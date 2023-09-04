Машина пока проходит тестирование и используется при обучении бойцов ВСУ

На балансе украинской армии находится огромное количество различной техники. По большей части речь идёт о сильно устаревших решениях, боевые возможности которых были неактуальны уже 30 лет назад. Ну а поскольку оружие совершенствуется, то применение подобных машин сродни самоубийству. Далеко ходить за примерами не будем, ведь несколько дней назад стало известно о поставке Iveco LMV IMV. Техникой поделилась Бельгия, а первоначальные сроки передачи были просрочены на 8 месяцев. Как оказалось, все автомобили были изначально дефектными, поэтому восстановление их заняло очень много времени. Как уже было сказано выше, большая часть техники ВСУ действительно старая, но иногда появляются интересные решения.

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Например, в сети засветились фотографии американского бронеавтомобиля M1124 MaxxPro с минным тралом «Spark 2». В СМИ пишут, что несколько машин недавно поступили в качестве военной помощи и пока используются для тренировки 58-й мотопехотной бригады украинской армии. В украинском сегменте интернета распространяется видео, демонстрирующее как машина медленно двигается по грунтовой дороге и даже преодолевает небольшие препятствия. Неясно, насколько эффективной такая конструкция окажется в реальных условиях, ну а пока дальше учений необычная версия M1124 MaxxPro не ушла. Известно, что США продолжают поставлять ВСУ бронеавтомобили, заменяя сильно устаревшие HMMWV. Отмечается, что новая техника обладает более эффективной противоминной защитой, поэтому позволит усилить наступательную операцию на Запорожском направлении.

Эксперты напоминают, что в стандартной комплектации M1224 MaxxPro есть специальная бронекапсула для экипажа, позволяющая выжить даже при прямом взрыве мины под корпусом. Кроме того, V-образный корпус создан для отклонения взрывов мин и самодельных взрывных устройств, что обеспечивает высокий уровень безопасности для экипажа. Отдельно отмечается, что в ходе тестов такая конструкция доказала свою эффективность против фугасных мин массой до 7 килограмм. Представители Navistar Defense уверяют, что M1124 MaxxPro с минным тралом «Spark 2» разрабатывалась с учётом оперативной обстановки и включает стандартизированные детали, что позволит обеспечить простоту ремонта и технического обслуживания даже в полевых условиях. Бронированный корпус машины крепится болтами, а не сваривается, а значит в случае реальной опасности экипажа можно быстро снять минный трал и спасти жизнь экипажа.

Не исключено, что всё это хорошо только на практике. Например, в тестах принимала участие всего одна мина, тогда как не исключено, что автомобиль наедет сразу на две мины. Кроме того, неясно, как на постоянные взрывы будет реагировать система крепления. С одной стороны – болты обеспечивают большую свободу действий, но с другой – не дают той прочности, что при сварке деталей. На данный момент автомобиль на линии соприкосновения не замечен, поэтому и выводы делать рано.