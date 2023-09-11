Утром 11 сентября наступление продолжилось

Этим летом одним из самых горячих участков украинского конфликта стал посёлок Работино. В ходе непрекращающихся 3-месячных атак все жилые строения оказались уничтожены, а значит бои идут за клочок земли, защищать который довольно сложно. На прошлой неделе стало известно о том, что российская армия отступила из населённого пункта, оставив Работино после длительного противостояния. С тех пор ВСУ пытаются закрепиться на этом направлении, бросая в бой резервы и не желая техники и бойцов. По мнению аналитиков, причины лежат на поверхности. Дело в том, что после прихода сезона дождей наступление придётся сворачивать. Боевые действия продолжатся, но значительные силы на прорыв вместе с танками бросить не удастся. Это значит, что придётся оборонять уже занятые участки, а Работино представляет собой выжженное поле, на котором военнослужащие становятся лёгкими мишенями для артиллерии и авиации.

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Если ВСУ не смогут продвинуться дальше и закрепиться на возвышенностях, то находящееся в низине Работино придётся сдать, а значит все 3 месяца наступлений и высокие потери окажутся бесполезными. Похоже, армия РФ не даст возможности украинцам расслабиться, поскольку сегодня была совершена успешная попытка контратаки в районе линии Работино-Вербовое. Российские подразделения ударили во фланг украинским силам, что стало неприятным сюрпризом для не ожидающих подобных действий ВСУ. По данным военкоров, российские войска атаковали украинские позиции вблизи Новофедоровки, севернее Вербового, а в результате смогли выбить противника из нескольких лесополос, захватив опорные точки ВСУ. Утром 11 сентября атака продолжалась, а после удара с фланга украинские военнослужащие приняли решение оставить позиции и отойти.

Военкоры отмечают, что подобные действия позволили российским силам совершить внезапный манёвр и вклиниться в ряды наступающих украинских подразделений. Если будет принято решение продолжать, то может возникнуть опасность окружения, но предвидеть исход сражения невозможно. В настоящее время ситуация развивается в пользу российских вооружённых сил, а войска продвигаются в тыл наступающей группировке ВСУ. Одновременно с этим производятся артиллерийские удары по украинским позициям в различных населённых пунктах, включая Ореховое, Каменское, Лобковое, Новоданиловку, Малую Токмачку, Железнодорожное, Гуляйполе и Красное.

При этом стоит понимать, что в ВСУ есть значительные резервы, поэтому не исключено, что данная операция армии РФ носит сдерживающий характер. Информацию подтвердил Юрий Подоляка, по мнению которого российские войска направляют удар с целью обрезать выступ в районе Вербового и тем самым снизить давление на данный населённый пункт и Новопрокоповку. Положение сложное, поскольку артиллерия активно работает с двух сторон, а российское командование предпочитает исходить из целесообразности ведения наступательных и оборонительных действий. Так, если потенциальные потери слишком велики, принимается решение оставить тот или иной населённый пункт, что позволяет сохранить живую силу и технику для более успешных операций.