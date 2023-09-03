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Tesla снизила цены на Model S и Model X до 18% и до $48 500 за год – Маск демпингует в США и Китае
А вот наиболее популярные модели даже дорожают

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Несмотря на то, что почти все крупные автопроизводители наладили производство электрокаров, реальных конкурентов у Илона Маска в Европе и США почти нет. Tesla остаётся лидером и демонстрирует отличные показатели даже несмотря на снижение платёжеспособности после пандемии коронавируса и глобальной нестабильности. И всё же, остаётся рынок, где позиции американской компании вызывают вопросы. Речь идёт о Китае, где местные производители буквально дышат Маску в спину. Многие бренды предлагают выгодные цены, а также высокое качество, включая ёмкие аккумуляторы и многое другое. Похоже, удержать китайский рынок будет сложно, поэтому Илон принял решение скинуть цены на некоторые популярные автомобили. 

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Как вы могли слышать, 1 сентября была представлена обновлённая Model 3, ну а одновременно с этим покупатели заметили коррекцию стоимости Model S и Model X. На этот раз скидки есть и для американцев, но в Китае уже можно купить авто с 20% выгодой. Кроме того, значительно подешевела функция Full Self-Driving (FSD), позволяющая передать управление (частично и с оговорками) машиной компьютеру. Напомним, что около года назад Tesla увеличила стоимость опции FSD с 12 000 до 15 000 долларов, объясняя своё решение удорожанием программных комплексов и сложностью разработки обновлений, внесённых в пользовательское ПО. Сегодня стоимость автопилота в США вернулась к базовой отметке, а при желании можно воспользоваться месячной подпиской за 199 долларов. При этом, владельцы автомобилей, выпущенных с конца 2016 года по середину 2019 года, должны внести единовременный взнос в размере 1000 долларов за модернизацию бортового компьютера. В Европе стоимость FSD осталась прежней, мало того, функциональные возможности автопилота в данном регионе ограничены, а Tesla ещё даже не приступила к обучению своих нейронных сетей для работы в соответствии с особенностями местных дорожных условий и законодательства.

Вообще, даже сегодня Tesla ведёт себя непоследовательно, на что указывает рост стоимости обновлённой Model 3 по всему миру, включая Китай. Представители компании поясняют, что цена увеличилась на 12% потому, что машина стала более впечатляющей и может дольше проехать на одном заряде. Вот только рынок Поднебесной переполнен, а некоторые аналитики полагают, что Маску уже совсем скоро придётся пересматривать ценовую политику. Проблема в том, что Model S и Model X генерируют всего 3% объёма продаж в Китае, поэтому скидки на них не повлияют на общую выручку и окажутся неинтересны большинству потенциальных покупателей. Отметим, что обе модели в Китае не производятся, а скидки составили: 14% на Model S и 18% на Model X. В итоге Model S доступна за 74 990 долларов, что на 3500 дешевле, чем ранее, а Model X потеряла 8500 долларов и также входит в ценовой диапазон до 80 000 долларов, что открывает доступ к программе субсидирования в США. 

Это значит, что некоторые категории покупателей Tesla Model X в США могут претендовать на государственные субсидии до 7 500. Ну а учитывая, что в начале года Tesla Model X стоила 120 990 в США, то выгода крайне существенная, ведь вместе с субсидией можно сэкономить 48 500 долларов. Эксперты уверены, что снижение цен на флагманские модели может быть объяснено долговременной стратегией Tesla. Так, в США компания приближает базовую стоимость автомобилей к требованиям местных программ субсидирования для стимулирования спроса, тогда как в Китае речь идёт о банальной конкуренции. Пока наиболее популярные модели не дешевеют, но аналитики уверены, что давление на Маска на китайском рынке продолжится, поэтому скидки могут быть введены к концу текущего года. 

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#tesla #илон маск #электрокары
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