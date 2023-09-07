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Эксперты Mozilla выяснили, что ваша машина не только следит за вами, но и продаёт эту информацию
Автомобильные компании собирают и продают личную информацию о владельцах и пассажирах, создавая иллюзию выбора

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Современные автомобили оснащаются многочисленными системами, позволяющими анализировать поведение водителя. Некоторые производители накачивают машины большим арсеналом компьютерной техники, тогда как другие ограничиваются сбором основных данных. При этом когда человек покупает автомобиль, то даёт негласное право на сбор личных данных. Оказывается, проблема вообще нигде не обсуждается, хотя требует особого внимания. Представители Mozilla потратили 600 часов и провели всесторонний анализ современного рынка автомобилей и выяснили, что многие автопроизводители игнорируют проблему конфиденциальности водителей, занимаясь сбором информации втайне от владельцев. Эксперты изучили 25 брендов и пришли к самым неожиданным выводам.

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Прежде всего выяснилось, что производители собирают гораздо больше личных данных, чем необходимо. Кроме того, вся информация, используется не только для управления работой автомобиля, но и тщательно анализируется за пределами доступа владельцев транспортных средств. Автомобильные компании имеют значительно больше возможностей для сбора данных, чем другие продукты и приложения, которыми мы ежедневно пользуемся, включая умные устройства в домах и мобильные телефоны. Они могут собирать не только медицинскую и генетическую информацию, но и фиксировать детали вашей личной жизни. Сюда включается манера вождения и даже то, какую музыку вы слушаете в автомобиле (не говоря о камерах, которые записывают все действия водителей, включая интимные сцены). Ну а далее продвинутые системы могут дополнять эти данные информацией из сторонних источников, таких как Sirius XM и Google Maps. Все это создаёт довольно пугающую картину, а эксперты отмечают, что данные позволяют создавать о каждом водителе детальные профили, включая личные характеристики, навыки и интересы.

Для корпораций, владеющих автомобильными брендами, наличие доступа к такой огромной базе личных данных – это ещё и способ заработка. Например, 84% автомобильных компаний уверяют, что что готовы делиться вашими данными со всеми заинтересованными лицами, а значит будут продавать информацию тем, кто больше предложит. По сути, это означает, что огромное количество данных о вас может оказаться в руках сторонних компаний без вашего ведома. Не менее опасна тенденция сотрудничества с правоохранительными органами, ведь 56% автомобильных компаний готовы предоставить информацию о вас правительству даже без судебного решения, а всего лишь по «неофициальному запросу». Это низкий порог и очень опасная практика. Важно понимать, что анонимизированная информация может передаваться центрам обработки данных и другим посредникам. Поэтому, когда вы отправляетесь в путь, то финансируете дополнительную работу по обработке данных вашего автомобиля. Что удивительно, но 92% автомобильных брендов не предоставляют водителям контроля над личными данными. Почти все производители автомобилей (кроме Renault и Dacia) ограничивают доступ водителей к своей собственной информации и даже удаляют её. Это может быть связано с тем, что в Европе действует строгий закон GDPR, вот только в остальных частях мира автомобильные бренды вольны использовать полученную информацию по своему усмотрению. 

В итоге представители Mozilla пришли к выводу, что ни один бренд не соответствует минимальным стандартам цифровой безопасности. Удивительно, но приложения для знакомств и даже электронные предметы для интимной гигиены предоставляют более подробную информацию о безопасности, чем автомобили несмотря на то, что у каждой из марок автомобилей есть внушительный список политик конфиденциальности. Например, у Toyota сразу 12 правил, но ни одно из них не соответствует требованиям безопасности и создано для заработка денег, а не для заботы о водителе. Эксперты приходят к выводу, что ни один автомобиль не занимается шифрованием личной информации. Аналитики попытались получить ответы на свои вопросы у официальных представителей компаний, но были полностью проигнорированы. Только Mercedes-Benz, Honda и Ford решили пойти на контакт, но не готовы были давать полные ответы. Эксперты проанализировали данные только за последние три года и даже за этот относительно короткий период нашли множество инцидентов, доказывающих, что 68% автомобильных компаний имеют плохую репутацию из-за постоянных утечек, взломов и других нарушений, представляющих угрозу конфиденциальности и безопасности водителей. Но хуже всего тот факт, что согласие или отказ от тех или иных условий производителя – это всего лишь иллюзия, ведь выбора не существует. Проще говоря, как только вы сели за руль, то уже подписали все соглашения, а значит приняли довольно спорную политику конфиденциальности. Не лучше дела обстоят и у пассажиров. Так, если вы просто сели в машину, то дали согласие на использование и продажу личной информации. Вас может снимать камера, а после всё это будет обработано компьютером без вашего согласия. 

Именно поэтому, когда автомобильные компании утверждают, что получили ваше согласие или не будут собирать данные без вашего разрешения, это не соответствует действительности. Например, когда Tesla говорит, что вы можете отказаться от озвученных правил, то имеет в виду только одно: заведётся машина или нет. Было бы странно потратить на электрокар 80 тысяч долларов, а после отказаться от сбора информации и ходить пешком. Ну и немало вопросов есть к слову «согласие», ведь неясно, как автомобильные компании вообще интерпретируют это понятие. Некоторые производители требуют, чтобы владелец авто информировал всех пассажиров о политике конфиденциальности. Например, Nissan требует, чтобы владелец машины обучал и информировал пассажиров о функциях и ограничениях компьютерной системы, включая условия, касающиеся сбора и использования данных и конфиденциальности, а также политики безопасности. Выхода нет, а значит потребуется усилия, прежде чем водителям удастся заставить корпорации пойти на уступки и бережнее относиться к пользовательской информации. 

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#безопасность #mozilla #конфиденциальность #безопасность автомобилей #конфиденциальные данные
Источник: foundation.mozilla.org
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