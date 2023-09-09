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Американские аналитики уверены, что Китай не станет атаковать Тайвань, но захватит Монголию и Мьянму
Идея кажется дикой, ведь китайцы предпочитают инвестирование грубой силе

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Есть такая работа – быть аналитиком. С утра до вечера ты изучаешь те или иные факты, раздумываешь над последствиями тех или иных событий, а после выдаёшь свой экспертный вердикт. Иногда, даже бабушки у подъездов делают более точные прогнозы, полагаясь на миграцию бродячих котов, но обычным людям нужны ответы, а значит аналитики и дальше будут рассказывать нам небылицы. Особенно часто за придумыванием фантастичных сценариев в последнее время замечены американцы. Несколько дней назад отличились аналитики Патрик Фокс и Гаррет Эхингер, рассказавшие о своей позиции относительно Тайваньского кризиса на сайте 19fortyfive.com.

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По мнению экспертов, США слишком активно поддерживают стремление Тайваня к независимости, поэтому китайские власти в итоге откажутся от притязаний на остров. Казалось бы, на этом можно остановиться, ведь для Америки такой сценарий кажется настоящим подарком судьбы, но аналитики пошли дальше. Оказывается, Поднебесная не зря накопила такую большую армию, а значит хочет напасть на одну из соседних стран. Аналитики уверены, что дабы избежать прямого столкновения с США, Китай может решить осуществить свои амбициозные планы в регионах, где вероятность конфронтации с американской военной мощью минимальна. Например, это может касаться внутренних районов Азии, куда американские войска вряд ли будут переброшены. Авторы статьи утверждают, что председатель Си Цзиньпин может столкнуться с сильным внутриполитическим давлением, которое вынудит его начать военную операцию за пределами страны. 

Ну а поскольку нападать на кого-то нужно, то «китайская агрессия» будет направлена на регион Центральной Азии, включая Афганистан. К сожалению, аналитики не стали рассказывать о том, какие цели будет преследовать Китай во время захвата чужой территории, но придумали любопытную отговорку. Якобы, конфликт позволит дать китайской армии практический опыт ведения боевых действий, поскольку КНР имеет только теоретическую подготовку. Фокс и Эхингер пишут, что вначале Поднебесная захватит Мьянму, но наиболее вероятной целью хитрого плана является Монголия. Американские аналитики отмечают, что это страна намного слабее в военном плане и имеет меньшее количество населения, при этом включает огромные территории, богатые полезными ископаемыми. На этом все рассуждения заканчиваются, а оба эксперта ушли в работу, намереваясь выдать миру ещё более фантастичный прогноз.

Озвученная версия звучит дико, поскольку Китай предпочитает покупать лояльность соседних стран, получая доступ к ресурсам того или иного региона. Не всегда это даёт свои плоды. Например, в Украине китайское правительство инвестировало миллиарды долларов в концерн «Моторсич», но США заставили Киев разорвать контракт, а после и уничтожить предприятие. В итоге все потеряли значительные деньги, а американцы не получили конкурента в лице Китая. Что до Тайваня, то там и вовсе всё может решиться мирным путём. Не исключено, что на выборах победу одержит оппозиция, предлагающая более тесное сотрудничество с материковым Китаем, в том числе и в военной сфере. 

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#аналитика #китай #политика
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Kiler
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Китя.
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А толку от мощного ПК. играть в нечего.
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BigCar
11:22
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