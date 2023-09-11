Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Армия РФ пошла в контратаку на линии Работино-Вербовое, пытаясь окружить наступающую группировку ВСУ
Утром 11 сентября наступление продолжилось

реклама

Этим летом одним из самых горячих участков украинского конфликта стал посёлок Работино. В ходе непрекращающихся 3-месячных атак все жилые строения оказались уничтожены, а значит бои идут за клочок земли, защищать который довольно сложно. На прошлой неделе стало известно о том, что российская армия отступила из населённого пункта, оставив Работино после длительного противостояния. С тех пор ВСУ пытаются закрепиться на этом направлении, бросая в бой резервы и не желая техники и бойцов. По мнению аналитиков, причины лежат на поверхности. Дело в том, что после прихода сезона дождей наступление придётся сворачивать. Боевые действия продолжатся, но значительные силы на прорыв вместе с танками бросить не удастся. Это значит, что придётся оборонять уже занятые участки, а Работино представляет собой выжженное поле, на котором военнослужащие становятся лёгкими мишенями для артиллерии и авиации. 

реклама

Если ВСУ не смогут продвинуться дальше и закрепиться на возвышенностях, то находящееся в низине Работино придётся сдать, а значит все 3 месяца наступлений и высокие потери окажутся бесполезными. Похоже, армия РФ не даст возможности украинцам расслабиться, поскольку сегодня была совершена успешная попытка контратаки в районе линии Работино-Вербовое. Российские подразделения ударили во фланг украинским силам, что стало неприятным сюрпризом для не ожидающих подобных действий ВСУ. По данным военкоров, российские войска атаковали украинские позиции вблизи Новофедоровки, севернее Вербового, а в результате смогли выбить противника из нескольких лесополос, захватив опорные точки ВСУ. Утром 11 сентября атака продолжалась, а после удара с фланга украинские военнослужащие приняли решение оставить позиции и отойти. 

Военкоры отмечают, что подобные действия позволили российским силам совершить внезапный манёвр и вклиниться в ряды наступающих украинских подразделений. Если будет принято решение продолжать, то может возникнуть опасность окружения, но предвидеть исход сражения невозможно. В настоящее время ситуация развивается в пользу российских вооружённых сил, а войска продвигаются в тыл наступающей группировке ВСУ. Одновременно с этим производятся артиллерийские удары по украинским позициям в различных населённых пунктах, включая Ореховое, Каменское, Лобковое, Новоданиловку, Малую Токмачку, Железнодорожное, Гуляйполе и Красное.

При этом стоит понимать, что в ВСУ есть значительные резервы, поэтому не исключено, что данная операция армии РФ носит сдерживающий характер. Информацию подтвердил Юрий Подоляка, по мнению которого российские войска направляют удар с целью обрезать выступ в районе Вербового и тем самым снизить давление на данный населённый пункт и Новопрокоповку. Положение сложное, поскольку артиллерия активно работает с двух сторон, а российское командование предпочитает исходить из целесообразности ведения наступательных и оборонительных действий. Так, если потенциальные потери слишком велики, принимается решение оставить тот или иной населённый пункт, что позволяет сохранить живую силу и технику для более успешных операций. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #политика #всу
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

В Украине заявили о «захвате» вышек Бойка – штурмовая группа ВСУ сделала фото и сбежала на катере
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
20
Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
6
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
17
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
4
Добровольца из Шотландии, перешедшего на службу в ВСУ, нашли в реке со связанными за спиной руками
+
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
+
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
Рогов: На британские ОБТ объявлена охота - Второй танк Challenger подбит с одного выстрела "Корнета"
1
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
2
Киберпанк-боевик Ghostrunner разошёлся 2,5-миллионным тиражом
+
Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией
1
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
34
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
29
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
70
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
10
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
15
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
7
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
8
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
23
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
6
Учимся правильно использовать Furmark
9

Сейчас обсуждают

Apsheronsky tchai
15:09
Да. Армения – это Израиль наоборот. Израиль задумывался чтобы собрать евреев воедино, а Армения наоборот, расселяет своих по всему миру. Очень редко из этого что-то хорошее получается, System of a Dow...
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Белый Орёл
15:09
Сам себя не похвалишь... никто и не заметит?
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Deneb inside
15:09
Все хорошо в твоем тексте, я даже скопирую его и вставлю лишь с одной правкой, но как меняется смысл)) "У этого народа когда ни будь просветление в мозгах наступит? РФ можно помочь. Один удар "Кинжал...
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Eppius
15:08
Не может а должен выпустить тысячу гаубиц до конца текущего года. Так будет правильней.
"Курганмашзавод" может начать производство плавающей 152-мм гаубицы
Deneb inside
15:07
ахахах, как в точку
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
troglodit
15:07
ну половина населения сбежала. и кукловоды подумывают скинуть его (Зеленского) как балласт, вместе с украиной. экономика в Ж танков и пушек не дают. ( Британцы вон бу автобусы присылают. скоро списанн...
Первое сюжетное DLC и Creation kit для Starfield будут доступны в 2024 году
troglodit
15:05
какой кризис? кризис в европе теперь зерно будет попадать в Африку без какого либо участия бедных голодающих европейских финансово-промышленных групп, соответственно и без заработка на этом. ничего ч...
Первое сюжетное DLC и Creation kit для Starfield будут доступны в 2024 году
Сергей Vorvort
15:05
Армяне хотят чтобы они продавали шашлык и цветы, пока русские за них воюют - такого не будет. В любой заварушке Россия остаётся одна, от "союзников" никакого толку, потому и тратиться на них нет смысл...
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Sergei_Leonov
15:04
ISO9001 во всей красе. Хорош на конвейере где-то на заводе, но для интеллектуальной работы это полная чушь. Следует ожидать дальнейшей деградации игры.
Разработчики «Мира танков» ввели 9-часов рабочий день для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
Apsheronsky tchai
15:04
"За I квартал 2023 года в Россию въехали 1,3 млн трудовых мигрантов. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Соответствующие данные ФСБ опубликованы на сайте единой межведомственной ...
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем