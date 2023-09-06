Удивительно, но бельгийские пилоты продолжают летать на таких самолётах

Ещё совсем недавно в Киеве праздновали большую победу, ведь к так называемой «истребительной коалиции» начали присоединяться другие страны. Вначале о желании порадовать Зеленского заявили в Норвегии, а власти с гордостью рассказывали о том, что оказались первыми в списке тех, кто поддерживает демократию во всём мире. Следом подтянулась Дания, но в этой стране сразу сделали несколько оговорок. Как оказалось, Дания отправит F-16 только в том случае, если Украина даст письменные гарантии об их неприменении по российской территории. Власти Норвегии поняли, что поторопились и сразу же после отъезда Зеленского начали темнить. В итоге никто не знает, сколько точно истребителей дадут Киеву, и когда это произойдёт. Некоторые аналитики уверены, что первые результаты будут заметны весной 2024, но есть все основания полагать, что европейские страны решили дать заднюю.

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Так, ещё недавно готовность обучать украинских лётчиков пилотированию F-16 выразило правительство Бельгии. При этом власти с грустью сообщили, что пока не могут дать Украине самолёты, поскольку все машины очень нужны прибалтийским республикам для охраны воздушного пространства от России. Якобы, активную роль в безопасности региона играют именно бельгийские F-16, поэтому пока с передачей Киеву всё сложно. Казалось, что это ещё не отказ, но сегодня в Бельгии назвали ещё одну причину, из-за которой передача станет невыполнима. Похоже, политики Брюсселя как следует изучили технические возможности всех находящихся на боевом дежурстве бортов и пришли к неутешительным выводам.

Оказывается, все самолёты американского производства так сильно изношены, что непригодны для ведения боевых действий. Якобы, учиться на них можно, а вот поражать реальные цели строжайше не рекомендуется. Информацией поделился начальник тыла бельгийских вооружённых сил. Генерал Фредерик Гетинк объявил, что большая часть F-16, стоящих на вооружении ВВС Бельгии, находится в аварийном состоянии. Мало того, всё настолько плохо, что использование истребителей становится опасно для лётного состава, ну а передавать такой металлолом союзникам Бельгия не имеет никакого морального права. Мало того, Гетинк и вовсе предположил, что не сможет дать Украине обещанные боеприпасы, поскольку снарядов почти не осталось. По словам генерала, для восполнения собственных запасов Бельгии потребуется 10 лет и 7 миллиардов евро. Это обстоятельство поднимает вопрос о воздействии военной помощи Украине на обороноспособность маленькой европейской страны. Учитывая, что Бельгия никогда не располагала большими запасами вооружений, снарядов и ракет, военная помощь Украине существенно ослабила военные ресурсы государства.

Как уже отмечалось выше, сомнения высказывают в Дании и Норвегии, а эксперты уверяют, что большая часть европейского парка F-16 представляет собой металлолом. Новые самолёты есть, но их никто Киеву не отдаст, но даже старые очень дорогие, а отдельные государства хотят провести передачу авиации через европейские фонды. Проще говоря, за каждый F-16 получить деньги, но пока дебаты на эту тему только стартовали. При этом никуда не ушла проблема размещения самолётов на территории Украины. Все военные аэропорты простреливаются крылатыми ракетами, а пилотов не так много, чтобы пытаться нанести существенный урон российской армии. После массированных атак на места дислокации модернизированных Су-24, авиация ВСУ и вовсе прекратила удары ракетами Storm Shadow по российским объектам.