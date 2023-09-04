За последние 13 лет пребывания у власти Консерваторов, расходы на образование в Англии сократились на 50%

Многие аналитики отмечают, что падение экономики Европы началось задолго до коронавируса. На самом деле пандемия только подтолкнула содружество к краю, ну а антироссийские санкции ускорили инфляцию и создали дополнительные финансовые трудности. Но если страны Европейского союза пытаются бороться с проблемой консолидировано (что не всегда получается), то в Англии положение ещё более печальное. Правительство погрязло в коррупции и нелицеприятных скандалах, армия испытывает значительные трудности, а бюджет сокращается. На этом фоне к власти пришёл энергичный Риши Сунак, который должен был развязать клубок противоречий. Увы, но ангажированный бизнесмен и представитель класса состоятельных граждан только всё усложнил.

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Британцы уже давно недовольны новым премьер-министром, ну а недавние разоблачения и вовсе грозят политику отставкой. По данным Джонатана Слейтер, занимавшему один из высоких должностных постов в Министерстве образования, в 2021 году Сунак лично распорядился сократить количество школ, которые будут восстановлены в рамках государственной программы. В итоге, вместо 200 учебных заведений, которые должны были отремонтированы, оказалось доступно всего 100. Дети выброшены на улицу, а большая часть подобных школ находится в небольших городах, откуда до соседних учебных заведений нужно ехать несколько часов. Офис Сунака не даёт комментариев, но шум вокруг спорного решения уже разгорается. Журналисты Bloomberg отмечают, что всё это свидетельствует о том, что попытки экономии могут привести к катастрофическим последствиям если правительство не думают о людях. В данном случае пытались сэкономить на строительных материалах, а сегодня последствия коснулись не только детей и их родителей, но и лично Сунака. Слухи уже бурлят в парламенте, ведь депутаты вернулись к работе после летних каникул, но в отличие от детей, у политиков есть собственный стол и стул. Аналитики полагают, что всё это может также подорвать усилия правительства по снижению популярности Лейбористской партии перед предстоящими всеобщими выборами, запланированными на следующий год. Кейр Стармер (лидер Лейбористской партии) запланировала перестановки в своей команде, что может повлиять на состав будущего британского правительства.

Теневая министр образования Лейбористской партии Бриджит Филлипсон заявила, что Сунак несёт полную ответственность за этот кризис. Согласно данным Национального контрольно-ревизионного управления, расходы на восстановление школ снижались с 765 миллионов фунтов стерлингов в 2019–2020 годах до 560 миллионов фунтов стерлингов в 2020–2021 годах и 416 миллионов фунтов стерлингов в 2021–2022 годах. Сунак занимал пост канцлера с февраля 2020 года по июль 2022 года, и принимал решения по финансированию учебных заведений единолично. При этом действующая министр образования Джиллиан Киган отвергла обвинения в адрес Сунака, но отделалась пространными заявлениями о том, что школы всегда просят больше, чем требуется. Похоже, прекратившие своё существования учебные заведения действительно перестарались в своих требованиях к правительству, ведь нужно было закрыться несколько лет назад, тогда можно было бы сэкономить больше денег для Украины. Простой пример, только за 2022 год правительство Британии выдало Зеленскому помощи на миллиард фунтов стерлингов, тогда как расходы на украинскую армию в 2023 году превышают несколько миллиардов долларов, поступивших напрямую из бюджета Соединённого королевства. Выходит, что на ВСУ у Сунака деньги нашлись, а на собственные школы не хватило пару сотен миллионов фунтов.

Журналисты обещают опубликовать список школ, которые прекратили свою деятельность, на этой неделе, а министр образования вкрадчиво предположила, что в стране может быть ещё какое-то количество учебных заведений, находящихся в аварийном состоянии. Представители Тори парируют, рассказывая о том, что Киган (действующий министр образования) подвергается давлению из-за своей роли в скандале, поскольку имеет некоторое отношение к принятию тех или иных решений. Мало того, никто не удосужился уведомить правительство о том, что департамент образования намерен закрыть так много школ всего за пару дней до начала нового года. В итоге происходящее уже названо провалом, а оппозиция празднует победу и требует «крови». Указывается, что постоянные смены чиновников, включая министров образования, приводят к хаосу в стране, поэтом ничего другого от слабой власти ожидать не приходится. Похоже, рабочая неделя у Сунака не задалась, ну а Лейбористы напомнили, что с 2010 по 2022 год правящая партия Консерваторов умудрилась снизить расходы на образование на 50%. А между тем сам Сунак имеет состояние в 810 миллионов фунтов, а его действия говорят о том, что ни он, ни другие правящие элиты не способны понять реальные проблемы общества и тянут экономику и социальную сферу на дно.