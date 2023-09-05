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Global Times: Россия одержит полную победу над Западом в затяжном украинском конфликте
По мнению аналитиков, ресурсы Украины уже подходят к концу

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В начале лета Вооружённые Силы Украины начали летнюю наступательную операцию против российских войск на востоке и юге Украины. Известно, что за последние три месяца украинская армия понесла серьёзные потери, а все усилия оказались неэффективны, поскольку прорвать оборону РФ не вышло. Контрнаступление не принесло Украине никаких стратегически значимых успехов и привело к утрате почти трети поставленного НАТО оружия (по некоторым оценкам от 40 до 70%). Многие оставшиеся в живых солдаты ВСУ либо взяты в плен, либо деморализованы, а перспективы отсутствуют, о чём пишет директор Института исследований Средиземноморья Чжэцзянского университета международных исследований Ма Сяолинь. В рамках собственного исследования на страницах Global Times, Сяолинь напоминает, что за последние три месяца ВСУ время от времени совершали налёты на российскую территорию, нанося удары по военным объектам глубоко внутри страны с использованием беспилотников. Неясно, на что надеялся Зеленский, но на решимость правительства РФ всё это не оказало никакого влияния. 

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Сяолинь полагает, что российские войска заняли выгодные позиции и готовятся к длительному конфликту на истощение. Количество фортификационных сооружений огромно, а удары украинской армии разбиваются об оборону РФ как вода о скалистый берег. Аналитик отмечает, что российское командование адекватно оценивает конфликт, тогда как в Белом доме надеялись на проведение стремительных ударов, которые позволили бы усилить собственные геополитические интересы. В результате Украина оказалась аналогом Афганистана в Европе, а Россия избегает попадания в ловушку, которая поставила Советский Союз на грань выживания. В то же время Россия использует своё географическое преимущество, чтобы попытаться заставить США и НАТО в значительной степени истощить свои резервы, а только потом подписать выгодные условия мирного соглашения. 

Даже если исходить из того, что военная мощь России уступает консолидированным силам НАТО, военный альянс может использовать в Украине лишь часть своего потенциала. При этом у РФ есть преимущества, которые позволяют ей выиграть в затяжном конфликте на истощение. Например, стабильная и последовательная система принятия решений, значительные финансовые резервы и производственные мощности для выпуска военной техники, а также множество мотивированных патриотически настроенных людей. Россия обладает богатым опытом ведения боевых действий, в отличие от США, по большей части сражавшиеся со слабым противником, у которого не было артиллерии и авиации. 

Кроме того, Россия продолжает наносить удары по стратегическим объектам, инфраструктуре и логистическим цепочкам поставок в Украине, подрывая возможности производить вооружения и снижая экономический потенциал. Мирное население давно устало от ведения боевых действий, а на Западе уже сравнивают Киев с бездонной ямой. В Global Times напоминают, что даже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что санкции против России неэффективны. Но особенно в трудном положении оказались США, столкнувшись с противоречиями между непосредственными и долгосрочными интересами, находясь в ловушке двухпартийной борьбы за президентское кресло. Президент Украины продолжает настаивать на том, чтобы не уступать территории своей страны ради заключения мира. Сяолинь уверен, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не одержит победу или обе стороны не столкнутся с полным истощением ресурсов. Ещё недавно население Украины составляло около 40 миллионов человек, а сегодня там проживает меньше 20 миллионов (с учётом потерянных регионов). Мобилизационный потенциал снижается, а аналитик уверен, что ресурсы у Украины кончаются, тогда как поддерживать слишком долго амбиции Зеленского США не будут. Особенно, когда к власти придёт новый президент.

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#россия #аналитика #украина #сво #политика
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