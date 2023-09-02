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Bloomberg: российские власти берут подразделения ЧВК «Вагнер» в Африке под контроль
Американские журналисты полагают, что это усилит позицию России в Африке

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Отношения между Пригожиным и Министерством обороны РФ уже давно считаются натянутыми, а попытка мятежа всё только ухудшила. Бойцы ЧВК «Вагнер» ушли в Беларусь, а российские власти не прекратили попыток взять частную военную компанию под контроль. В прессе писали, что Минобороны подписало контракты с многими командирами «музыкантов», но в какой-то то момент казалось, что Путин и Пригожин договорились. Сложно сказать, что произошло на самом деле, но после смерти основателя ЧВК «Вагнер» нужно сделать всё, чтобы потенциал «вагнеровцев» не был растерян. Как стало известно, президент РФ поручил заместителю главы Министерства обороны Юнусу-Беку Евкурову наладить отношения с африканскими странами. 

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Делегация российского военного ведомства под руководством Евкурова посетила Ливию по приглашению генерала Халифы Хафтара. Ранее Евкуров и Халифа вместе учились в Академии имени Фрунзе, поэтому могут найти общие темы для беседы. Отмечается, что важность Ливии для России обусловлена её богатыми запасами нефти и способностью влиять на мировые цены на энергоресурсы. После посещения Ливии российская делегация отправилась в Буркина-Фасо, где Евкурова принял президент переходного периода Ибрагим Траоре. Затем Евкуров совершил визит в Мали, где делегацию принял временный президент страны, полковник Ассими Гоита. Официально указывается, что основными темами обсуждения были укрепление военного и оборонного сотрудничества между странами, а также обстановка в области безопасности в регионе Сахеля. А между тем по сети ходят совсем другие слухи, о чём открыто пишут в Bloomberg.

Американские журналисты уверяют, что российское военное ведомство планирует в кратчайшие сроки подчинить себе всю зарубежную сеть ЧВК «Вагнер», что позволит снизить градус напряжения и избежать противоречий в принятии тех или иных решений. Пригожин оставался самостоятельным, хотя и действовал в интересах России. Если «вагнеровцы» начнут напрямую подчиняться Минобороны РФ, то это позволит проводить операции только там, где это в настоящее время выгодно для Москвы. Журналисты Bloomberg ссылаются на высокопоставленные источники в военном ведомстве России и отмечают, что уже совсем скоро контроль над ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике, Мали, Буркина-Фасо и других государствах будет находиться именно в руках Минобороны. 

В Bloomberg полагают, что подобные действия приведут к совершенно не тем последствиям, которые ожидали многие американские политики. Скорее всего, часть «вагнеровцев» не захочет сотрудничать с Минобороны РФ, но большинство предпочтёт служение своей родине, ведь задачи останутся неизменны. Мало того, после перехода ЧВК «Вагнер» под контроль государства, организация станет ещё сильнее и влиятельнее, получив прямой доступ к мощной инфраструктуре ведомства. Ну а за счёт полного одобрения тех или иных действий со стороны властей, конфликты в будущем исключены, что делает позицию «музыкантов» ещё более сильной, а действия слаженными. Не факт, что всё сказанное американскими журналистами, является правдой, но определённая доля логики здесь есть, а действия Евкурова говорят о намерениях Минобороны не менее красноречиво. На этом фоне любопытным является молчание командиров ЧВК «Вагнер», а значит есть договорённости, о которых мы не знаем. 

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#чвк вагнер #чвк вагнера
Источник: bloomberg.com
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