россия успела создать дополнительные оборонительные эшелонированные позиции и провести тщательное минирование территории. Согласно указанным данным, российские военнослужащие за это время вырыли несколько новых линий окопов и укреплений, а всё это находится на расстоянии 10 километров от существующих позиций. Учитывая такие неожиданные данные, аналитики полагают, что Украине потребуется на 50% больше живой силы и техники, чтобы пройти построенные укрепления. При этом никто не знает характер второй и третьей линии обороны, а значит она может оказаться намного прочнее, чем пройдённые позиции в серой зоне.

Где Украина возьмёт такие резервы, остаётся только догадываться, ведь мобилизация сталкивается с сопротивлением, а отлавливать население становится всё сложнее. Похоже, американские власти не унывают, о чём недавно поведал журналистам председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США. По словам Марка Милли, наступательная операция ВСУ развивается медленнее, чем хотелось бы Киеву и Вашингтону, а темпы действительно не устраивают обе стороны. Мили отметил, что ему приходится постоянно изучить реальную обстановку, а в итоге приходится констатировать, что на кону реальные жизни. Из-за большого количества минных полей бойцам приходится продвигаться осторожно, ну а танки и другая техника склонны разрушаться в ходе постоянных боевых действий. Мили показал журналистам карты, на которых можно увидеть, что ВСУ пытаются пройти минные поля и фортификационные сооружения. Отмечается, что главные оборонительные позиции российской армии расположены к югу от передовой линии, а украинским войскам не удалось прорваться туда даже спустя 3 месяца активного наступления.

Милли заявил, что США предоставляют Украине разведывательную информацию о российских вооружённых силах, но не участвуют в боевых действиях ВСУ. Похоже, генерал делает вид, что его ведомство по уши увязло в конфликте и делает происходящее взрывоопасным. Мили заявил, что боевые действия в Украине будут продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не достигнет своих целей, либо обе стороны не решат прекратить конфликт и начать переговоры. Ну а поскольку всем известно, что Зеленский приступит к переговорам только после отмашки из Белого дома, то нет никаких сомнений, что конфликт и не думает прекращаться. Тем более, что ранее Киев получит от США обещание поставить какое-то количество оружия для очередной наступательной компании 2024 года.