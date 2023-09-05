Часть Берлинской стены стала символом борьбы за свободу

Отношения между США и Мексикой нельзя назвать простыми, ведь тысячи мексиканцев ежегодно нелегально пересекают границу в поисках лучшей жизни. Многие из них гибнут, тогда как другие становятся частью преступных синдикатов, торгующих оружием и занимающихся другими противозаконными действиями. В последнее время всё стало только хуже, ведь Байден смотрит на беженцев сквозь пальцы, что привело к росту преступности по всей стране. Инициативы Трампа выброшены на помойку истории, ну а всё это делает миллионы людей по обе стороны границы более уязвимыми.

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Как стало известно, в городе Тихуана на границе между Мексикой и США был установлен большой фрагмент Берлинской стены. Трёхтонная часть стены стала своеобразным монументом и установлена между ареной для корриды, маяком и пограничной стеной. На табличке, установленной у основания монумента, можно прочесть: «Пусть это станет уроком того, как строить общество, которое разрушает стены и строит мосты». Церемония открытия прошла 13 августа при активном участии мэра Тихуаны (Монтсеррат Кабальеро) и бывшего министра иностранных дел Мексики (Марсело Эбрарда). Кабальеро отметила, что в этом месте многие семьи потеряли своих родных и близких при попытке пересечь стену. Происходящее здесь отличается от того, что было в Германии, но стена всегда остаётся стеной.

Как уже было сказано выше, после вступления в должность президента США Байден подписал указ о прекращении финансирования строительства пограничной стены, положив тем самым конец инициативе Трампа. При этом администрация продолжила выполнение небольших проектов, на которые уже были выделены средства, включая замену двойной стены в Сан-Диего, увеличив её высоту с 5.5 метра до 9.1 метра, а также продлив её на 1.5 километра к океану. Сегодня стена проходит через Парк Дружбы, построенный в 1971 году и посвящённый Пэт Никсон (была первой леди Америки в те времена). Парк символизирует отношения между Мексикой и США и был местом встреч семей, разделённых границей. Тысячи людей приходили сюда, пытаясь увидеть и поговорить друг с другом. Люди были разделены колючей проволокой, а сегодня парк пользуется популярностью среди туристов по обе стороны границы. При этом в последние 15 лет власти США постепенно ограничивали доступ в парк из Сан-Диего. Ранее здесь проводились занятия йогой, церковные службы и музыкальные фестивали. После долгих дебатов администрация Байдена согласилась не заменять небольшой участок стены высотой 5.5 метра.

Тихуана

Напомним, после падения Берлинской стены в 1989 году, её фрагменты были разбросаны по всему миру и установлены в отелях, школах, вокзалах и парках. Глава рекламного агентства из Лос-Анджелеса попытался передать один из таких фрагментов Трампу, но его предложение было отклонено. В поисках подходящего места для артефакта, Маркос Клайн отправился на грузовике через всю страну и в итоге нашёл для него вторую жизнь в Тихуане.