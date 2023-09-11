Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Система ИИ на базе ChatGPT «выпивает» пол-литра воды на каждые 5 запросов пользователей
Наблюдается не только стремительный рост потребления энергии, но и постоянно увеличивающаяся потребность в охлаждении крупных дата-центров

реклама

ПО мнению большинства учёных, человек не оказывает никакого влияния на глобальное потепление и таяние ледяного покрова Земли. Вулканическая активность и планктон генерируют в сотни раз больше газа, чем всё население нашей планеты, поэтому пока угроза от нашей жизнедеятельности не такая высокая. И всё же, мы вырубаем леса, загрязняем мировой океан и извлекаем из недр огромное количество полезных ископаемых. Животноводство генерирует довольно заметный газовый след, а главная задача состоит в том, чтобы перестать убивать место, где мы все живём. Это значит, что нужно снижать давление на планету, но и винить себя во всех бедах не стоит. При этом в последние десятилетия всё более опасной кажется тенденция увеличения мощностей центров обработки данных. Как оказалось, дело даже не в электричестве. 

реклама

По данным учёных из Калифорнийского университета, повышенное внимание к искусственному интеллекту оказывает негативное влияние на окружающую среду. Агентство Associated Press (AP) опубликовало результаты предварительного исследования доказывающие, что всего пять запросов к ChatGPT со стороны обычных пользователей могут привести к использованию 500 миллилитров воды в дата-центре Microsoft в Айове. Проще говоря, когда вы пытаетесь поговорить и умным компьютером, или спросить у него что-то важное или бесполезное, то машина выпивает 100 миллилитров воды. Отдельно отмечается, что при анализе учитывается косвенное использование воды другими источниками, связанными с центром обработки данных, такими как электростанция, обеспечивающая объект энергией. 

Подобные исследования проводятся регулярно и призваны оценить потребление электроэнергии крупными игроками (Google, Microsoft и другими). Несколько лет назад также наблюдался резкий рост энергопотребления в связи с увеличением криптовалютных мощностей по всему миру. Вода считается крайне ценным ресурсом, но учёные из Калифорнийского университета столкнулись с трудностями в получении данных о потреблении воды крупными компаниями, поскольку корпорации отказываются делиться закрытыми данными. Известно, что один из самых мощных дата-центров Microsoft (выделенных под нужды OpenAI) находится в Айове. Система заработала в 2020 году и включает 285 000 процессорных ядер AMD InfiniBand и 10 000 графических процессоров. Система обеспечивает работу самого нового протокола ИИ четвёртого поколения GPT-4. 

Согласно открытым данным, с 2021 по 2022 год потребление воды Microsoft в Айове увеличилось на 34% до почти 1.7 миллиарда галлонов (6 435 200 032.8 литра). Учёные из Калифорнийского университета связывают этот рост с развитием искусственного интеллекта, а расчёты доказывают, что центр обработки данных использует пол-литра воды на 5-50 запросов ChatGPT. Эти цифры зависят от различных факторов, таких как местоположение сервера и климатические условия (поскольку некоторые методы охлаждения серверов потребляют воду). Интересно, что нет никаких данных о корреляции сложности запроса с потреблением воды или электроэнергии. Тем не менее эти оценки включают косвенное использование воды, которое компании не учитывают, например, потребление воды электростанциями, обеспечивающими энергией центры обработки данных. Исследователи полагают, что потребление воды могло быть и выше, если бы не продуманное расположение центра. Так, в Айове в большей части года погода достаточно прохладная, а вентиляция в здании обеспечивает эффективное охлаждение серверов. Центр начинает забирать воду из сети только тогда, когда температура поднимается выше 29.3 градуса по Цельсию. 

Данные за июль 2022 года показывают, что в летний период потребление воды возрастает: центры обработки данных Microsoft в Айове потребляют около 11.5 миллиона галлонов воды (43 532 235,516 литра), что составляет примерно 6% от общего потребления в округе. Эксперты указывают, что компания по водоснабжению и местное правительство обеспокоены пиковым потреблением воды центром обработки данных Microsoft летом. Без внедрения усовершенствованных технологий, которые снизили бы показатели, новые центры обработки данных могут столкнуться с ограничениями. Что до Google и его инструмента Bard AI, а также других проектов искусственного интеллекта, то за тот же период (с 2021 по 2022 годы) поисковый гигант увеличил потребление воды в своих центрах обработки данных в США на 30%. Учёные из Калифорнийского университета поясняют такой рост высоким спросом на доступ к инструментам на основе ИИ. Что примечательно, потребление воды Google в Орегоне оставалось стабильным в последние годы и даже снизилось, но центры обработки данных Google в Айове и Лас-Вегасе продолжают следовать негативной тенденции, набирающей силу в последние годы. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#chatgpt #интересное #искусственный интелект
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Исследование: каждые пять запросов в ChatGPT требуют 500 мл чистой воды
Microsoft пообещала юридическую защиту пользователям ИИ от обвинений в нарушении авторских прав
Видеокарты AMD Radeon не отображают звёзды в игре Starfield – геймеры советуют покупать NVIDIA
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
20
Молдова не захотела отдавать долги «Газпрому», поэтому теперь боится сокращения поставок сырья
13
Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
2
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
11
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
1
Добровольца из Шотландии, перешедшего на службу в ВСУ, нашли в реке со связанными за спиной руками
+
Польский полковник: солдаты Украины попали в ловушку, став зависимыми от Илона Маска
+
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
+
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Рогов: На британские ОБТ объявлена охота - Второй танк Challenger подбит с одного выстрела "Корнета"
1
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
Киберпанк-боевик Ghostrunner разошёлся 2,5-миллионным тиражом
+
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3

Популярные статьи

Как скачать видеокарту – руководство для чайников
48
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
32
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
28
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
15
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
3
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
20
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
5
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
11
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
2
Humble Choice сентябрь 2023 - 8 игр за 1200 рублей
25

Сейчас обсуждают

Megagad
10:49
Так не обсуждайте. А просто лижите анус Тода и радуйтесь очередным высерам мелкомягких!
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Megagad
10:48
а может просто стоит немного подумать? Или вам это сложно? Вот поход по городу - 70-75(на открытых до 85-90)к/с. на 4090. Причём людей там мало. В локациях с толпами - всё ещё хуже. Проблема игры - по...
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Ольга Фомушина
10:42
Свалят на Россию,а деньги стырят
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
Megagad
10:41
Просвящайтесь!
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
daimos
10:41
А летать на дровах будут
WSJ: В Киеве рассчитывают на боевое применение F-16 уже этой зимой
Megagad
10:40
Самый смак - многие "тестировщики" тестируют в "поле", в то время как в "городах" всё становится намного хуже. Да и 01% намекет на "оптимизацию"!! 30к/с для 4090 - это фиаско!!
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
daimos
10:40
Это, конечно, неплохо, газотурбинный, но как насчет обт т-90 и арматы?! Сомневаюсь что-то, что мощностей на всё хватит...
Пик ослабления рубля пройден – помощник президента РФ Орешкин
Urtgard
10:40
Он перестраховывается, как я уже сказал, мне больше проца вроде 12400 и видюхи вроде 4060, которая вообще 120w жрёт, и не нужно, вот вообще
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
kitava
10:38
Учитывая закон подписанный Путиным на мораторий по выплатам евробондов с 16 сентября валюту надо скидывать на этой неделе. Кроме того с 16 начнётся сильная распродажа валютных резервов ЦБ, а значит ко...
Пик ослабления рубля пройден – помощник президента РФ Орешкин
troglodit
10:38
а при чём тут ВВП. если ВВП у тебя на 80 из сферы услуг и ты утерял компетенции ты хоть какай деньгами. снаряды от этого не появиться. их ПРОИЗВЕСТИ НАДО. для этого нужны производственные мощности. их...
Блинкен: Украина может начать переговоры, если Россия проявит инициативу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем