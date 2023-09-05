Никому и в голову не придёт пошарить в бездонных карманах местных миллиардеров

Коронавирус стал настоящим испытанием для большей части жителей нашей планеты. Десятки стран сошлись в схватке за поставки масок, а некоторые и вовсе замечены в открытом воровстве у своих соседей средств личной гигиены. Следом подтянулись прививки, когда крупные европейские страны заплатили американским корпорациям миллиарды евро за препараты, большая часть из которых оказалась бесполезна. Вначале эксперты уверяли, что вакцина способна предотвратить заражение с вероятностью свыше 90%, позднее цифра снизилась до 80%, а в итоге вакцины и вовсе признаны бесполезными. Медики вкрадчиво рассказывали о том, что вакцины всё же полезны, поскольку способствуют менее агрессивному течению болезни. Не подумайте, что мы критикуем вакцины, ведь автор данного материала как законопослушный гражданин вколол себе 3 дозы в строго означенные сроки. И всё же, история слишком мутная, а спустя годы становится всё более очевидна рука Белого дома, пытавшегося решить собственные проблемы за счёт других. Впрочем, ничего нового.

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Именно тогда под предлогом борьбы с пандемией правительство США напечатало 9 триллионов долларов, раздавая деньги всем желающим. Благодаря этому у местных бомжей появились последние модели iPhone, ну а все средства плавно перетекли в карманы миллиардеров. Всё это считается волне законным, но недавно выяснилось, что некоторые граждане злоупотребляли щедростью дядюшки Сэма, а происходящее уже названо одной из крупнейших афер в истории США. Дошло до того, что представители республиканцев в Конгрессе потребовали разъяснений от администрации президента Байдена относительно действий, направленных на возврат сотен миллиардов долларов, которые были украдены из программ помощи пострадавшим от COVID-19. Так, Джеймс Комер (член Палаты Представителей) твёрдо уверен в том, что требуется как можно скорее понять, куда ушли 300 миллиардов долларов. Ну а сегодня в прессе появляются детали субедных разбирательств, в ходе которых становится ясно, что средства ушли на покупку роскошных автомобилей, недвижимость и даже экзотических животных.

Законодатели требуют, чтобы Генеральный прокурор Меррик Гарланд предоставил информацию о том, сколько средств, предназначенных для помощи пострадавшим от COVID-19, было украдено иностранными преступными организациями. Председатель подкомитета по пандемии COVID-19 Брэд Венстрап уверяет, что речь идёт о преступных или террористических организациях, которые воспользовались средствами в своих целях, обокрав Америку самым подлым образом. Было бы странно, если бы политики вдруг решили обвинять собственных граждан, ведь есть русская мафия, китайские хакеры и даже нигерийские мошенники. В данном случае неясно, из какой страны эти самые мошенники, ведь есть Нигер, а есть Нигерия. Похоже, американских политиков такие мелочи не волнуют. Традиционно во всём виноват Трамп, а представители Министерства юстиции США утверждают, что им удалось вернуть 1.4 миллиарда долларов и предъявить обвинения почти 3200 предполагаемым мошенникам по всей стране.

Среди них был бизнесмен из Массачусетса, которому на прошлой неделе был вынесен приговор. Выяснилось, что предприимчивый гражданин купил ферму для разведения альпак, за что теперь и будет отбывать 2 года тюремного срока. Другому известному блогеру грозит 5 лет за факт обмана налоговых органов и присвоения себе значительных средств, которые пошли на поддержание привычного образа жизни. Генеральный инспектор Министерства юстиции США полагает, что нужно не только привлекать мошенников к ответственности, но и активно возвращать украденные средства. Майкл Хоровиц уверяет, что злоумышленники воспользовались сложным положением и присвоили себе огромные состояния. Чиновник сокрушается, что большая часть средств исчезла навсегда, а представители Белого дома подчёркивают, что Конгресс до сих пор не ответил на запрос президента Байдена о выделении дополнительных средств для найма новых следователей и прокуроров, занимающихся расследованием мошенничества.

Как уже было сказано выше, никто не станет судить Илона Маска, который нарастил свой капитал за счёт продажи автомобилей во время пандемии. Ничего не будет Дженсену Хуангу и другим главам крупных корпораций. Простой пример, NVIDIA получала сверхприбыли, когда весь мир страдал от пандемии и полупроводникового кризиса. Люди получали деньги от правительства, но пускали их на развлечения, покупку видеокарт, смартфонов и тому подобного. С чего вдруг виноватыми стали китайцы и русские, понять трудно. Кстати, нечто подобное произошло с Фондом помощи от коронавируса в Европе. Под эти дела были выделены 750 миллиардов евро, а отчёты о расходах так и не получены. Поговаривают, что отдельные страны закрывали из этих денег бюджетные дыры, но этот факт пока не доказан.