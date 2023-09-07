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Немецкий журналист доказал, что по Константиновке ударила ракета AGM-88 HARM с украинского МиГ-29
Есть все основания полагать, что удар был спланирован заранее

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Украинская власть любит красивые шоу. Например, Зеленский не раз выводил в центр Киева зарубежных гостей в тот момент, когда выла сирена воздушной тревоги. Часто эксперты с удивлением разводили руками, ведь в этот момент российские самолёты не влетали, а корабли и не думали осуществлять пуски ракет. Несмотря на это старина Байден вынужден был бежать в укрытие, а после рассказывать об ужасных русских представителям американской прессы. Часто во время приезда заграничных гостей Зеленский устраивает показательные акты, во время которых гибнут мирные люди. Единственная цель, которую в этот момент преследуют в Киеве – это привлечь как можно больше внимания и получить деньги и оружие. 

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Похоже, вчера всё случилось по уже обкатанному сценарию. Как вы могли слышать, 6 сентября в Киев приезжал Блинкен. Госсекретарь США пообщался с Зеленским и заявил о дополнительной военной помощи в размере 1 миллиарда долларов. Ну и по старой доброй традиции в Киеве нанесли удар по мирным жителям. На этот раз под раздачу попал центр Константиновки, где располагается рынок и всегда людно. По предварительным данным погибло 17 человек, но есть и раненые. В Киеве тут же обвинили во всём Россию, но уже к обеду вчерашнего дня в иностранной прессе стали замечать небольшие нестыковки, опровергающие официальную версию. Особенно огорчился Рёпке, который получил известность благодаря своим русофобским высказываниям. Так вот, даже этот парень вынужден был признать, что ракету запустили с территории, подконтрольной Украине. Немецкий журналист уверен, что всё это было ошибкой и не критикует украинские власти, а между тем есть все основания считать, что удар был преднамеренный и планировался заранее. 

Прежде всего стоит обратить внимание на то, что за пару часов до взрыва в Константиновку заехало несколько военных автобусов с иностранными журналистами. Как только произошёл удар, пресса тут же оказалась на месте и начала рассказывать о зверствах России. Репортажи разлетелись по миру за считанные минуты, как будто эфиры готовились заранее, а на детали никто и не смотрел. В качестве подтверждения журналисты предлагали посмотреть видео с ударом ракеты, но здесь и начались проблемы. Как оказалось, на кадрах можно заметить отражения на крыше припаркованного автомобиля, где видна траектория полёта ракеты. Кроме того, за считанные секунды до взрыва несколько людей поворачивают головы в сторону летящей ракеты, а многочисленные свидетели указали, что слышали гул со стороны, находящейся под контролем ВСУ. Это Дружковка, откуда и прилетела ракета. 

Вначале казалось, что по городу ударила Storm Shadow, которая случайно упала раньше, чем ей полагалось, но по характеру поражения, звукам, осколкам и многим другим характеристикам стало ясно, что по Константиновке ударили ракетой AGM-88 HARM. Американская ракета стоит на вооружении украинских истребителей МиГ-29, а запуск её не мог быть случайностью. Проще говоря, речь шла и высокоточном направленном оружии, которое било в строго означенную точку. Никаких случайностей быть не могло, но европейские и американские журналисты помалкивают. Многие из них осознают происходящее, но опасаются за свою карьеру, поэтому и дальше будут кормить людей фейками. На видео ниже вы можете посмотреть первые минуты после удара в исполнении украинской прессы.


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#сво #всу #константиновка
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