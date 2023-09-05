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Рогов: ВСУ в Работино попали в огневой мешок и будут уничтожены как в Пятихатках
Несмотря на все попытки пройти дальше, небольшой посёлок так и не перешёл под контроль ВСУ

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Эксперты полагают, что в зависимости от того, насколько быстро наступит сезон дождей, можно будет судить об окончательных итогах легендарного контрнаступления Зеленского. К настоящему моменту идут ожесточённые бои за Работино, о взятии которого в украинском медийном пространстве сообщили больше недели назад. Населённый пункт представляет тактическое значение, поскольку после его взятия открывается возможность наступать сразу на несколько направлений, но прежде всего здесь требуется создать полноценную оборонительную позицию. Проще говоря, одно дело Работино взять, а совсем другое – удержать. И вот здесь и наблюдаются проблемы. 

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По информации главы запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», в настоящее время ВСУ попали в огневой мешок. Владимир Рогов пишет, что сегодня Работино полностью разрушено, а бессмысленные попытки его взятия похожи на то, как вели себя вооружённые силы Украины в Пятихатках. Тогда посёлок несколько раз переходил из рук в руки, поскольку зацепиться за него оказалось невозможно, но командование в Киеве и Пентагоне подгоняет украинских солдат вперёд. Рогов полагает, что перспектив у ВСУ на этом направлении нет, а оставшиеся резервные бригады перемалываются российскими силами. Рогов подчеркнул, что потери у украинской армии здесь огромны, а позиция невыгодная, поэтому в бессмысленных попытках занять крошечный участок гибнут тысячи бойцов. 

Ну а поскольку после начала контрнаступления ВСУ прошло 3 месяца, то давайте разберём основные события этого лета. На рассвете 4 июня украинские войска начали основное наступление в Запорожье и на юге Донецкой области. Судя по громким заявлениям, первоначальный сценарий предполагал быстрое продвижение к Мелитополю и Бердянску, что должно было занять от 72 до 96 часов, но планам не суждено было сбыться. В первый де день на минных полях и под артиллерийским обстрелом украинские войска потеряли несколько танков Leopard 2, а также американских БМП M2 Bradley и БТР Stryker. В первые несколько недель украинские силы использовали тактику массированных атак, бросая в бой от одного батальона до пяти. Но через 90 дней такая тактика привела к колоссальным потерям, а количество погибших может составить 50 тысяч человек. Эксперты предполагают, что за это время было уничтожено от 40 до 70% всей техники НАТО, поставленной Киеву, но всё это не привело в чувство Зеленского, требующего продолжения банкета. 

Основные бои за эти 3 месяца прошли в нескольких районах. В начале наступления, самые ожесточённые сражения происходили в районе Пятихаток, а также в окрестностях Великой Новосёлки, Нескучного, Сторожевого и Благодатного. За 90 дней наступления, украинским войскам удалось продвинуться на 6-9 километров, но дальше продвижение замедлилось из-за значительных потерь и нехватки боевой техники. Для ускорения наступления были введены резервные подразделения украинской армии, такие как 82-я Отдельная Десантно-Штурмовая Бригада и 118-я Отдельная Мотострелковая Бригада, но они не смогли изменить ситуацию. В результате, ВСУ получили контроль над 200 квадратными километрами, что составляет 0,38% от площади Запорожской области и площади ДНР. 

Как уже было сказано выше, в настоящее время, украинские вооружённые силы пытаются взять под контроль Работино, Вербовое и Пятихатки на Запорожском направлении и перегруппировываются для возможного наступления через Урожайное в ДНР. Однако в Пятихатках и Работине украинские силы постепенно теряют инициативу. Этот факт свидетельствует о полной бесперспективности применения тактики фронтальных атак. Первая линия обороны армии РФ так и не достигнута, а мины, авиация и артиллерия не оставляют шансов на быстрое продвижение. Фактически, все успехи ВСУ ограничиваются серой зоной, выйти за пределы которой так и не удалось. 

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#сво #политика #всу
Источник: ria.ru
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