Проблема существует, а геймер отказался от видеокарты Radeon RX 7900 XT в пользу GeForce RTX 3070 Ti

Starfield можно назвать одной из самых популярных игр текущего года. Не исключено, что космическая сага повторит успех легендарных проектов Bethesda, ведь полноценный инструмент для любителей модификаций выйдет в 2024 году. Пока же одни геймеры ругают Starfield за плохую оптимизацию, тогда как другие с головой погрузились в процесс и не готовы выносить вердикт. При этом проблемы постоянно возникают, а особенно сложно тем, кто купил видеокарту производства Intel. В какой-то момент выяснилось, что играть на таком графическом чипе решительно невозможно, а после всех попыток исправить положение вещей проблема остаётся решённой только частично. Злые языки поговаривают, что ничего сделать нельзя, но мы советуем вам набраться терпения, ведь сложности есть не только у покупателей продукции Intel.

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Похоже, владельцы видеокарт AMD Radeon сталкиваются с определёнными неудобствами во время игры в Starfield. Так, на Reddit появилась заметка, доказывающая, что игра не отображает звезды в небе над любым планетарным телом или луной, в тот момент, когда вы находитесь на дневной стороне. Доподлинно известно, что проблема актуальна для видеокарт серии Radeon RX 7000 и Radeon RX 6000. Скорее всего, серия Radeon RX 5000 и более старые графические чипы также сталкиваются с неприятностями, но тесты никто не проводил, а обычные пользователи таких мелочей не замечают. Как поясняют эксперты, дневная сторона планет и лун нуждается в источнике света. Обычно этим источником является звезда или солнце. Похоже, на видеокартах NVIDIA звезда прекрасно видна на небесном фоне и освещает поверхность, тогда как продукция AMD по непонятным причинам не прорисовывает звёзды, тогда как планеты и луны остаются освещёнными, но не показывают самого источника света.

С видеокартой NVIDIA

Стоит отметить, что проблема не является критической и не нарушает игровой процесс. И всё же, она влияет на визуальный опыт игры, ведь Starfield славится своей красивой графикой, а отсутствие звёзд на небесном фоне уменьшает визуальное восприятие далёкого космоса, что делает игру менее захватывающей. Далеко не все игроки уделяют внимание таким мелочам, а тот факт, что из сотен тысяч геймеров отсутствие звёзд заметил только один человек, говорит о многом. И всё же, проблема требует решения, ведь теперь мы точно знаем, куда смотреть, и что искать. По словам самого геймера, который обнаружил неприятную ошибку, проблему решить не удалось, поэтому он просто заменил свою AMD Radeon RX 7900 XT на NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.

С видеокартой AMD

Известно, что Bethesda и AMD тесно сотрудничали в рамках оптимизации игры ещё до её официального выхода. Это позволило сделать всё возможное, чтобы игровой опыт на видеокартах Ryzen не отличался от популярной продукции NVIDIA. В целом Starfield довольно неплохо работает на графических чипах AMD, но проблемы, подобные указанной выше, могут стать решающими в плане выбора продукции той или иной компании, а также оказывают влияние на имидж. Скорее всего, оплошность будет решена в самое ближайшее время, ну а интересное замечание лишь доказывает, что создать идеальный продукт невозможно.