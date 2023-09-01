Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Бельгия передала Украине партию дефектных бронемашин Iveco LMV IMV с опозданием в 8 месяцев
Похоже, состояние автомобилей оказалось настолько плохим, что восстановление заняло намного больше времени, чем предполагалось изначально

реклама

Украинский конфликт уже давно стал настоящим бизнесом для польского правительства. В стране создана мощная база по ремонту и модернизации техники стран НАТО, а на заводах трудятся не только польские, но и украинские работники. Мощности постоянно расширяются, что говорит о далекоидущих планах Дуды, превратившего свою страну в хаб для снабжения украинской армии. Ну а поскольку значительная часть всей техники, которая поступает в Украину, находится не в лучшем состоянии, то деньги в польский бюджет поступают немалые. Например, уже какое-то время там проводятся работы по ремонту американских M1 Abrams. Предполагается, что танки будут переданы на баланс ВСУ уже в этом месяце, а скоро работы у польских фабрик прибавится, поскольку конфликт и не думает завершаться. 

реклама

Как стало известно, на днях в распоряжение украинской армии поступили бронированные автомобили Iveco LMV IMV. Партия техники уже пересекла украинскую границу, но её точная дислокация и место приписки не указывается. Западная пресса пишет, что на этот раз с Киевом поделилась Бельгия, снявшая 80 машин со складов длительного хранения. В общей сложности Украина должна была получить 80 машин, а информация о поставке броневиков была официально объявлена бельгийским правительством ещё в январе текущего года. Тогда сообщалось, что техника должна была быть доставлена двумя партиями в феврале и августе. Судя по всему, что-то пошло не так, а причина задержки вполне оправдана, поскольку многие автомобили требовали ремонта и находилась не в лучшем техническом состоянии. Эксперты полагают, что правительство Бельгии не планировало расконсервировать старую технику, а хранение её можно объяснить требованиями законодательства. 

Важно отметить, что в 2005 году бельгийская армия закупила 437 бронированных машин Iveco LMV, но уже тогда у 120 из них были обнаружены дефекты. Например, некоторые содержали повреждение шасси, трещины на корпусе и пробелы в бронировании крыши. Эксперты уверяли, что проблемы обусловлены установкой большого количества бронепанелей и боевых модулей, что выходило за рамки исходных спецификаций производителя. Проще говоря, машины перегрузили, а в результате часть из них вышла из строя ещё до того, как поступила на вооружение. Что примечательно, правительство Бельгии решило не предъявлять претензий к производителю и предпочло в том же 2005 году отправить все дефектные Iveco LMV на длительное хранение. Судя по всему, за 18 лет 40 автомобилей окончательно развалились, тогда как 80 всё же удалось вернуть в строй. По крайней мере, так казалось в начале 2023 года. 

Напомним, Iveco LMV IMV известен высокими эксплуатационными расходами и сложным техническим обслуживанием, что привело к решению министерства обороны Бельгии списать большинство из них до 2026 года. Изначально предполагалось, что 42 бронированных автомобиля будут переданы в феврале, а оставшиеся 38 поступят в ВСУ к августу. Точное количество машин, которые в итоге получила украинская армия, остаётся неизвестным, но журналисты пишут, что в конце августа в Киев пришла только первая партия. Похоже, состояние Iveco LMV IMV оказалось ещё более плачевным, чем предполагалось изначально, поэтому восстановление заняло целых 8 месяцев. Следует отметить, что ВСУ уже имеют опыт эксплуатации бронированных автомобилей Iveco LMV IMV, поскольку ранее такие машины поставлялись со стороны Норвегии и Италии. Вот только состояние поставленных недавно автомобилей намного хуже, чем ожидалось, поэтому перспективы их применения вызывают вопросы. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #всу #военные технологии #iveco lmv imv
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

CNN: хакеры из РФ взломали планшеты офицеров ВСУ с секретными данными о контрнаступлении
Западная пресса: ВСУ используют тактику «салями» для прорыва первой линии обороны армии РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнер продолжает набор сотрудников
22
Немецкая пресса: Германия отказалась от газа из РФ, но в 3 раза нарастила закупку удобрений
+
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
21
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
19
В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
15
Пакистан стал заложником санкций США – 146 истребителей JF-17 ждут детали для двигателя РД-93 из РФ
1
Украина модифицировала и уже начала применять крылатую ракету Р-360 «Нептун» с дальностью до 400 км
1
В Эстонии заявили о 10-кратном превосходстве российской артиллерии над украинской
1
Российские бойцы затрофеили голландскую БМП YPR-765
2
Носимый ПК-рюкзак виртуальной реальности ZOTAC вышел в новой версии с более простой видеокартой
+
Украина уже 3 недели не запускает Storm Shadow – куда ВСУ дели все ракеты от Сунака и Макрона
1
Авиакомпания Korean Air начала взвешивать пассажиров при регистрации на рейс
6
В США строят армию из 2000 ударных дронов под управлением ИИ – ударная мощь F-35 за копейки
2
Испанская пресса восхищена новой ПТУР 9М123 «Хризантема», пробивающей бронелист толщиной 1.2 м
3
В Беларусь прибыл очередной комплект ОТРК «Искандер-М» российского производства
+
Российские пользователи перестали покупать лицензионную Windows – продажи обвалились в 10 раз
12
Bosch рассчитывает на государственную поддержку для запуска производства чипов в Калифорнии
+
Британский парламент впервые признал Тайвань независимым государством
+
Предполагаемая оценка Radeon RX 7700 XT в 3DMark Time Spy ставит её выше RX 6800
+
Представлен смартфон Fairphone 5 с 10 годами программных обновлений
+

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
52
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
40
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
24
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
56
Гиперзвуковая баллистическая ракета "Змеевик" предназначена для поражения надводных целей
1
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
45
Мое субъективно-объективное мнение о мобильных играх
9
Появление в продаже топового Huawei Mate 60 Pro демонстрирует никчёмность санкций США против Китая
1
Starfield - главный багодром 2023 года
30
На фоне успеха на Украине Европа проявляет большой интерес к иранским беспилотникам
+

Сейчас обсуждают

DIP48
13:29
Мышцу подкачают)
ВСУ получат первые 10 танков M1 Abrams в середине сентября
DIP48
13:29
Для музеев в самый раз.)))
ВСУ получат первые 10 танков M1 Abrams в середине сентября
DIP48
13:28
Как раз новые экспонаты для музеев будут. Кубинка ждет
ВСУ получат первые 10 танков M1 Abrams в середине сентября
DIP48
13:27
Не только это, похоже реально наткнулись на потолок, как ни скачи, а производительность дальше особо не растет, а вот энергопотребление улетает по экспоненте. Потолок кремниевых технологий. Производит...
Предполагаемая оценка AMD Radeon RX 7800 XT в 3DMark TimeSpy находится на уровне RX 6800 XT
Chihonya
13:27
Это победа товарищи, такой прорыв!
В приложении Windows 11 Блокнот появится автоматическое сохранение при закрытии
Никита Залесский
13:27
Тем более что такое 150.000$ для него когда у него профит с одного дома столько...
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
Никита Залесский
13:26
Что это за бред? Он сам говорил что биток до 16 упадёт и смысла покупать нет, а рынок в США просто ужасен. Автор удали статью и не позорься
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
IT
13:24
ну что мамкины майнеры, укр боты и просто тролли, пока вы тут считаете, как русским плохо, мы русские, живем в 120 метровых хатах и начали новое дело, акции. Сегодня зафиксировал уже прибыль в размере...
Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
DIP48
13:23
На рабочий компьютер на работе игрушку не поставить, чревато. А вот с мобилки можно поиграть и на работе.))) Это ответ зачем ставят на мобильники такую фигню разные лузеры)))
Мое субъективно-объективное мнение о мобильных играх
Maxim Kolkovsky
13:22
За такое свинское поведение платить не обязательны пусть сосус лапу!
Российские пользователи перестали покупать лицензионную Windows – продажи обвалились в 10 раз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем