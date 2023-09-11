Похоже, никакого героического захвата не было и не могло быть

Есть большая разница между ведением военных действий и отправкой людей на верную смерть. Обсуждать контрнаступление ВСУ нет никакого смысла, поскольку по этому поводу было и без того сказано очень много. Но есть момент, вызывающий удивление даже у видавших виды патриотов Украины. Дело в том, что довольно часто в последнее время украинское командование использует лёгкие катера для переправки штурмовых групп. Особенно активны такие бойцы при пересечении Днепра, где уже достаточно давно идут позиционные бои. При этом там же работает российская артиллерия, а в итоге значительная часть катеров идёт ко дну. Но есть и другое направление, где действия ВСУ вызывают вопросы. Речь идёт о непрекращающихся попытках добраться до Крыма на лодках, высадить десант, пострелять в мирных жителей и убраться восвояси. Первая такая попытка этим летом завершилась для ВСУ успешно, но после российское командование взяло морское побережье под контроль, регулярно уничтожая десятки бессмысленно штурмующих Чёрное море украинских военнослужащих.

реклама

Недавно было подбито сразу 3 катера, ну а сегодня стало известно о сверхсекретной операции ВСУ, в ходе которой удалось получить контроль над несколькими объектами, называющимися в народе «вышки Бойко». Речь идёт о газовых буровых установках, которые предназначены для добычи полезных ископаемых. Украинские власти сегодня с гордостью объявили, что отбили у России несколько объектов, которые в 2015 году были перемещены ближе к Крыму, а информацию подтвердили представители главного управления разведки Министерства обороны. Подробности операции не раскрываются, но есть сведения, что подготовка велась долго, а в итоге действия носили многоэтапный характер, от успешности каждой из поставленных задач зависел успех миссии. Украинские власти уверяют, что в момент одного из эпизодов произошло столкновение между катерами украинского спецназа и российским истребителем Су-30СМ морской авиации. Оказывается, доблестные штурмовики ВСУ смогли нанести самолёту повреждения и даже обратить в бегство. Рассказ выглядит фантастично, поскольку возможности истребителя таковы, что украинские штурмовики даже не увидели бы откуда к ним прилетела ракета, и тем более не могли попасть с раскачивающегося судёнышка по летящей на высоте нескольких километров машине.

Кстати, на газовых вышках работы были свёрнуты ещё в 2022 году, поскольку опасность для жизни обслуживающего персонала была крайне высока. Работать установки не могут, а значит не представляют собой никакой ценности до завершения конфликта. Отбуксировать к берегам Одессы всё это Украина не может, поэтому единственное, на что штурмовики ВСУ способны – подорвать газовые установки. Судя по всему, бравая операция по захвату на самом деле представляла собой быстрое прибытие, обыск, конфискацию плохо лежащих ценностей (если таковые остались), фотографирование для начальства и прессы, а после быстрый отход. По данным российского командования, утром 11 сентября на газовых вышках не наблюдалось никакой активности. Если там и были украинские штурмовики, то они давно ушли. При этом отдельно указывается, что любые катера, которые появляются в данном районе, тут же уничтожаются самолётами с безопасного расстояния. Об инциденте с подбитым Су-30СМ в Крыму не слышали.

В итоге можно сделать вывод, что героический захват (если такой и состоялся) представляет собой очередную постановку, которая должна доказать команде Байдена, что у Зеленского ещё есть порох в пороховницах. Ну и неплохо бравировать перед патриотами, которые свято верят всему, что услышат по телевизору. Как уже было сказано выше, ранее буровые вышки находились на Одесском газовом месторождении. В 2015 году владелец оборудования принял решение переметить их в Голицинское месторождение, которое находится в 70 километрах к северо-западу от побережья Крыма. Из-за атак со стороны Украины работы по добыче газа прекратились, а некоторые объекты повреждены и потребуют ремонта перед возобновлением работы.