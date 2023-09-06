У экспертов даже есть специальный термин, отражающий происходящие события: "китайская скорость"

Десятилетиями немецкие автомобили символизировали высокие технологии, комфорт и безопасность. Крупные концерны были избалованы вниманием прессы и могли себе позволить содержать штат специалистов, создававших дизайн машин, опередивший время на многие годы. Похоже, пришло время потесниться, ведь многие эксперты полагают, что компании из Германии проигрывают глобальную гонку, а сегодня стала популярна фраза «китайская скорость», отражающая стремление производителей из Поднебесной догнать и перегнать европейцев. По данным The New York Times, термин означает быстрый рост китайской автомобильной индустрии, основанной на электродвигателях. Ну а поскольку миру нужны красивые символы, то всё это было продемонстрировано в рамках Международного автосалона IAA Mobility в Мюнхене. Именно там китайская BYD (занимает 1 место по продажам в Китае) представила новый стильный седан и спортивный внедорожник под восторженные аплодисменты собравшихся.

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Независимые аналитики уверены, что европейцам стоит готовиться к переменам, поскольку уже совсем скоро место традиционных брендов займут китайские производители. Стоит отметить, что за последние месяцы выпуск автомобилей немецкими компаниями снизился на 3.5%, что привело к падению промышленного производства в стране на 1.5%. Негативные тенденции затрагивают и другие секторы немецкой экономики, а всё это стало результатом высоких цен на энергоносители и сырьё. Немецкие компании, включая Volkswagen и BASF, откладывают расширение или выбирают строительство заводов за границей, где могут получить более выгодные условия, инвестируя огромные деньги в Китай и Южную Америку. Высокий уровень инфляции также ограничивает покупательную способность и внушает пессимизм как потребителям, так и предпринимателям. После перехода экономики Германии в стадию рецессии, рост оставался на нулевом уровне с апреля по июнь, а федеральный банк прогнозирует, что в третьем квартале 2023 года показатели останутся без изменений. В итоге среди восьми крупнейших экономик мира Германия стала единственной, для которой МВФ прогнозирует сокращение в 2023 году.

Это напоминает события конца 1990-х годов, когда высокая безработица и расходы на воссоединение Восточной и Западной Германии привели к тому, что страну окрестили «больным человеком» Европы. Правительство Германии предпринимает определённые шаги для выхода из сложной ситуации, одобрив снижение корпоративных налогов на 32 миллиарда евро в течение четырёх лет с целью стимулирования производства. Производятся попытки уменьшить бюрократические барьеры для бизнеса, заменяя бумажные копии официальных документов цифровыми. Опрос среди 500 компаний показал, что факсимильные аппараты все ещё широко используются в Германии, поскольку считаются наиболее безопасным видом связи. Как уже указывалось выше, главным вызовом для немецких компаний являются стабильно высокие цены на энергоресурсы. Несколько десятилетий Германия зависела от поставок природного газа из России, но после подрывов Северных потоков и газового эмбарго цены на электричество выросли более чем в четыре раза. Это привело к сокращению производства многих компаний, а сегодня цены немного снизились, но всё равно остаются в 2 раза выше, чем в 2021 году. Ежегодный опрос среди крупных компаний показал, что высокие цены на энергоресурсы создали неопределённость для энергоёмких отраслей (например, химическая промышленность) и серьёзно снизили доверие к энергетической политике правительства.

Всё это вынуждает немецкие промышленные компании пересматривать свои инвестиционные портфели. Например, Volkswagen отказался от строительства нового завода по производству аккумуляторных батарей в Германии в начале этого года. Компания уже строит один завод в Зальцгиттере (располагается недалеко от своей штаб-квартиры в Вольфсбурге), а также ещё один в Испании. Весной текущего года, Volkswagen объявил о своём выборе Онтарио в качестве места для строительства первого завода по производству аккумуляторов за пределами Европы. Подобное решение продиктовано выгодными стимулами и более низкими ценами на электроэнергию для промышленных предприятий, которые примерно на треть ниже, чем в Германии. Volkswagen не единственная компания, стремящаяся расширить свои возможности в производстве электромобилей за рубежом. В начале этого года BMW (штаб-квартира в Мюнхене) объявила о вложении 800 миллионов евро в Мексику для производства высоковольтных аккумуляторов и новых электрокаров. Ожидается, что первый серийный электрокар сойдёт с конвейера в 2025 году.

Не смогли немецкие автопроизводители удовлетворить растущий спрос на электромобили и в Китае, что оставило пространство для укрепления позиций местных производителей. Доступные цены, наличие высоких технологий и новые дизайнерские решения активно завоёвывают внутренний рынок Поднебесной. Ну а сегодня китайские автопроизводители обращают внимание на Европу, где через 12 лет полностью запретят производство автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания. На Мюнхенском автосалоне в понедельник традиционные немецкие автопроизводители представили планы по расширению производства полностью электрических автомобилей в ближайшие годы. Ну а китайские производители показали новые модели, которые уже сегодня доступны на европейском рынке. Фердинанд Дуденхёффер (занимает пост директора Центра автомобильных исследований при Университете Дуйсбург-Эссен) назвал этот автосалон переломным моментом. Неудивительно, ведь пока немецкие концерны только готовятся к мировой экспансии, китайцы уже предлагают реальный выбор. При этом качество подобных автомобилей постоянно растёт, а цены, как и технические характеристики, выглядят очень привлекательно.