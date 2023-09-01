Похоже, состояние автомобилей оказалось настолько плохим, что восстановление заняло намного больше времени, чем предполагалось изначально

Украинский конфликт уже давно стал настоящим бизнесом для польского правительства. В стране создана мощная база по ремонту и модернизации техники стран НАТО, а на заводах трудятся не только польские, но и украинские работники. Мощности постоянно расширяются, что говорит о далекоидущих планах Дуды, превратившего свою страну в хаб для снабжения украинской армии. Ну а поскольку значительная часть всей техники, которая поступает в Украину, находится не в лучшем состоянии, то деньги в польский бюджет поступают немалые. Например, уже какое-то время там проводятся работы по ремонту американских M1 Abrams. Предполагается, что танки будут переданы на баланс ВСУ уже в этом месяце, а скоро работы у польских фабрик прибавится, поскольку конфликт и не думает завершаться.

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Как стало известно, на днях в распоряжение украинской армии поступили бронированные автомобили Iveco LMV IMV. Партия техники уже пересекла украинскую границу, но её точная дислокация и место приписки не указывается. Западная пресса пишет, что на этот раз с Киевом поделилась Бельгия, снявшая 80 машин со складов длительного хранения. В общей сложности Украина должна была получить 80 машин, а информация о поставке броневиков была официально объявлена бельгийским правительством ещё в январе текущего года. Тогда сообщалось, что техника должна была быть доставлена двумя партиями в феврале и августе. Судя по всему, что-то пошло не так, а причина задержки вполне оправдана, поскольку многие автомобили требовали ремонта и находилась не в лучшем техническом состоянии. Эксперты полагают, что правительство Бельгии не планировало расконсервировать старую технику, а хранение её можно объяснить требованиями законодательства.

Важно отметить, что в 2005 году бельгийская армия закупила 437 бронированных машин Iveco LMV, но уже тогда у 120 из них были обнаружены дефекты. Например, некоторые содержали повреждение шасси, трещины на корпусе и пробелы в бронировании крыши. Эксперты уверяли, что проблемы обусловлены установкой большого количества бронепанелей и боевых модулей, что выходило за рамки исходных спецификаций производителя. Проще говоря, машины перегрузили, а в результате часть из них вышла из строя ещё до того, как поступила на вооружение. Что примечательно, правительство Бельгии решило не предъявлять претензий к производителю и предпочло в том же 2005 году отправить все дефектные Iveco LMV на длительное хранение. Судя по всему, за 18 лет 40 автомобилей окончательно развалились, тогда как 80 всё же удалось вернуть в строй. По крайней мере, так казалось в начале 2023 года.

Напомним, Iveco LMV IMV известен высокими эксплуатационными расходами и сложным техническим обслуживанием, что привело к решению министерства обороны Бельгии списать большинство из них до 2026 года. Изначально предполагалось, что 42 бронированных автомобиля будут переданы в феврале, а оставшиеся 38 поступят в ВСУ к августу. Точное количество машин, которые в итоге получила украинская армия, остаётся неизвестным, но журналисты пишут, что в конце августа в Киев пришла только первая партия. Похоже, состояние Iveco LMV IMV оказалось ещё более плачевным, чем предполагалось изначально, поэтому восстановление заняло целых 8 месяцев. Следует отметить, что ВСУ уже имеют опыт эксплуатации бронированных автомобилей Iveco LMV IMV, поскольку ранее такие машины поставлялись со стороны Норвегии и Италии. Вот только состояние поставленных недавно автомобилей намного хуже, чем ожидалось, поэтому перспективы их применения вызывают вопросы.