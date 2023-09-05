Всё больше влиятельных политиков из США демонстрируют яркие признаки деменции и утери части интеллектуальных функций

На недавней пресс-конференции в Кентукки журналисты спросили Митча Макконнелла о его планах на выборы в 2026 году. Вместо немедленного ответа, 81-летний сенатор на время замер, уставившись в пустоту. Около 30 секунд политик находился в состоянии прострации и завис, как старый компьютер, не имея возможности справиться с поставленными задачами. На сцену вышла помощница политика, громко повторившая вопрос, и спокойно реагирующая на странности сенатора. Журналисты терпеливо ждали, ну а спустя время Макконнелл пришёл в себя и выдал тихое «окей». Далее он с большим трудом ответил на два простых вопроса, после чего политика спешно удалили со сцены.

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В Das Erste отмечают, что инцидент стал вторым за последние пять недель, а команда сенатора уверяет, что всё это естественная реакция на сотрясение головного мозга. Оказывается, в марте сенатор был госпитализирован из-за того, что свалился со ступенек отеля в Вашингтоне, а после долго восстанавливался. Было бы вполне логичным, если бы человек в преклонном возрасте (как сказано выше, Макконнеллу 81 год) после травмы ушёл на пенсию, но американская политика сурова и беспощадна, ведь единственный выход – это смерть. Вообще, это ещё не рекорд, ведь в США есть сенатор Дайан Файнстайн. Она числится в рядах Демократов и является самой настоящей легендой Сената. Коллеги подшучивают, что она была сенатором ещё тогда, когда большинство других политиков ещё не родились. Файнстайн исполнилось 90 лет, а сама она временами сталкивается с проблемами памяти и концентрации внимания. Её часто видят на заседаниях, кажущейся дезориентированной, а в итоге без помощи других коллег она не может голосовать и выполнять другие повседневные действия.

На этом фоне даже «забитая» американская пресса поднимает вопросы о возрастных ограничениях и сроках полномочий, которые могут исполнять люди. Например, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Никки Хейли, настаивает на смене поколений и поддерживает проведение тестов на умственные способности для кандидатов старше 75 лет. Такое мнение находит поддержку у большинства американцев, которые считают Джо Байдена в 79 лет слишком старым для того, чтобы править страной. Некоторые полагают, что в небольшом африканском государстве такой президент был бы вполне нормальным явлением, но США сталкиваются с вызовами, а престарелый политик не способен оценить угрозы и принять адекватные решения.

Аналогичные обвинения звучат и в сторону Трампа, которому исполнилось 77 лет, но есть и другая точка зрения, ведь официально Вашингтон считает Байдена подходящим для своей должности, поскольку президент обладает отличным физическим и умственным здоровьем. Отмечается, что сонный Джо активно занимается спортом и редко принимает лекарства, а сегодня нет явных признаков, свидетельствующих о потере интеллектуальных функций. Некоторые и вовсе уверяют, что в законодательстве нет чётких правил, которые ограничивают политиков по возрасту, а учёные до сих пор спорят о том, как интерпретировать понятие умственной отсталости. Ну а политолог Кайл Кондик из Университета Вирджинии подчёркивает, что даже если рядовые американцы считают кандидатов слишком старыми, то всё равно выбирают лидера исходя из других качеств, среди которых возраст не является решающим. Одним словом, политический олимп США дряхлеет (мы назвали только часть политиков), но правящие элиты ухватились за свои кресла зубами и не хотят никуда уходить.