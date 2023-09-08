Не исключено, что речь идёт о простой ошибке

Известно, что уже совсем скоро состоится релиз компьютерной игры Mortal Kombat 1. Разработчики недвусмысленно намекают, что речь идёт не о ремастере, а полном переосмыслении проекта. Всё дело в том, что за последние несколько серий проект зашёл в сюжетный тупик. Персонажи изжили себя, а новая идея с временными скачками вызвала вопросы у фанатов. В результате было решено полностью перезагрузить серию, а сделать это удалось благодаря Лю Кану, получившему в своё распоряжение временную сферу и вернувшему историю в самое начало. Если у вас есть время, вы можете почитать подробности того, что происходило во вселенной Mortal Kombat 1 самостоятельно, а мы вернёмся к сути данного материала.

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Итак, поиграть можно будет 14 сентября, а предзаказы уже стартовали. Что любопытно, приставки прошлого поколения Xbox и PlayStation остались за бортом, тогда как старушка Nintendo Switch продолжает считаться актуальной платформой. Одновременно с этим произойдёт запуск и на персональных компьютерах, но не обошлось без неприятных казусов, которые поджидают российских геймеров. Ранее сообщалось, что Warner Bros. Games, занимающаяся изданием проекта, не намерена предлагать его отечественным пользователям. Проще говоря, нужно сменить регион, и только после этого можно будет рассчитывать на доступ к Mortal Kombat 1. Представители NetherRealm Studios не делали громких заявлений, но есть все основания полагать, что русского языка в игре не будет. Похоже, подшутить над российскими фанатами решили представители Epic Games Store.

Сегодня стало известно, что даже российские геймеры могут принять участие в предзаказе. Доступна премиальная версия, в которую включается бонусный персонаж Шанг Тсунг, а также другие плюшки. Вот только стоит такое удовольствие 99 999 рублей. Не исключено, что менеджер просто случайно добавил лишнюю девятку, а на самом деле игра стоит 9999 рублей, что примерно соответствует европейской. Так, в США за Mortal Kombat 1 попросят 70 долларов в стандартном варианте и 94 долларов в премиальной версии. Сложно сказать, действительно ли игру можно купить, ведь жалеющих расстаться с такой суммой пока не нашлось. Стоит также учитывать, что Epic Games Store довольно специфически трактует собственные правила. Магазин уже не раз был замечен в противоправных действиях против российских геймеров. Так, Epic Games Store просто забирал уже купленные и добавленные в библиотеку игры. Деньги возвращаются, но осадок остаётся, особенно когда игра распространялась бесплатно, а значит и компенсации не положено.