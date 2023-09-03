В некоторых категориях процент тех, кто живёт от зарплаты до зарплаты, достигает 74%

Существуют десятки различных критериев оценки экономического благосостояния той или иной страны. Например, по показателю ВВП Россия вышла на пятое место в мире, обогнав Германию, но по доходам на душу населения даже не приблизилась к первой двадцатке стран.

Эксперты напоминают, что сравнивать чистые доходы нельзя, ведь ценообразование в тех или иных регионах может кардинальным образом отличаться. Например, электричество в Европе стоит до десяти раз выше, чем в России, а ещё есть другие коммунальные платежи, включая интернет и многое другие. Так, в российских регионах вы можете получить неплохой домашний интернет за 10 долларов, тогда как в той же Германии цена на менее скоростной пакет стартует со 100 евро.

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Именно поэтому возникает много сложностей с подсчётами, а значит оценка качества жизни в том или другом государстве может варьироваться исходя из личной позиции аналитиков и задействованных инструментов. И всё же, остаётся показатель, который считается довольно точным.

Речь идёт об оценке суммы, которую жители той или иной страны тратят на продукты питания. К сожалению, сюда не включены походы в кафе и рестораны быстрого питания, а значит реальная цифра всё же отличается от указанной.

И всё же, давайте рассмотрим, сколько же денег в процентном соотношении могут себе позволить потратить на еду жители разных государств. Данные представлены по состоянию на август 2023 года. Как видите, лучше всего идут дела у американцев, которые расходуют всего 6.7% средств на пропитание. Статистика крайне любопытная, ну а Россия находится во второй половине списка с показателем 29%.

Как уже было сказано выше, показатель интересный, но и он не отражает реальной картины. Давайте изучим статистику LendingClub Bank, позволяющую взглянуть на проблему шире.

По данным аналитиков, подавляющее большинство жителей США за последние несколько лет столкнулись с огромными финансовыми трудностями и живут от заплаты до зарплаты. Как вы и сами знаете, пища – это далеко не все потребности человека, ну а одной из главных проблем стали высокие процентные ставки по ипотечным кредитам. Сегодня цифра по ипотеке стартует с 7% в год, тогда как за пользование кредитами американцы платят от 20% и выше. В России показатели ещё больше, но народ ко всему привыкает, тогда как для американцев новая реальность стала настоящим шоком.

По данным LendingClub, в июле 2023 года 61% американских потребителей получали денег не больше, чем требовалось для жизни, а показатель вырос на целых 2% за год. Всё это значит, что большая часть жителей США испытывает финансовые трудности, но правительство не способно решить данную проблему.

Особенно сильное увеличение доли тех, кто живёт от зарплаты до зарплаты, наблюдается среди потребителей с низкими доходами (до 50 000 долларов в год). Доля таких людей увеличилась с 74% в июле 2022 года до 78% в июле 2023 года. Среди тех, кто зарабатывает от 50 тысяч до 100 тысяч долларов в год этот показатель вырос с 63% в июле 2022 года до 65% в июле 2023 года. Ну а у потребителей с высокими доходами, которые зарабатывают более 100 тысяч долларов в год, доля живущих от зарплаты до зарплаты выросла наименее значительно, всего на 1%: с 43% в июле 2022 года до 44% в текущем году.

По мнению аналитиков, происходящее можно назвать крайне опасной тенденцией, поскольку всё больше жителей США не могут себе позволить откладывать деньги на развлечения, путешествия и собственный бизнес. Положение ухудшается, а экономика зависит от макроэкономических факторов. Если платёжеспособность населения не восстановится, то станет ещё сложнее, а полагаться на миллиардеров и крупные корпорации не имеет никакого смысла. Прослойка населения в 1% не станет ни с кем делиться своими благами, а эксперты предлагают правительству задуматься о тех или иных мерах уже сегодня.