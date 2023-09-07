Неудивительно, ведь Radeon RX 7800 ХТ быстрее и дешевле GeForce RTX 4070

Этим летом NVIDIA представила несколько продуктов, каждый из которых должен был стать популярен, получив высокие оценки экспертов и обычных геймеров. Вот только что-то пошло не так, ведь вместо этого GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 ждал полный провал. Обе видеокарты оказались примерно равны по скорости уже находящимся на рынке моделям, но продавались по тем же ценам. В итоге спрос был и остаётся низким, что никак не влияет на ценовую политику NVIDIA. Известно, что в настоящее время мир переживает настоящую лихорадку по разработке ИИ, ну а Дженсен Хуанг оказался в нужном месте в нужное время, ведь только у него есть достаточно скоростные инструменты для всё возрастающих потребностей отрасли. AMD на этом фоне не демонстрирует значительных успехов, ну а недавний релиз сразу двух видеокарт прошёл почти бесследно.

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Особенно незаметными Radeon RX 7800 ХТ и Radeon RX 7700 ХТ оказались в российском сегменте, где всё внимание сосредоточено на СВО, поэтому у обычных читателей просто нет времени на изучение видеокарт от тётушки Су. И всё же, если вы считаете себя геймером, то самое время уделить несколько минут, ведь обе видеокарты оказались очень даже успешными. По данным инсайдеров, почти все Radeon RX 7800 ХТ, которые продавались в США по цене близкой к 500 долларам, были раскуплены в первые часы. Следом очередь дошла и до Radeon RX 7700 ХТ, но спрос на эту видеокарту не такой большой. Предполагается, что к концу недели первая партия Radeon RX 7800 ХТ окажется распродана, а в некоторых магазинах видеокарта уже входит в тройку самых популярных. Похоже, даже в AMD такого успеха не ожидали, а значит до российских геймеров видеокарты доедут нескоро. Сегодня сложно даже назвать приблизительную стоимость новинок, поскольку курс рубля не располагает к стабильности.

Ну а дабы вы не сомневались в том, что Radeon RX 7800 ХТ заслуживает внимания, предлагаем изучить несколько графиков. Многие эксперты изучили новинки AMD, но лишь некоторые сделали это беспристрастно. Действительно, GeForce RTX 4070 быстрее с использованием трассировки лучей, но данная технология присутствует не везде и не всем нравится. DLSS 3.0 от NVIDIA также более впечатляет, чем устаревшая FSR 2.0 от AMD, но красные уже скоро выпустят более прокачанную FSR 3.0, а специфика технологии масштабирования также понравится далеко не каждому геймеру. В итоге стоит обращать внимание на чистые цифры, а они говорят в пользу Radeon RX 7800 ХТ. Как видите, в разрешении 2К GeForce RTX 4070 немного отстаёт, ну а особенно интересна Radeon RX 7700 ХТ, показывающая впечатляющий результат всего за 450 долларов. Эксперты отмечают, что обе видеокарты созданы для 2К, ведь в 1080р разница между конкурентками стирается, а значит остаётся только указать на прибавку в 4 Гб видеопамяти у Radeon RX 7800 ХТ по сравнению с GeForce RTX 4070. Кстати, Radeon RX 6800 ХТ на старте стоила 650 долларов, а в итоге AMD предлагает почти такую же производительность, но существенно снизила цену.