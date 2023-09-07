В Европе не смогли договориться о том, как отнять и поделить замороженные российские активы

Судя по заявлениям, что мы слышим уже достаточно давно, европейские элиты крайне некомпетентны. Создаётся впечатление, что эти люди не учились в школе, поскольку не выносят уроков из истории, придумывают какие-то несуществующие факты и совершенно ничего не знают о законах своих стран. Последнее тем более удивительно, что сами политики и должны соблюдать международное законодательство, но пока правила всё больше размываются в угоду задорно улыбающемуся сонному Джо. Так вот, после начала СВО европейские элиты тут же наложили лапу на активы российского государства, а также заморозили деньги целого ряда компаний и частных лиц. Ястребы Вашингтона громко кричали о том, что уже совсем скоро сотни миллиардов евро будут переданы Украине, но со временем риторика становилась всё более спокойной.

реклама

Похоже, политики всё же проконсультировались с юристами, ну а эксперты пояснили неучам, что законы едины для всех. Мало того, что активы заморожены без суда и следствия, а значит незаконно, так ещё и попытки их отнять очень дурно пахнут. Если вы забираете деньги у русских, придумывая для этого какой-то предлог, то вам перестанут верить индусы, бразильцы и многие другие, а значит никаких больше инвестиций. Главная хищница Европы Урсула фон дер Ляйен была чрезвычайно возмущена тем, что ей не дают переписывать законы, но придумала новую идею. Председатель Европейской комиссии предложили взять не сами деньги, а проценты, накопившиеся от их хранения в банках. Ну а эти средства под бурные аплодисменты отдать Украине. Журналисты Politico как следует изучили кулуарные беседы европейских элит и пришли к выводу, что Европейская комиссия вынуждена притормозить с реализацией своих планов по конфискации российских активов. Оказывается, громче всех требуют отнять и поделить поляки, а вот в Германии и Франции выразили сомнения относительно жизнеспособности данного подхода.

Как отмечает издание, идея направить проценты от замороженных российских активов на восстановление Украины существует уже больше года. Таким образом, Европейский союз стремится сэкономить средства на восстановлении Украины, после того как обязался предоставить значительную часть необходимых ресурсов из своего бюджета. Похоже, в ходе изучения законодательной базы выяснилось, что законных оснований для таких действий не существует. В итоге Еврокомиссия рассматривает предложение Франции о пошаговом подходе, что позволит убедить скептиков и даст время для дополнительных действий, учитывая, что множество предыдущих инициатив в последние месяцы не дали ожидаемых результатов и столкнулись с сопротивлением некоторых стран и Европейского центрального банка из-за правовых и финансовых вопросов.

По данным журналистов, многоэтапный подход включает в себя следующие ключевые моменты. Во-первых, уточнение объёма находящихся на балансе всех финансовых учреждений средств. Во-вторых, установление требований к центральным депозитариям по управлению денежными средствами, связанными с российскими активами. Наконец, введение налога на доходы, полученные от реинвестирования замороженных российских активов, и направление этих средств в бюджет Евросоюза в качестве внешних целевых поступлений. Ожидается, что должностные лица Еврокомиссии проведут обсуждение данного предложения с представителями стран ЕС 13 сентября. По информации Politico, потребуется единогласная поддержка стран ЕС, так как вопрос относится к сфере общей безопасности и внешней политики. Эксперты полагают, что согласовать проект не выйдет, а значит все предложения придётся отправлять на доработку. В Politico пишут, что Еврокомиссии не сможет удовлетворить ожидания Украины и её наиболее активных сторонников в ЕС, таких как Польша и страны Балтии, выступающих за конфискацию российских активов.