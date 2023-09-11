Наблюдается не только стремительный рост потребления энергии, но и постоянно увеличивающаяся потребность в охлаждении крупных дата-центров

ПО мнению большинства учёных, человек не оказывает никакого влияния на глобальное потепление и таяние ледяного покрова Земли. Вулканическая активность и планктон генерируют в сотни раз больше газа, чем всё население нашей планеты, поэтому пока угроза от нашей жизнедеятельности не такая высокая. И всё же, мы вырубаем леса, загрязняем мировой океан и извлекаем из недр огромное количество полезных ископаемых. Животноводство генерирует довольно заметный газовый след, а главная задача состоит в том, чтобы перестать убивать место, где мы все живём. Это значит, что нужно снижать давление на планету, но и винить себя во всех бедах не стоит. При этом в последние десятилетия всё более опасной кажется тенденция увеличения мощностей центров обработки данных. Как оказалось, дело даже не в электричестве.

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По данным учёных из Калифорнийского университета, повышенное внимание к искусственному интеллекту оказывает негативное влияние на окружающую среду. Агентство Associated Press (AP) опубликовало результаты предварительного исследования доказывающие, что всего пять запросов к ChatGPT со стороны обычных пользователей могут привести к использованию 500 миллилитров воды в дата-центре Microsoft в Айове. Проще говоря, когда вы пытаетесь поговорить и умным компьютером, или спросить у него что-то важное или бесполезное, то машина выпивает 100 миллилитров воды. Отдельно отмечается, что при анализе учитывается косвенное использование воды другими источниками, связанными с центром обработки данных, такими как электростанция, обеспечивающая объект энергией.

Подобные исследования проводятся регулярно и призваны оценить потребление электроэнергии крупными игроками (Google, Microsoft и другими). Несколько лет назад также наблюдался резкий рост энергопотребления в связи с увеличением криптовалютных мощностей по всему миру. Вода считается крайне ценным ресурсом, но учёные из Калифорнийского университета столкнулись с трудностями в получении данных о потреблении воды крупными компаниями, поскольку корпорации отказываются делиться закрытыми данными. Известно, что один из самых мощных дата-центров Microsoft (выделенных под нужды OpenAI) находится в Айове. Система заработала в 2020 году и включает 285 000 процессорных ядер AMD InfiniBand и 10 000 графических процессоров. Система обеспечивает работу самого нового протокола ИИ четвёртого поколения GPT-4.

Согласно открытым данным, с 2021 по 2022 год потребление воды Microsoft в Айове увеличилось на 34% до почти 1.7 миллиарда галлонов (6 435 200 032.8 литра). Учёные из Калифорнийского университета связывают этот рост с развитием искусственного интеллекта, а расчёты доказывают, что центр обработки данных использует пол-литра воды на 5-50 запросов ChatGPT. Эти цифры зависят от различных факторов, таких как местоположение сервера и климатические условия (поскольку некоторые методы охлаждения серверов потребляют воду). Интересно, что нет никаких данных о корреляции сложности запроса с потреблением воды или электроэнергии. Тем не менее эти оценки включают косвенное использование воды, которое компании не учитывают, например, потребление воды электростанциями, обеспечивающими энергией центры обработки данных. Исследователи полагают, что потребление воды могло быть и выше, если бы не продуманное расположение центра. Так, в Айове в большей части года погода достаточно прохладная, а вентиляция в здании обеспечивает эффективное охлаждение серверов. Центр начинает забирать воду из сети только тогда, когда температура поднимается выше 29.3 градуса по Цельсию.

Данные за июль 2022 года показывают, что в летний период потребление воды возрастает: центры обработки данных Microsoft в Айове потребляют около 11.5 миллиона галлонов воды (43 532 235,516 литра), что составляет примерно 6% от общего потребления в округе. Эксперты указывают, что компания по водоснабжению и местное правительство обеспокоены пиковым потреблением воды центром обработки данных Microsoft летом. Без внедрения усовершенствованных технологий, которые снизили бы показатели, новые центры обработки данных могут столкнуться с ограничениями. Что до Google и его инструмента Bard AI, а также других проектов искусственного интеллекта, то за тот же период (с 2021 по 2022 годы) поисковый гигант увеличил потребление воды в своих центрах обработки данных в США на 30%. Учёные из Калифорнийского университета поясняют такой рост высоким спросом на доступ к инструментам на основе ИИ. Что примечательно, потребление воды Google в Орегоне оставалось стабильным в последние годы и даже снизилось, но центры обработки данных Google в Айове и Лас-Вегасе продолжают следовать негативной тенденции, набирающей силу в последние годы.