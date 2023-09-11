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Глава «Моссада» заявил, что Израиль готов нанести удар в самое сердце Тегерана
Власти Израиля крайнее недовольны подписанием мирного договора между Ираном и Саудовской Аравией

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Израиль находится в окружении целого ряда государств, с которыми находится в стадии конфронтации. Например, постоянно наносятся удары по тем или иным объектам в Сирии, а так называемые ракетные атаки по боевикам приводят к огромным жертвам среди мирного населения в секторе Газа. Что любопытно, когда вместе с главой той или иной террористической организации гибнут дети, то ни одна правозащитная организация в Европе и США не даёт комментариев. Похоже, палестинские дети не считаются ценным активом, поэтому открытое уничтожение их не запрещено законами демократического общества. Ну а поскольку главным противником в регионе остаётся Иран, то власти Израиля и не думают сидеть сложа руки, вынашивая планы по нанесению ударов по ключевым объектам в соседнем государстве. 

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Особенно напряглись в Израиле после подписания Ираном мирного соглашения с Саудовской Аравией. До недавнего времени там придерживались принципа «разделяй и властвуй», активно сталкивая арабские страны друг с другом, но теперь вынуждены придумать более рациональную стратегию развития. Ну а поскольку пока мирных инициатив на повестке дня нет, то глава израильской разведки «Моссад» обвинил иранские спецслужбы в организации ряда нападений на израильтян и израильские объекты, включая находящиеся за пределами страны. На конференции по вопросам безопасности в университете Райхмана Давид Барнеа сообщил о наличии информации о подготовке Ирана к новым атакам. Глава «Моссада» уверяет, что его ведомство знает о подобных планах, а страна сделает всё возможное, чтобы отразить атаки и предпринять решительные меры в ответ на существующие угрозы. 

Дошло до того, что Барнеа выразил готовность нанести удар в самое сердце Тегерана, как ответ на заказчиков и исполнителей атак на израильтян и еврейские объекты по всему миру. Глава «Моссада» крайне обеспокоен поставками Россией оружия Ирану и предупредил о возможных последствиях для Израиля, если такие поставки будут осуществлены. Он также недоволен тем, что Иран поставляет России беспилотники, а всё это называет враждебными актами. Стоит отметить, что складывается весьма любопытная картина. Когда терроризирующий своих соседей Израиль (пусть небезосновательно, но регулярно) получает оружие от США, то это называется благом для мира. Когда точно то же делают другие страны, включая Сирию и Иран, то происходящее тут же считается нарушением всех принципов демократии. 

Эксперты полагают, что у Израиля есть время на агрессивные выпады до тех пор, пока у Ирана не появится собственное ядерное оружие. Как только это случится, обстановка в регионе может как усложниться, так и стать спокойнее. Многое будет зависеть от США, а также израильских властей. Пока угроза ударить по Тегерану кажется неудачной, поскольку предполагает огромное количество жертв. Учитывая, что Иран находится на пути к миру с влиятельными арабскими странами, действия Израиля могут привести к региональному конфликту, а значит обойдутся обеим сторонам очень дорого.

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#политика #иран #израиль
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