Аналитик полагает, что действия Пентагона хаотичны и бессмысленны

Если заглянуть в украинское информационное поле, то можно прийти к выводу, что мы попали в параллельную Вселенную. Власти постоянно рассказывают о победах, уверяют население в том, что заботятся о жизни каждого солдата, а также пишут о небывалых успехах армии. В этом мире ВСУ уже взяли первую линию российской обороны и вот-вот прорвутся к Мелитополю, Бердянску и Крыму. Удивительно, но немало людей не выходит из виртуального мира, в котором Киев побеждает Москву, вот только реальность далека от фантазий команды Зеленского. Командование ВСУ постоянно проводит "мясные" штурмы и готово мобилизировать даже людей с физическими отклонениями, женщин и психически неуравновешенных граждан.

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Спустя три месяца после начала контрнаступления, Украина потеряла порядка 50 тысяч человек, лишилась значительной части поставленной техники, но лишь приблизилась к первой линии обороны. При этом Пентагон постоянно требует от Зеленского успехов, а уже несколько недель украинское командование проводит непрекращающиеся штурмы, пытаясь закрепиться хотя бы где-то. Одним из самых горячих участков стал населённый пункт Работино, где в бой были брошены даже стратегические резервы. Поскольку побед нет, то из Киева всё чаще звучат обвинения в адрес союзников, которые поставили слишком мало оружия и техники, а значит в полной мере ответственны за неудачи ВСУ.

Несколько дней назад любопытное интервью Dialogue Works дал бывший аналитик ЦРУ. Ларри Джонсон полагает, что одна из главных проблем заключается в том, что у украинских властей нет чёткого плана. Мало того, ничего подобного нет и у американского правительства, а администрация Байдена просто поддерживает эскалацию конфликта. Первоначальная цель разрушить экономику России недостижима, поэтому там просто хотят навредить русским как можно сильнее, пытаясь оттянуть момент завершения конфликта, а в итоге у Пентагона нет конечных целей. В пример Джонсон приводит строительство дома. Вначале закладывается фундамент, после доходит очередь до труб и проводки, а значит нужно делать всё постепенно, достигая тех или иных целей. Если совершать хаотичные действия, то можно оказаться без канализации, вот только именно так действуют США. Аналитик ЦРУ отмечает, что даже если США передадут Украине истребители F-16 и обучат украинских пилотов, в конечном итоге все самолёты будут сбиты, а лётчики погибнут. Джонсон отмечает, что в данном конфликте США не действуют последовательно, а вместо этого поставляют ограниченное количество оружия, которое не может принести желаемых результатов.

В качестве примера аналитик привёл американскую РСЗО HIMARS, которая так и не смогла дать украинцам важное преимущество. В какой-то момент русские разгадали секреты американской системы и научились сбивать почти все ракеты. Затем у Украины появились зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые должны были закрыть небо над Киевом. Похоже, большая часть ПВО уничтожена, а в последнее время подобные системы используются крайне редко, а в результате мимо оборонительных систем проходят даже дроны-камикадзе. Недавно Украина получила от Пентагона кассетные боеприпасы, но никто не пишет об успешном применении, а значит похвастать нечем. Аналитик напомни, что хвалёные Leopard 2 и Challenger 2 не принесли желаемого результата, ведь немецкие и британские танки оказались не самыми защищёнными и ощутимо подорвали авторитет производителей подобной техники. Уже совсем скоро в Киев приедут несколько американских M1 Abrams. Точное количество неизвестно, ведь первая поставка может составить порядка 10 единиц. Джонсон полагает, что американские танки ждёт судьба, которая постигла Leopard 2 и Challenger 2, а чуда не случится.