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Видеокарты AMD Radeon не отображают звёзды в игре Starfield – геймеры советуют покупать NVIDIA
Проблема существует, а геймер отказался от видеокарты Radeon RX 7900 XT в пользу GeForce RTX 3070 Ti

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Starfield можно назвать одной из самых популярных игр текущего года. Не исключено, что космическая сага повторит успех легендарных проектов Bethesda, ведь полноценный инструмент для любителей модификаций выйдет в 2024 году. Пока же одни геймеры ругают Starfield за плохую оптимизацию, тогда как другие с головой погрузились в процесс и не готовы выносить вердикт. При этом проблемы постоянно возникают, а особенно сложно тем, кто купил видеокарту производства Intel. В какой-то момент выяснилось, что играть на таком графическом чипе решительно невозможно, а после всех попыток исправить положение вещей проблема остаётся решённой только частично. Злые языки поговаривают, что ничего сделать нельзя, но мы советуем вам набраться терпения, ведь сложности есть не только у покупателей продукции Intel.

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Похоже, владельцы видеокарт AMD Radeon сталкиваются с определёнными неудобствами во время игры в Starfield. Так, на Reddit появилась заметка, доказывающая, что игра не отображает звезды в небе над любым планетарным телом или луной, в тот момент, когда вы находитесь на дневной стороне. Доподлинно известно, что проблема актуальна для видеокарт серии Radeon RX 7000 и Radeon RX 6000. Скорее всего, серия Radeon RX 5000 и более старые графические чипы также сталкиваются с неприятностями, но тесты никто не проводил, а обычные пользователи таких мелочей не замечают. Как поясняют эксперты, дневная сторона планет и лун нуждается в источнике света. Обычно этим источником является звезда или солнце. Похоже, на видеокартах NVIDIA звезда прекрасно видна на небесном фоне и освещает поверхность, тогда как продукция AMD по непонятным причинам не прорисовывает звёзды, тогда как планеты и луны остаются освещёнными, но не показывают самого источника света. 

С видеокартой NVIDIA

Стоит отметить, что проблема не является критической и не нарушает игровой процесс. И всё же, она влияет на визуальный опыт игры, ведь Starfield славится своей красивой графикой, а отсутствие звёзд на небесном фоне уменьшает визуальное восприятие далёкого космоса, что делает игру менее захватывающей. Далеко не все игроки уделяют внимание таким мелочам, а тот факт, что из сотен тысяч геймеров отсутствие звёзд заметил только один человек, говорит о многом. И всё же, проблема требует решения, ведь теперь мы точно знаем, куда смотреть, и что искать. По словам самого геймера, который обнаружил неприятную ошибку, проблему решить не удалось, поэтому он просто заменил свою AMD Radeon RX 7900 XT на NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.

С видеокартой AMD

Известно, что Bethesda и AMD тесно сотрудничали в рамках оптимизации игры ещё до её официального выхода. Это позволило сделать всё возможное, чтобы игровой опыт на видеокартах Ryzen не отличался от популярной продукции NVIDIA. В целом Starfield довольно неплохо работает на графических чипах AMD, но проблемы, подобные указанной выше, могут стать решающими в плане выбора продукции той или иной компании, а также оказывают влияние на имидж. Скорее всего, оплошность будет решена в самое ближайшее время, ну а интересное замечание лишь доказывает, что создать идеальный продукт невозможно.

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#starfield #geforce rtx 3070 ti #интересное #radeon rx 7900 xt
Источник: reddit.com
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