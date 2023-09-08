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Правительство Германии очень хочет, но пока не может передать Украине крылатые ракеты Taurus
Об этом заявила глава МИД Германии Бербок

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Многие эксперты отмечают, что за последний месяц не было ни одного случая применения ракеты Storm Shadow со стороны Украины. Вполне возможно, что ранее были использованы все полученные от союзников боеприпасы, но более вероятной кажется версия, что снаряды удалось уничтожить во время массовых ударов по аэропортам в Хмельницкой области. Именно там находились Су-24, приспособленные для запуска таких ракет, а у украинских властей могут быть проблемы не только с ракетами, но и с самолётами. Скорее всего, часть бомбардировщиков осталась цела, поскольку Киев постоянно напоминает Германии о том, что страна может передать Украине ракету Taurus, значительно усилив наступательные возможности ВСУ.

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Первоначально Шольц был против подобных решений, но на политика оказывается сильное давление, а в итоге немецкая пресса писала о планах провести деградацию ракеты с целью уменьшить её лётный потенциал с 250 километров до 150 километров. Якобы, это позволит не беспокоиться от том, что Зеленский решит ударить по российскому городу, но в какой-то момент обсуждения прекратились, а информация перестала попадать в прессу. Похоже, в ближайшее время Taurus передавать никто не намерен. По мнению главы Министерства иностранных дел ФРГ, Германия рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus. Анналена Бербок в очередной рад ответила на вопрос журналистов, но на этот раз была настроена более критично. По её словам, процесс этой передачи будет длительным и сложным, а назвать точные сроки сегодня нет никакой возможности. 

Бербок подчеркнула, что такие решения требуют согласования, поэтому придётся выполнить все установленные законом процедуры. По её словам, аналогичные проблемы возникали во время передачи танков Leopard 2 и системы ПВО IRIS-T. Правительство согласовало каждый шаг с военными, и только после получения исчерпывающих данных и изучения всех рисков вынесло окончательное решение. Бербок утверждает, что нельзя ничего делать в спешке, ведь каждая деталь должна быть хорошо продумана заранее. Глава МИД ФРГ также подтвердила, что правительство рассматривает возможность ограничения дальности крылатых ракет. По её словам, Германия не хочет, чтобы её ракеты падали на русские города, которые были таковыми до начала СВО. Это может привести к очередной эскалации конфликта, поэтому в итоге дальность действительно окажется меньше, чем заявлено в технических характеристиках. 

Что любопытно, ранее Бербок уверяла, что крылатые ракеты необходимы для украинской армии уже сейчас, ведь огромное количество минных полей требует решительных действий. Похоже, глава МИД передумала и не готова отвечать на настойчивые требования Киева. Известно, что в настоящее время Германия располагает небольшим количеством крылатых ракет Taurus. Называется цифра в 600 единиц, а это действительно мало, ведь производство остановлено, а запуск серии обойдётся очень дорого. Эксперты полагают, что вначале правительство Германии хочет убедиться в том, что немецкие концерны могут производить Taurus для собственных нужд, а после расставаться с небольшим запасом. Кроме того, Шольц явно тянет время, надеясь на то, что скоро наступательная компания ВСУ завершится, а значит и ракеты не понадобятся. Не стоит забывать о разногласиях между политическими элитами Германии, что также препятствует быстрой передаче Taurus. В итоге решение откладывается, что играет на руку всем, кроме Украины. 

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#военные технологии #taurus #крылатые ракеты
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